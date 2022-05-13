Трейлер фильма Нелегал (2021)

Молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит чёрную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому. Но к тому ли, чего на самом деле искал?

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Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 12 мая 2022

В ролях: Эржан Даулетбеков, Орозбек Аманбаев, Асхат Абдыкеев, Степан Бурнашев

Режиссер: Дмитрий Давыдов