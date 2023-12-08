Трейлер фильма "Другие: Проклятие кукушки" (2023)

Молодая пара Анна и Марк решают поменяться домами с приятными пожилыми людьми, с которыми они познакомились в интернете. То, что начиналось как прекрасный отпуск, со временем превращается в настоящий кошмар: они узнают, что у новых знакомых есть дьявольские планы на их счет.