Трейлер фильма Нелегал (2021)

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Молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит чёрную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому. Но к тому ли, чего на самом деле искал?
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 12 мая 2022
В ролях: Эржан Даулетбеков, Орозбек Аманбаев, Асхат Абдыкеев, Степан Бурнашев
Режиссер: Дмитрий Давыдов
Жанр: драма
Дата выхода в России: 12 мая 2022
В ролях: Эржан Даулетбеков, Орозбек Аманбаев, Асхат Абдыкеев, Степан Бурнашев
Режиссер: Дмитрий Давыдов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: в мире видео интересно кино люди трейлер Россия Эржан Даулетбеков Орозбек Аманбаев Асхат Абдыкеев Степан Бурнашев Дмитрий Давыдов 2021 фильм драмы
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А задать им нужно главный вопрос, зачем они от коммунистов отказались. Единственных кто о них заботился. Ладно в Москве дураки, сними все понятно.
Даже по трейлеру видно, кого будут выставлять орками.