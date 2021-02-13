В Ленобласти вор-безбожник продал мощи Святой Матроны за 500 рублей

33-летний житель города Тихвин, что находится в Ленобласти, украл мощи Святой Матроны Московской прямиком из местного Богородичного Успенского монастыря. В полицию обратился охранник церкви, который «проморгал» злоумышленника.
Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия около 12 дня, а воришку поймали достаточно быстро, уже к вечеру. К тому моменту он успел забежать к антиквару и сбыть святые частицы за… 500 рублей. Этой суммой, судя по всему, неудавшийся антиклерикал остался доволен. Однако тут-то его и схватили.
- При просмотре записей видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию. В ближайшее время украденные мощи вернут в церковь, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Естественно, в отношении «Фомы неверующего» тут же возбудили уголовное дело. Ему светит до 6 лет колонии вместе с крупным штрафом.
- При просмотре записей видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию. В ближайшее время украденные мощи вернут в церковь, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Естественно, в отношении «Фомы неверующего» тут же возбудили уголовное дело. Ему светит до 6 лет колонии вместе с крупным штрафом.
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Метки: Кража Века происшествие случай
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Но то что он украл это конечно наказуемо .
При этом подтверждает стоимость украденного, чтобы в зависимости от цщерба, применялись нормы УК или КоАП.
Интересно, как в данном случае определялась стоимость похищенного.
P.S.
красть плохо, вопрос касается не факта, а именно оформления его оформления
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха,
первый брось на нее камень.
8:8. И опять, наклонившись низко, писал на земле." Иоанн.
Но это же не для современных "верующих" выбл"дков, готовых упечь человека ни за х"й.
За что срок Робин Гуду? Справедливость восторжествует!
А когда состоится возврат украденного церковью?
Даже если своруешь телегу говна с птице фабрики, минус в карму все равно получишь. Или у вас другое мнение на сей счёт?
А чем вам так церковная атрибутика насолила, что вы её и в грош не ставите?
Так что может человек вовсе и не безбожник, просто толкнут идол еретиков.
Надо было стырить мощи великомученика страстотерпца Хернутия. Засушенный хер этого святого лечит баб от бесплодия. Его бы он загнал за несколько миллионов.
А 500 рублей - это чтобы и антиквар за скупку краденного не загремел.
В настоящее время -
Состав Синодальной комиссии по канонизации святых.
Состав утверждён решением Священного Синода от 12 марта 2013 года.
епископ Троицкий Панкратий (Жердев), викарий Московской епархии председатель Комиссии;
архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко), председатель Комиссии по канонизации святых Украинской Православной Церкви;
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан (Нещерет), председатель Комиссии по канонизации святых Белорусского Экзархата;
епископ Унгенский и Ниспоренский Петр (Мустяцэ), председатель Комиссии по канонизации святых Молдавской земли;
епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава (Сафонов), председатель Комиссии по канонизации святых Митрополичьего округа в Казахстане;
протоиерей Владимир Воробьёв, профессор, ректор Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета секретарь Комиссии[13];
епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов), наместник Данилова мужского ставропигиального монастыря города Москвы;
игумен Дамаскин (Орловский), клирик города Москвы с 27 июля 2011 года по 22 октября 2015 года секретарь Комиссии;
протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской Духовной академии;
протоиерей Кирилл Каледа, клирик города Москвы;
протоиерей Максим Максимов, клирик Московской епархии;
протоиерей Олег Митров, клирик Московской епархии;
игумен Нектарий (Блинов), наместник Свято-Троицкого Георгиевского монастыря города Чирчик (Узбекистан);
Звягин Виктор Николаевич, доктор медицинских наук, профессор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синодальная_комиссия_по_канонизации_святыхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Синодальная_комиссия_по_канонизации_святых
http://www.patriarchia.ru/db/text/65980.htmlhttp://www.patriarchia.ru/db/text/65980.html
Проверки просты как черная икра на столе Батюшки ;-)
Тогда я украл велосипед и стал молить о прощении.