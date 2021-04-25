Бунтовщиков разрешено давить!

Так, например, граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу протестующих, а предприниматели получат право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародёрство. Наказание подразумевает до 15 лет лишения свободы, $10 тыс. штрафа и поражения в избирательных правах. Не зря США самая "сидящая" страна мира, вот и новый повод нашелся. Хорошо, что Владимир Владимирович все-таки не демократический, а тоталитарный лидер, и на подобный беспредел не пойдет в России.