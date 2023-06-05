Трейлер фильма "Пациенты" (2022)

Молодая пара, Кейт и Майк, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Это простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар.