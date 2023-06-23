Трейлер фильма "Дыхание" (2023)

Виктор, успешный бизнесмен, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 22 июня 2023
В ролях: Ирина Горбачёва, Антон Батырев, Даниил Воробьёв, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман, Никита Панов, Алина Фёдорова, Илья Креймер, Роман Данилов
Режиссер: Роман Каримов
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