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Трейлер фильма "Дыхание" (2023)

Трейлер фильма "Дыхание" (2023)

Автор:
23 июня 2023 14:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   роман каримов   Ирина Горбачёва   антон батырев   Даниил Воробьёв   Вера Шпак   Евгения Храповицкая   Дмитрий Павленко   Галина Сазонова   Сергей Лысов   Алексей Гоман   Никита Панов   Алина Фёдорова   Андрей Карако   Илья Креймер   Роман Данилов   фильм   драмы   2023   
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Виктор, успешный бизнесмен, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.

Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 22 июня 2023

В ролях: Ирина Горбачёва, Антон Батырев, Даниил Воробьёв, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман, Никита Панов, Алина Фёдорова, Илья Креймер, Роман Данилов

Режиссер: Роман Каримов

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   роман каримов   Ирина Горбачёва   антон батырев   Даниил Воробьёв   Вера Шпак   Евгения Храповицкая   Дмитрий Павленко   Галина Сазонова   Сергей Лысов   Алексей Гоман   Никита Панов   Алина Фёдорова   Андрей Карако   Илья Креймер   Роман Данилов   фильм   драмы   2023   
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