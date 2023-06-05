Трейлер фильма "Пациенты" (2022)

Молодая пара, Кейт и Майк, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Это простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар.
Страна: США
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 1 июня 2023
В ролях: Эмиль Хирш, Кейт Босворт, Эшли Грин, Эм Эммет Уолш, Алекс Сгамбати, Эрик Карраско
Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил
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