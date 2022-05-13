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Трейлер фильма Нелегал (2021)

Трейлер фильма Нелегал (2021)

Автор:
13 мая 2022 13:41
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Эржан Даулетбеков   Орозбек Аманбаев   Асхат Абдыкеев   Степан Бурнашев   Дмитрий Давыдов   2021   фильм   драмы   
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Молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит чёрную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому. Но к тому ли, чего на самом деле искал?
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 12 мая 2022
В ролях: Эржан Даулетбеков, Орозбек Аманбаев, Асхат Абдыкеев, Степан Бурнашев
Режиссер: Дмитрий Давыдов

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Эржан Даулетбеков   Орозбек Аманбаев   Асхат Абдыкеев   Степан Бурнашев   Дмитрий Давыдов   2021   фильм   драмы   
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9  комментариев
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9k
Rus77 39 минут назад
Некуй сюда приезжать, в начале 90х кто изгонял Русских под радостные крики толпы, насиловали женщин и убивали мужчин?! И вместо того что бы решать проблемы у себя дома вы претесь сюда, жить в вонючих подвала!!!!
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5k
Олег Данилов 2 минуты назад
Смысл давно понятен, что там что тут тюрьма и трудовая повинность. Тольке здесь для них пайка пожирней, так спасутся.

А задать им нужно главный вопрос, зачем они от коммунистов отказались. Единственных кто о них заботился. Ладно в Москве дураки, сними все понятно.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Вовака 4 минуты назад
Пропаганда обезьянника, нах они не нужны, животные
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−10
9089322 20 минут назад
ГРЯЗНЫЙ ЗЛОВОННЫЙ ПУТЛЕРСТАН ! ...
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5k
Shtoppi Полчаса назад
выше этажом целое семейство таких ушлепков с высерками живут почти год и не парятся. Шум, грохот, вопли как в зоопарке. Задолбали уже. Полицаям поболту - видимо все проплачено.
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44k
SinigamiRuuk 43 минуты назад
Такое себе кино.
Даже по трейлеру видно, кого будут выставлять орками.
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1k
Елена Захарова 45 минут назад
Даже судя по трейлеру- муть редкостная
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388
Netrocker Елена Захарова 41 минуту назад
пока не увидим, не поймем...
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