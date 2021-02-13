В Ленобласти вор-безбожник продал мощи Святой Матроны за 500 рублей

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия около 12 дня, а воришку поймали достаточно быстро, уже к вечеру. К тому моменту он успел забежать к антиквару и сбыть святые частицы за… 500 рублей. Этой суммой, судя по всему, неудавшийся антиклерикал остался доволен. Однако тут-то его и схватили.



- При просмотре записей видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию. В ближайшее время украденные мощи вернут в церковь, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Естественно, в отношении «Фомы неверующего» тут же возбудили уголовное дело. Ему светит до 6 лет колонии вместе с крупным штрафом.