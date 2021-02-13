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В Ленобласти вор-безбожник продал мощи Святой Матроны за 500 рублей

В Ленобласти вор-безбожник продал мощи Святой Матроны за 500 рублей (1 фото)

Автор:
13 февраля 2021 18:44
Метки: Кража Века   происшествие   случай   
436
1
33-летний житель города Тихвин, что находится в Ленобласти, украл мощи Святой Матроны Московской прямиком из местного Богородичного Успенского монастыря. В полицию обратился охранник церкви, который «проморгал» злоумышленника.

Источник:

Метки: Кража Века   происшествие   случай   
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8k
ГородДомов 4 часа назад
минуточку . если церкви всё продавать можно , то почему ему нельзя продать ?
Но то что он украл это конечно наказуемо .
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459
Serg Dex 3 минуты назад
Пропить хоть успел?
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12k
Алексей Час назад
С заявлением обращается не "охранник", а владелец имущества.
При этом подтверждает стоимость украденного, чтобы в зависимости от цщерба, применялись нормы УК или КоАП.
Интересно, как в данном случае определялась стоимость похищенного.
P.S.
красть плохо, вопрос касается не факта, а именно оформления его оформления
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44
Племянник Путина Час назад
это на 500 рублей дороже, чем они стоят.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
за что??? за кусок грязи? за коробку где она лежала? за 500 руб?
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57k
Опиум для народа Дельфин Красивый 2 часа назад
"8:7. Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха,
первый брось на нее камень.
8:8. И опять, наклонившись низко, писал на земле." Иоанн.

Но это же не для современных "верующих" выбл"дков, готовых упечь человека ни за х"й.
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39k
doker 2 часа назад
"В Ленобласти глубоко верующий праведник выкрал святые мощи из узилища и за малую толику благодарности передал в использование всем страждущим."
За что срок Робин Гуду? Справедливость восторжествует!
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Помешал чувак бизнесу.
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44k
SAndre 2 часа назад
В Ветхом Завете устанавливалось правило - прикоснувшийся к мертвецу становится ритуально нечист. Ему требуется очищение вне зависимости от того, кем был мертвый. Даже если его родителем или дитем.
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2k
ых 2 часа назад
И это явно завышенная цена!
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2k
Агасфер 3 часа назад
украденные мощи вернут в церковь

А когда состоится возврат украденного церковью?
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2k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
"Кто крадёт, просит прощения у икон, кто крадёт иконы просит прощения у бога" (ц)
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57k
Опиум для народа Директор свежего воздуха 2 часа назад
Поясните что плохого в краже картинок сомнительного качества, кроме того что это просто кража?
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2k
Директор свежего воздуха Опиум для народа Час назад
К теме просто песня вспомнилась, а мне претит сам факт воровства.
Даже если своруешь телегу говна с птице фабрики, минус в карму все равно получишь. Или у вас другое мнение на сей счёт?
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57k
Опиум для народа Директор свежего воздуха Час назад
По мне так телега говна ценнее будет. Воровать нехорошо. В кармы не верю.
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2k
Директор свежего воздуха Опиум для народа Час назад
Ваше неверие не имеет для кармы (пусть так будет называться) ровным счётом никакого значения.
А чем вам так церковная атрибутика насолила, что вы её и в грош не ставите?
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
"Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой"
Так что может человек вовсе и не безбожник, просто толкнут идол еретиков.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Че то дешево. Видно, что работал дилетант.
Надо было стырить мощи великомученика страстотерпца Хернутия. Засушенный хер этого святого лечит баб от бесплодия. Его бы он загнал за несколько миллионов.
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9k
portmen77 4 часа назад
Как будут определять стоимость похищенного? Скупка его оценила в 500р. На уголовное дело никак не хватит. Административка и штраф.
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10k
albedo portmen77 3 часа назад
Вопрос не за сколько продал, а на какую оценочную сумму украл.
А 500 рублей - это чтобы и антиквар за скупку краденного не загремел.
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43k
Alex Ivanov portmen77 3 часа назад
Именно) Стырил мощи, цена? или стырил раку, цена? Как всё запутано)
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57k
Опиум для народа portmen77 3 часа назад
Так он и не продал может. Дал попользоваться другому верующему для благого дела. А ему пожертвовали сколько могли. Это же так работает?)))
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54k
Racer777 4 часа назад
А можно посмотреть научно-обоснованное определение "святой". Его отличительные особенности, характеристики, ну и так далее. Можно ВАХ посмотреть? Нет? А почему? И покажите состав комиссии, которая приняла решение о СВЯТСТВЕ существа в коробке? Их звания, учёные степени и общественно - политическое положение. можно? Нет?? А почему? И чем тогда ЭТОТ сушеный ТРУП отличается от прочих???
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14k
Юрий Racer777 3 часа назад
"покажите состав комиссии, которая приняла решение о СВЯТСТВЕ существа в коробке? Их звания, учёные степени и общественно - политическое положение. можно? Нет?? А почему?" - Ну почему же нет? Это не секрет. В церкви есть орган Синодальная комиссия по канонизации святых. Может просто надо знать, что искать?

В настоящее время -
Состав Синодальной комиссии по канонизации святых.
Состав утверждён решением Священного Синода от 12 марта 2013 года.
епископ Троицкий Панкратий (Жердев), викарий Московской епархии председатель Комиссии;
архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко), председатель Комиссии по канонизации святых Украинской Православной Церкви;
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан (Нещерет), председатель Комиссии по канонизации святых Белорусского Экзархата;
епископ Унгенский и Ниспоренский Петр (Мустяцэ), председатель Комиссии по канонизации святых Молдавской земли;
епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава (Сафонов), председатель Комиссии по канонизации святых Митрополичьего округа в Казахстане;
протоиерей Владимир Воробьёв, профессор, ректор Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета секретарь Комиссии[13];
епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов), наместник Данилова мужского ставропигиального монастыря города Москвы;
игумен Дамаскин (Орловский), клирик города Москвы с 27 июля 2011 года по 22 октября 2015 года секретарь Комиссии;
протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской Духовной академии;
протоиерей Кирилл Каледа, клирик города Москвы;
протоиерей Максим Максимов, клирик Московской епархии;
протоиерей Олег Митров, клирик Московской епархии;
игумен Нектарий (Блинов), наместник Свято-Троицкого Георгиевского монастыря города Чирчик (Узбекистан);
Звягин Виктор Николаевич, доктор медицинских наук, профессор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синодальная_комиссия_по_канонизации_святыхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Синодальная_комиссия_по_канонизации_святых

http://www.patriarchia.ru/db/text/65980.htmlhttp://www.patriarchia.ru/db/text/65980.html

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54k
Racer777 Юрий 3 часа назад
Идите к чёрту, уважаемый.
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14k
Юрий Racer777 3 часа назад
Ну вы же просили показать.
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2k
Агасфер Racer777 3 часа назад
Капля самопальной водки и мощи начинают дымиться. При приближение к Гос-Думе светофоры на ближайших перекрёстках начинают (если посмотреть с Небес) вырисовывать красный крест. В поликлиниках над владельцем мощей горит голубым цветом надпись "Я только спросить".
Проверки просты как черная икра на столе Батюшки ;-)
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4k
Пепелац 4 часа назад
Был бы верующим-продал дороже? или что?
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7k
costa Пепелац 2 часа назад
Как там в анекдоте. Когда я был маленьким, я молил у бога велосипед, но чуть позже понял что бог работает несколько по другому.
Тогда я украл велосипед и стал молить о прощении.
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