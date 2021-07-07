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Сталин и Женевская конвенция

Сталин и Женевская конвенция (1 фото)

Автор:
07 июля 2021 22:55
Метки: Великая отечественая война   Пленные солдаты   иосиф сталин   
602
1
Одной из любимых тем Великой Отечественной войны, на которой паразитируют либеральные антисоветские пропагандисты, стала трагедия военнопленных, которые сотнями тысяч были уничтожены гитлеровцами. Этот миф озвучили даже в школьных учебниках. Суть его довольна проста: Иосиф Сталин заявил, что у нас не может быть военнопленных и не присоединился к Женевской конвенции.

Источник:

Метки: Великая отечественая война   Пленные солдаты   иосиф сталин   
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11  комментариев
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15k
Serg2001 4 часа назад
Могу ошибаться, но, насколько я знаю, де юре присоединиться к этим конвенциям мешали чисто идеологические соображения, поскольку в них устанавливалась существенная разница в содержании военнопленных рядового и офицерского состава. Это противоречило коммунистическим принципам о равенстве всех людей. Но де факто СССР всегда соблюдал нормы, заложенные в этих конвенциях. Стоит упомянуть, что мы не присоединились и к международному «Красному кресту», что тоже многими ставится в вину Сталину как фактор, ухудшивший положение наших пленных. Но для этого отказа тоже были веские причины. Вспомнить хотя бы «крысиные тропы», по которым уходили от возмездия нацистские преступники. «Красный крест» и Ватикан по уши были в этом замазаны. Основная причина невыносимых условий для наших пленных это сознательная политика немцев на их полное уничтожение, особенно в первый период войны. После провала блицкрига нацики спохватились, что в затяжной войне и тотальной мобилизации им просто будет не хватать рабочей силы. Только тогда содержание чуть-чуть улучшили. А зима 41-42 годов была просто адом для наших военнопленных.
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−74
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
@Serg2001

Ошибаетесь. В СССР немецкме офицеры, а тем более генералы содержались совсем не в солдатских условиях
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−1
DJS 3 часа назад
самая скучилищная статья на всех фишках
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31k
KiploksAKS 4 часа назад
"КОНВЕНЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ. ЖЕНЕВА. 27 ИЮЛЯ 1929 г.

Раздел VIII О выполнении конвенции
Отдел I Общие положения
Статья восемьдесят вторая
Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах.

Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее положения таковой ОСТАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ воюющих, конвенцию ПОДПИСАВШИХ."

Германия подписала Конвенцию и обязана была её исполнять. Всё остальное - пустая болтовня. Что и было подтверждено на Нюрнбергском процессе.
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66k
Время - Ч. 4 часа назад
Сталин сам себе твердил что наши солдаты не сдаются.. Это была такая зомбическая фишка.
В конце концов он сам в это поверил.. Ведь проблема всех диктаторов что никто ему не осмеливается возражать.. Вот и доигрался великий менеджер..

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27k
lem02 4 часа назад
Очередное глумление над историей. Каждый "вождь" под себя переписывает. На моей памяти это шестой. Шавки, вроде автора поста - неизменны.
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3k
RALEXXX 5 часов назад
Эта фраза Сталина хорошо известна: "У нас нет пленных. У нас есть предатели."
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