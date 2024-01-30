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Трейлер фильма "Избави нас. Одержимые" (2023)

Трейлер фильма "Избави нас. Одержимые" (2023)

Автор:
30 января 2024 12:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Томас Кречман   Ли Рой Кунц   Кру Эннис   Мария Вера Ратти   Александр Сиддиг   Ли Рой Кунц   Марко Лехт   Лена Барбара Лухсе   Яуне Киммел   2023   
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Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс — единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

В ролях: Томас Кречман, Мария Вера Ратти, Александр Сиддиг, Ли Рой Кунц, Марко Лехт, Лена Барбара Лухсе, Яуне Киммел

Режиссер: Ли Рой Кунц, Кру Эннис

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Томас Кречман   Ли Рой Кунц   Кру Эннис   Мария Вера Ратти   Александр Сиддиг   Ли Рой Кунц   Марко Лехт   Лена Барбара Лухсе   Яуне Киммел   2023   
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