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2. Облизывание кого-то помогает собакам чувствовать себя лучшеОблизывание лица высвобождает эндорфины, которые помогают собаке успокоиться и снять стресс. Но если собака постоянно облизывает себя, то это может указывать на то, что ей скучно или что у неё проблемы с кожей (в таком случае вам нужно обратиться к ветеринару).3. Собаки крутятся на месте прежде, чем лечь на землю, ввиду инстинктаЕсли бы мы крутились на месте, прежде чем лечь, чтобы вздремнуть, это показалось бы пустой тратой времени или приверженностью древним суевериям, но для собак это вопрос старых привычек, от которых они не хотят отказываться. Дело в том, что такую особенность поведения собаки унаследовали от диких предков. Прежде чем лечь спать, они лапами топтали высокую траву, отпугивая жуков или змей и превращая её в мягкую, уютную постельку.4. Вы никогда не должны оставлять свою собаку одну в машинеПо мнению Американского клуба собаководов, собаку нельзя оставлять одну в машине — ни при каких условиях. Мало того, что она будет скучать по вам, но, согласно сайту Bright Side, температура внутри автомобиля быстро увеличивается независимо от того, припаркован ли он на солнце или нет, а организм собаки довольно легко перегревается!5. Щенки рождаются слепыми и глухимиВ первый день жизни глаза щенка плотно закрыты, как и ушные каналы. Почему? Если вкратце, то это часть эволюционного компромисса. Поскольку беременность может на некоторое время прервать возможность плотоядных охотиться за пищей, эволюция позаботилась о том, чтобы период вынашивания плода у собак был короткий. Непродолжительная беременность означает, что самкам не нужно делать длительных перерывов в охоте. Однако ввиду того, что эмбрионы собак проводят так мало времени в утробе матери (всего два месяца или около того), щенки рождаются не до конца развитыми – включая уши и глаза.6. Собаки понимают силу «щенячьих глаз»Согласно исследованию, проведённому в 2017 году, собаки поднимают брови, чтобы сделать «щенячьи глаза», когда они понимают, что люди смотрят на них. Собаки, обитающие в приютах, тоже научились этому трюку: щенки, использующие его, как правило, быстрее находят новый дом, чем собаки, которые прибегают к другому поведению, например, вилянию хвостом.7. Собаки улучшают ваше отношениеОщущение счастья, которое вы испытываете, наблюдая за кучей щенков, играющих друг с другом, является подлинным. Исследования показали, что время, проводимое с собаками, особенно в стрессовых ситуациях, помогает ослабить напряжение. Также при взаимодействии с этими милыми существами у вас может понизиться артериальное давление (они любят ходить на прогулки, что способствует улучшению здоровья).8. Одна из самых дорогих пород остаётся популярной с эпохи ВозрожденияМалая львиная собака – миниатюрная длинношерстная собака, которая остаётся популярной породой со времён эпохи Возрождения; её даже изобразили на ряде картин того периода. Поскольку малые львиные собаки являются редкостью сегодня, щенок такой породы обойдётся вам в $10000 в некоторых частях мира.9. Собаки могут понимать до 250 слов и жестовОбычная собака обладает интеллектом двухлетнего ребёнка.10. Развенчание мифа о том, что мокрый нос у собак – это признак хорошего здоровьяСуществует весьма распространённое заблуждение, согласно которому мокрый нос у собаки является признаком хорошего здоровья. Реальная причина совершенно иная. Одно из объяснений заключается в том, что собаки постоянно лижут свой нос в течение дня, чтобы держать его в чистоте. Другое состоит в том, что влажный нос помогает им охлаждаться. Собаки не потеют так, как люди, поэтому они тяжело дышат и выделяют дополнительное тепло через нос. Специальная железа в носу вырабатывает прозрачную жидкость, которая помогает им быстрее остыть.