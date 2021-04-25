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Бунтовщиков разрешено давить!

Бунтовщиков разрешено давить! (1 фото)

Автор:
25 апреля 2021 22:48
Метки: бунты   странные законы   сша   
780
1
В США в штате Флорида принят закон о бунтах. Согласно новому закону, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт. Вне закона объявлены любые собрания с применением насилия и помехи бизнесу, если их можно расценить как попытки кражи со взломом в пределах 150 метров от мест проведения акций протеста.

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Метки: бунты   странные законы   сша   
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17k
иванов дмитрий 10 часов назад
.....собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт.....
.
Где можно посмотреть подтверждение этого ?
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8k
Medved 46 минут назад
Очередное вранье.
Если внимательно почитать, то закон направлен как раз на защиту митингующих. Т.е. наехал на митингующего - штраф и то там с оговорками. Если угроза здоровья или жизни - "дави-не хочу".

Бунт - это когда ломанулись толпой бить витрины, поджигать, грабить и т.п.
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1k
василий Л Час назад
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−10
baihuna 3 часа назад
[мат]! ...
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604
Сергей 8 часов назад
поиграли в диктатуру меньшинства и хватит
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8k
Владимир 9 часов назад
https://www.miaminewtimes.com/news/whats-in-floridas-anti-riot-bill-hb-1-12147768https://www.miaminewtimes.com/news/whats-in-floridas-anti-riot-bill-hb-1-12147768

>> Согласно новому закону, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт.
Умышленное участие в насильственных общественных беспорядках с участием трех или более человек.

>> граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу протестующих
У водителя не будет иммунитета от судебного преследования за то, что он ударил протестующего своей машиной, но у него есть определенный уровень гражданской защиты. Если водитель чувствует угрозу со стороны протестующего и сбивает его, закон предоставляет ему некоторые механизмы защиты в случае предъявления иска.
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14k
vikklu Владимир 6 часов назад
Глянь, совсем по-другому всё видится...
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13k
KOSTELLO 10 часов назад
К слову Флорида, вроде исконно демократический штат.
Что весьма показательно.
Т.е. дерьмократы, которые усиленно вваливали бабло в БЛМ, дескридетируя республиканца Трампа, теперь также резво закручивают гайки против распоясавшихся нигеров.
Теория заговора во всей своей красе
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32
Maria P. KOSTELLO 9 часов назад
На двух последних выборах там побеждал трамп
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13k
KOSTELLO Maria P. 9 часов назад
Ок, спасибо за поправку.
Возможно перепутал с Калифорнией
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32
Maria P. KOSTELLO 9 часов назад
Губернатор ДеСантис, к слову, тоже республиканец
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20k
pssst KOSTELLO 3 часа назад
наглухо республиканский, вообще-то.
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4k
Свирепый Бамбр 10 часов назад
Опять этот кусок говна на вентиль набросилась...

А можно задавить беременную двойней? А то ишь, бунтует здесь стоит!
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12k
albedo 10 часов назад
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13k
KOSTELLO 10 часов назад
Нуашо вы хотели.
Демократичная демократия она такая...ээ
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10k
Taximaxi 10 часов назад
Дави их блдь!
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