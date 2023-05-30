FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11753 поста • 1232 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Спуск: Новая глава (2022)

Трейлер фильма "Спуск: Новая глава (2022)

Автор:
30 мая 2023 13:14
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Беркли Брейди   Ханна Эмили Андерсон   Мэдисон Уолш   Хелен Белай   Кайра Харпер   Роузэнн Супернаульт   Дэниел Арнольд   фильм   ужасы   2022   Канада   
1047
1
1

Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением.

Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого.


Страна: Канада

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 25 мая 2023

В ролях: Ханна Эмили Андерсон, Мэдисон Уолш, Хелен Белай, Кайра Харпер, Роузэнн Супернаульт, Дэниел Арнольд

Режиссер: Беркли Брейди

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Беркли Брейди   Ханна Эмили Андерсон   Мэдисон Уолш   Хелен Белай   Кайра Харпер   Роузэнн Супернаульт   Дэниел Арнольд   фильм   ужасы   2022   Канада   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Еркен 2 часа назад
Первые две части были намного лучше, особенно первая часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий 3 минуты назад
Лучше бы сняли 3-ю часть прошлого Спуска, там в конце девку опять в дырку кинули. Вот интересно, она выжила или её съели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Jack Daniels 11 минут назад
прочитал : "Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите " и сразу пошел минус ставить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
russger Час назад
Главное не начинать как с "форсажем".

Спуск 11: путешествие в Китай через центр Земли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283608



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#аварии#Прикол#забавно#Автовсячина#позитив#милота#Ynews
#интересно#автомобили#люди#кино#животные#факты#фильм#2023#пешехода сбили#подборка
#машина#в мире#ДТП#авто аварии#история#интересное#СССР#Еда#шоу бизнес#кот

На что жалуетесь?

Вернуться