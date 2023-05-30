Трейлер фильма "Спуск: Новая глава (2022)

Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением.
Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого.
Страна: Канада
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 25 мая 2023
В ролях: Ханна Эмили Андерсон, Мэдисон Уолш, Хелен Белай, Кайра Харпер, Роузэнн Супернаульт, Дэниел Арнольд
Режиссер: Беркли Брейди
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