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Победы России на Олимпиаде в Токио вызвали на Западе приступ зависти

Победы России на Олимпиаде в Токио вызвали на Западе приступ зависти (1 фото)

Автор:
31 июля 2021 20:23
Метки: Россия   допинг   олимпиада   
591
1
Если раньше Олимпийские игры являли собой олицетворение единства мира через спорт, то сейчас они скорее похожи на арену политических провокаций и прочих грязных инсинуаций. Даже тут Россия должна была отстаивать свое честное имя перед сворой зубоскалящих организаций типа WADA, МОК и прочих, но смогла это сделать. Да так, что у остальных челюсти отшибло.

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Метки: Россия   допинг   олимпиада   
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33  комментария
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40k
Александр 3 часа назад
Что за бред? В Токио НЕ выступает сбрная России. Точка. Там нет сборной России, как ее победы могут кого то бесить?
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1k
Василич 10 минут назад
Зачем так пафосно то?
На самом деле всем пофиг, мне тоже..
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124
Fisher1979 41 минуту назад
Название поста напоминает газеты времён холодной войны.
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5k
Игорь Михайлов 56 минут назад
Пускай запад сосет х....!
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35k
Геша Бородач Час назад
а чего они так переживают? сейчас вот ещё синхронное плавание - и всё, наши медали закончатся! там пойдут лёгкая атлетика, гольфы всякие, вело/конные спорты и всякое такое, где наших не было или 100 лет уже, или никогда вообще! там всякие эти пендосы и оторвутся!
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1k
roman-delisov 2 часа назад
Если они выступают не под российским флагом, то это не российские спортсмены.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Мне насрать под каким там флагом выступают наши спортсмены. Я вижу, как бьются наши девки в саблях, в дзюдо, в спортивной гимнастике, стрельбе. И делать вид, что "кто это там с русскими фамилиями?" по мне так это надо быть полным .....м! Я на стороне спортсменов, которые всю свою карьеру посвящают одной цели- стать олимпийскими чемпионами! Пройдёт любое количество лет и везде! Везде будет написано, что на ОИ-2020 прошедшей в 2021 россияне выступали без гимна и флага. И всё!!!! От этого они не перестанут быть русскими людьми, выигравшими олимпийские медали!
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28k
Игорь 3 часа назад
Если раньше Олимпийские игры являли собой олицетворение единства мира через спорт, то сейчас они скорее похожи на арену политических провокаций и прочих грязных инсинуаций.
===========
Не похожи - а так и есть на 120%. Смотреть это лицедейство - себя не уважать.
А что - сейчас где-то проходят ОИ? Да пошли они - затычки между рекламными роликами.
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36k
Андрей 3 часа назад
А завистники такие сидят и не понимают - что это за страна такая с белым флагом и песней вместо гимна? Что это за чёрная лошадка такая?
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23
dʎɔvɐн 3 часа назад
Они завидуют что на третьем месте, а хотели быть на четвёртом.
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