Мужчина печатал фальшивые деньги и расплачивался ими с проститутками

В Швейцарии мужчина самостоятельно печатал фальшивые деньги, которыми затем оплачивал услуги проституток. Об этом пишет The Local.
50-летний житель Базеля печатал поддельные банкноты на цветном струйном принтере у себя дома. Он расплачивался со жрицам любви за секс два раза — в июне и октябре 2019 года, заплатив 2000 евро (180 тысяч рублей) в первый раз и 10 тысяч франков (800 тысяч рублей) во второй.
Обман раскрылся, когда одна из секс-работниц отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет, однако банкомат не принял купюры. Тогда она обратилась в полицию и рассказала о клиенте. Во время обыска в доме швейцарца был найден принтер, а также другие фальшивые купюры. Отмечается, что качество подделок оставляло желать лучшего, на них отсутствовали элементы защиты, а в ряде случае и вовсе были напечатаны неправильно. Председатель суда позже заметил, что обман смог бы обнаружить «даже слепой».
Фальшивомонетчика приговорили к трем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.
Ранее в Москве полицейские задержали афериста из Африки, который «клонировал» деньги и отдавал взамен фальшивые купюры. Иностранец брал для ритуала купюру потенциального пострадавшего, свою банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Он незаметно соединял купюры, произносил заклинание, обливая деньги якобы волшебной жидкостью. После этого он показывал «удвоенную сумму». Поверившие в ритуал люди отдавали африканцу крупные суммы денег.
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Обман раскрылся, когда одна из секс-работниц отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет, однако банкомат не принял купюры. Тогда она обратилась в полицию и рассказала о клиенте. Во время обыска в доме швейцарца был найден принтер, а также другие фальшивые купюры. Отмечается, что качество подделок оставляло желать лучшего, на них отсутствовали элементы защиты, а в ряде случае и вовсе были напечатаны неправильно. Председатель суда позже заметил, что обман смог бы обнаружить «даже слепой».
Фальшивомонетчика приговорили к трем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.
Ранее в Москве полицейские задержали афериста из Африки, который «клонировал» деньги и отдавал взамен фальшивые купюры. Иностранец брал для ритуала купюру потенциального пострадавшего, свою банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Он незаметно соединял купюры, произносил заклинание, обливая деньги якобы волшебной жидкостью. После этого он показывал «удвоенную сумму». Поверившие в ритуал люди отдавали африканцу крупные суммы денег.
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-Я не могу взять эти деньги. Они фальшивые!
- О боже! Выходит, меня изнасиловали!
Терран совсем границы попутал
10 000 Швейцарский франк равно - 9 231,12 Евро
10 000 Швейцарский франк равно - 830 296,91 Российский рубль
1 000 Швейцарский франк равно - 923,11 Евро
Купюра 1000 франков является самой дорогой банкнотой, находящейся в обращении в мире. 5 марта 2019 года Национальный банк Швейцарии представил миру новую купюру 1000 франков. Банкнота является предпоследней представительницей новой девятой серии под названием «Многосторонняя Швейцария».
А мужик просто дурень. так же как и закон в Швейцарии.
Фальшивомонетчика приговорили к трём годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.
- Женщина, ваши деньги фальшивые.
- Так это что получается, меня изнасиловали?!