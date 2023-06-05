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Трейлер фильма "Пациенты" (2022)

Трейлер фильма "Пациенты" (2022)

Автор:
05 июня 2023 12:54
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Джонни Ли Миллер   США   Дар Салим   Энтони Старр   Александр Людвиг   Рис Йетс   Джейсон Вонг   Аш Голде   Сэмми Шейк   Шин Сагар   Реза Диако   Джеймс Нельсон-Джонс   Кристиан Очоа   Гари Энтони Стеннетт   Алтамаш Нур   Фариба Шейхан   Дамон Золфагари   Сайрус Ходавейси   Аббас Ширафкан   Мэтью Хоксли   фильм   боевики   Хади Ханджанпур   Сина Парванех   триллеры   Бобби Шофилд   Испания   Эмили Бичем   Фахим Фазли   Великобритания   Гай Ричи   Джейк Джилленхол   
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Молодая пара, Кейт и Майк, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Это простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар.

Страна: США

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Эмиль Хирш, Кейт Босворт, Эшли Грин, Эм Эммет Уолш, Алекс Сгамбати, Эрик Карраско

Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.2

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Джонни Ли Миллер   США   Дар Салим   Энтони Старр   Александр Людвиг   Рис Йетс   Джейсон Вонг   Аш Голде   Сэмми Шейк   Шин Сагар   Реза Диако   Джеймс Нельсон-Джонс   Кристиан Очоа   Гари Энтони Стеннетт   Алтамаш Нур   Фариба Шейхан   Дамон Золфагари   Сайрус Ходавейси   Аббас Ширафкан   Мэтью Хоксли   фильм   боевики   Хади Ханджанпур   Сина Парванех   триллеры   Бобби Шофилд   Испания   Эмили Бичем   Фахим Фазли   Великобритания   Гай Ричи   Джейк Джилленхол   
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Григорий Минуту назад
50? Я хочу 90 просто спать.
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