Победы России на Олимпиаде в Токио вызвали на Западе приступ зависти

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Да, Россия смогла отправить своих спортсменов в Токио, однако цена была велика. Сейчас они выступают не под нашим флагом, по поют наш гимн на пьедестале, не носят российский герб на груди. Но, как выяснилось, даже такие рамки не смогут наших сдержать. Они побеждают, они лидируют, они – у всех на слуху, несмотря ни на что.Конечно, допинговое преследование российских спортсменов на этом не закончилось. Наоборот, оно только усилилось после череды громких побед. Только теперь они сопровождаются нелицеприятными высказываниями и обвинениями. Чего стоят заявления пловца Райана Мёрфи, который проиграл нашему Евгению Рылову. Мёрфи заявил, что это соревнование было нечестным, уж явно намекая, что наш спортсмен якобы на допинге.А вот выпад американской гребчихи Меган Калмо в сторону наших спортсменок Василисы Степановой и Елены Орябинской, взявших серебро в академической гребле:«Отвратительное чувство, когда видишь, как уходит с серебром команда, которой вообще не должно здесь быть. Очень разочаровывающе. Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированны, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично»В тоже время один из журналистов в открытую назвал российских спортсменов «читерами».Ну, как говорится, историю пишут победители, а что там Моська тявкают – дело десятое. Главное тут – гордость, которую испытывает вся страна за наших ребят. Ни у кого нет сомнений, что они ведут честную борьбу по всем правилам, поэтому они заслужили победу. Такого мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов:«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения»Как говорится, знай наших!