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Трейлер фильма "Другие: Проклятие кукушки" (2023)

Трейлер фильма "Другие: Проклятие кукушки" (2023)

Автор:
08 декабря 2023 13:02
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мар Тарганова   Хорхе Сукет   Хильдегард Шрёдтер   Райнер Райнерс   Марина Гатель   Давид Сельвас   Манель Дуэсо   Белен Куэста   фильм   Чача Хуан   ужасы   Испания   2023   
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Молодая пара Анна и Марк решают поменяться домами с приятными пожилыми людьми, с которыми они познакомились в интернете. То, что начиналось как прекрасный отпуск, со временем превращается в настоящий кошмар: они узнают, что у новых знакомых есть дьявольские планы на их счет.

Страна: Испания

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

В ролях: Белен Куэста, Хорхе Сукет, Хильдегард Шрёдтер, Райнер Райнерс, Чача Хуан, Марина Гатель, Давид Сельвас, Манель Дуэсо

Режиссер: Мар Тарганова

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мар Тарганова   Хорхе Сукет   Хильдегард Шрёдтер   Райнер Райнерс   Марина Гатель   Давид Сельвас   Манель Дуэсо   Белен Куэста   фильм   Чача Хуан   ужасы   Испания   2023   
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