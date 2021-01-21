Рядовому Шамсутдинову дали 24,5 года за убийство восьми сослуживцев

Суд признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев...
Суд признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и приговорил его к 24 с половиной годам колонии. Шамсутдинов в октябре 2019 года застрелил двух офицеров и шесть солдат.
Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил Шамсутдинову назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и шесть месяцев с содержанием в колонии строгого режима.
Ранее на этой неделе гособвинитель попросил суд приговорить солдата-срочника к 25 годам колонии. Обвинение также поддержало гражданские иски о компенсации семьям погибших общей суммой 28 млн руб.
Шамсутдинов не признал иски, он отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокаты просили суд учесть признание вины и раскаяние.
Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил Шамсутдинову назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и шесть месяцев с содержанием в колонии строгого режима.
Ранее на этой неделе гособвинитель попросил суд приговорить солдата-срочника к 25 годам колонии. Обвинение также поддержало гражданские иски о компенсации семьям погибших общей суммой 28 млн руб.
Шамсутдинов не признал иски, он отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокаты просили суд учесть признание вины и раскаяние.
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Лет через 20 выйдет, да, молодость прошла, но еще не старик.
Зато человеком остался. Дай Бог ему здоровья.
боролся за свою жизнь, как мог, САМ.
Считаю, что показательную порку должны устроить ВСЕМ причастным к его службе офицерам, которые закрывали глаза на беспредел.
Место службы осужденного итак само по себе неблагополучное: на гражданке итак туго, живут как волки, люди пропадают без вести, и никто их почти никогда не ищет, потому что найти почти нереально. Условия жуткие. Вряд ли какой-то офицер в той лютой глухомани будет счастлив и радушно нести службу, благодаря всех тех, кто его к этому месту направил. И, полагаю, что за соблюдением уставных отношений там тоже следили сквозь пальцы, решая свои проблемы в первую очередь. И даже могу предположить, что от скуки некоторые психически-нездоровые офицеры так же потакали неуставным отношениям- чисто в качестве развлечения для себя, потому что развлечений там мало. Ну и финал- вряд ли благополучную часть не тронули бы, ведь ее уже расформировали: https://www.gazeta.ru/army/2019/12/04/12847400.shtmlhttps://www.gazeta.ru/army/2019/12/04/12847400.shtml
Есть колония-поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное учреждение, исправительная колония общего, строгого или особого режима, тюрьма общего и строгого режима.
В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 317, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.
1. Чей Крым?
2. Отношение к Навальному?
3. Отношение к СССР.
4. Отношение к выбору России или россиян, в лице их Президента?
После ответов всё предельно чётко и ясно встанет на свои места. Тут только, то бишь исключительно, чёрное или белое.
ни одного гниду-офицера не посадили...
Я его не оправдываю - свой срок он заслужил, а вот типа "офицеры" которые должны были это все контролировать и пресекать нихрена не делали. Я даже не удивлюсь если эти так званые "офицеры" и способствовали его пресингу после его свидетельств на суде.
Однако ...