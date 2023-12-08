Трейлер фильма "Другие: Проклятие кукушки" (2023)

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Молодая пара Анна и Марк решают поменяться домами с приятными пожилыми людьми, с которыми они познакомились в интернете. То, что начиналось как прекрасный отпуск, со временем превращается в настоящий кошмар: они узнают, что у новых знакомых есть дьявольские планы на их счет.
Страна: Испания
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
В ролях: Белен Куэста, Хорхе Сукет, Хильдегард Шрёдтер, Райнер Райнерс, Чача Хуан, Марина Гатель, Давид Сельвас, Манель Дуэсо
Режиссер: Мар Тарганова
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