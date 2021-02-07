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Мужчина печатал фальшивые деньги и расплачивался ими с проститутками

Мужчина печатал фальшивые деньги и расплачивался ими с проститутками (1 фото)

Автор:
07 февраля 2021 13:23
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   новости   фальшивка   
354
1
В Швейцарии мужчина самостоятельно печатал фальшивые деньги, которыми затем оплачивал услуги проституток. Об этом пишет The Local.

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Метки: деньги   новости   фальшивка   
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26k
Acu900 2 часа назад
Проститутка приходит в банк, чтобы положить на счет наличные. Кассир начинает их пересчитывать, осматривать и вдруг говорит:

-Я не могу взять эти деньги. Они фальшивые!

- О боже! Выходит, меня изнасиловали!
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79k
Taras Kozalupko 2 минуты назад
Судя по фото в Швейцарии ходят русские рубли и не просто, а банка приколов.
Терран совсем границы попутал
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6k
amrita 36 минут назад
И проститутка помнила кто, когда и какую ей давал купюру .
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18k
Alf 55 минут назад
1 Швейцарский франк равно - 0,92 Евро
10 000 Швейцарский франк равно - 9 231,12 Евро
10 000 Швейцарский франк равно - 830 296,91 Российский рубль
1 000 Швейцарский франк равно - 923,11 Евро

Купюра 1000 франков является самой дорогой банкнотой, находящейся в обращении в мире. 5 марта 2019 года Национальный банк Швейцарии представил миру новую купюру 1000 франков. Банкнота является предпоследней представительницей новой девятой серии под названием «Многосторонняя Швейцария».

А мужик просто дурень. так же как и закон в Швейцарии.

Фальшивомонетчика приговорили к трём годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.

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37k
Сергей Час назад
А что, у них тоже титьки не настоящие.
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1k
valns Сергей 56 секунд назад
Да и они по-любому притворялись, так что все по-честнаку
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20k
Мойша 2 часа назад
10 тысяч франков (800 тысяч рублей)?????
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Проститутка приходит сдавать деньги в банк:
- Женщина, ваши деньги фальшивые.
- Так это что получается, меня изнасиловали?!
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2k
Spanki 2 часа назад
2000 € за раз?...Он что там с ними делал интересно.
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18k
Сергей Костюнин Spanki Час назад
А 10 000 франков ( 800 000 руб. ) тебя не смущает ?
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6k
Серега 2 часа назад
фальшивые деньги за фальшивую любовь, все логично
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