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Немного о собаках

Немного о собаках (1 фото)

Автор:
20 июня 2021 20:42
Метки: интересное   любопытное   собака   
228
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1. Собаки облизывают людей и других собак по разным причинам
Щенки будут облизывать своих матерей или владельцев в знак привязанности или чтобы показать, что они голодны. В зрелом возрасте облизывание становится проявлением подчинения авторитетной фигуре. Таким образом, если ваша собака облизывает вас, она, вероятно, пытается вам сказать, что ей что-то нужно, например, еда и/или внимание.

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Метки: интересное   любопытное   собака   
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Михаил
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