Бунтовщиков разрешено давить!

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В США в штате Флорида принят закон о бунтах. Согласно новому закону, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт. Вне закона объявлены любые собрания с применением насилия и помехи бизнесу, если их можно расценить как попытки кражи со взломом в пределах 150 метров от мест проведения акций протеста.
Так, например, граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу протестующих, а предприниматели получат право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародёрство. Наказание подразумевает до 15 лет лишения свободы, $10 тыс. штрафа и поражения в избирательных правах. Не зря США самая "сидящая" страна мира, вот и новый повод нашелся. Хорошо, что Владимир Владимирович все-таки не демократический, а тоталитарный лидер, и на подобный беспредел не пойдет в России.
Авторский пост
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Метки: бунты странные законы сша
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Где можно посмотреть подтверждение этого ?
Если внимательно почитать, то закон направлен как раз на защиту митингующих. Т.е. наехал на митингующего - штраф и то там с оговорками. Если угроза здоровья или жизни - "дави-не хочу".
Бунт - это когда ломанулись толпой бить витрины, поджигать, грабить и т.п.
>> Согласно новому закону, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт.
Умышленное участие в насильственных общественных беспорядках с участием трех или более человек.
>> граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу протестующих
У водителя не будет иммунитета от судебного преследования за то, что он ударил протестующего своей машиной, но у него есть определенный уровень гражданской защиты. Если водитель чувствует угрозу со стороны протестующего и сбивает его, закон предоставляет ему некоторые механизмы защиты в случае предъявления иска.
Что весьма показательно.
Т.е. дерьмократы, которые усиленно вваливали бабло в БЛМ, дескридетируя республиканца Трампа, теперь также резво закручивают гайки против распоясавшихся нигеров.
Теория заговора во всей своей красе
Возможно перепутал с Калифорнией
А можно задавить беременную двойней? А то ишь, бунтует здесь стоит!
Демократичная демократия она такая...ээ