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Рядовому Шамсутдинову дали 24,5 года за убийство восьми сослуживцев

Рядовому Шамсутдинову дали 24,5 года за убийство восьми сослуживцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 10:06
Сообщество : Криминал
Метки: армия   расстрел   рядовой   
1387
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Суд признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев...

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Метки: армия   расстрел   рядовой   
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58  комментариев
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6k
SSD 4 часа назад
Жестко... 25 просили, присяжные признали, что он заслуживает снисхождения - скинули пол года. Как то странно у нас суд работает. Я думал, лет 15 дадут, честно говоря.
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8k
Михалыч 2 часа назад
Забыли, что этот дятел и совершенно непричастных вальнул. Да вышку ему надо было давать, он потом ещё кого убьёт - к гадалке не ходи. Если тормоза сорвало - жди новых "подвигов".
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Офицерьё части на сколько село, не озвучите?
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105k
slets7 2 часа назад
а что, надо было ему талоны на усиленное питание давать...
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4k
Наталья 2 часа назад
и правильно. Завтра его продавец "обидит", или прохожий плохо посмотрит и он их убьет? Убийца должен быть изолирован
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2k
твёрдый троечник Наталья Полчаса назад
Вы обстоятельства дела читали? "прохожий плохо посмотрит"
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8k
harlamov 3 часа назад
Ну в целом не по людоедски.
Лет через 20 выйдет, да, молодость прошла, но еще не старик.
Зато человеком остался. Дай Бог ему здоровья.
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20k
Mike Miller harlamov 2 часа назад
Какой нахер человек? Он зверь уже - у него планка упавшая. На свободе по любой синьке и косом взгляде за топор бы хватался. Нахер - таких закрывать надо надолго.
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2k
твёрдый троечник Mike Miller Полчаса назад
Ты обстоятельства дела читал вообще? "планка упавшая"
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1k
Заряд бодрости 3 часа назад
сходил, бле@ть, в армию... отдал Родине долг...

боролся за свою жизнь, как мог, САМ.
Считаю, что показательную порку должны устроить ВСЕМ причастным к его службе офицерам, которые закрывали глаза на беспредел.
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4k
Sanar Час назад
Про кобойцев не дописал, один получил очередь в результате игр и больше не во что не играет.
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1k
Заряд бодрости Sanar Час назад
я сын офицера, мне все эти и другие истории очень близки, потому что, как что ни случится, тревога, посреди ночи весь дом на уши... Как и что бывает, знаю из первых уст. И в конкретном примере я склоняюсь больше верить обвиняемому (теперь уже, к сожалению, осужденному). Извините- опыт, хоть и чужой, но близкий.
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4k
Sanar Заряд бодрости Полчаса назад
А я сам офицер, гвардии майор уже на пенсии шестой год, сын офицера мед службы, внук офицера ВМФ, правнук пехотного офицера, мой сын через год станет офицером лётчиком истребительной авиации, послужил я 22.5 годика, налёта почти 2000 часов четыре типа самолёта освоил, опыта общения со срочниками не много но он есть, провинился будешь наказан трудом на благо армии, если нормально служишь нет преград к послаблениям, увольнение пожалуйста если внятно объяснил куда и как, родственники приехали нате вам бесплатно профилакторий комнату чтобы ещё на гостиницу не тратились, ну это авиация у нас как и в ВМФ к людям отношение лучше чем в пехоте, жизнь человеческая ценится не зависимо от того в самолёте ты или под самолётом, вот есть человек а вот моментально его нет. Я дежурным по полку в обход командиров прямых парней отпускал, ни один не подвёл, был один конченый вечно в санчасти торчал, так я его наручниками на время дежурства к батареи пристёгивал, когда он дембельнулся НШ эскадры три дня бухал от радости.
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3k
KL11 Заряд бодрости Полчаса назад
не благодари. Сам "из Гондураса"
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1k
Заряд бодрости Sanar 21 минуту назад
Мое почтение.
Место службы осужденного итак само по себе неблагополучное: на гражданке итак туго, живут как волки, люди пропадают без вести, и никто их почти никогда не ищет, потому что найти почти нереально. Условия жуткие. Вряд ли какой-то офицер в той лютой глухомани будет счастлив и радушно нести службу, благодаря всех тех, кто его к этому месту направил. И, полагаю, что за соблюдением уставных отношений там тоже следили сквозь пальцы, решая свои проблемы в первую очередь. И даже могу предположить, что от скуки некоторые психически-нездоровые офицеры так же потакали неуставным отношениям- чисто в качестве развлечения для себя, потому что развлечений там мало. Ну и финал- вряд ли благополучную часть не тронули бы, ведь ее уже расформировали: https://www.gazeta.ru/army/2019/12/04/12847400.shtmlhttps://www.gazeta.ru/army/2019/12/04/12847400.shtml
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2k
Frank Borman 3 часа назад
3 года за труп. Лет через 14 выйдет по УДО. С чистой совестью, с новыми силами, продолжать свою жизнь.
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942
dieselxxl Frank Borman 3 часа назад
не за труп, а за жизнь человека!
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4k
Иван 3 часа назад
Зато бесплатное образование в тюрьме получит.
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1k
Ивлар Иван 2 часа назад
И варежки шить научится...
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79k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Пусть сидит от звонка до звонка на крытой
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423
VOX Taras Kozalupko 3 часа назад
Что такое "на крытой"? Я это выражение первый раз услышал в политической рекламе у Шария. Сам бывший милиционер и полицейский, причём, охранял и КПЗ, но такого выражения никогда не слышал...
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79k
Taras Kozalupko VOX 3 часа назад
Тебя, как Трампа, в гугле забанили?
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8k
Владимир VOX 3 часа назад
Крытая - ИТУ тюремного типа для осужденных за тяжкие преступления или направленных в тюрьму по постановлению суда из ИТК за систематические нарушения режима содержания.
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2k
Serg Владимир 38 минут назад
Ни ИТУ тюремного типа, ни ИТК в России не существует.

Есть колония-поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное учреждение, исправительная колония общего, строгого или особого режима, тюрьма общего и строгого режима.

В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 281, 317, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.
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8k
Владимир Serg Полчаса назад
А почему вы решили, что речь о России? К диалогу присмотритесь.
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
"знатоки" юриспруденции на фишках, как обычно, облажались
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423
VOX Шурум-бурум 3 часа назад
Интересно, как у извечного маргинального нытика получилось так, что при совершенно идиотских комментариях - 7к? Где тут хоть какая-то логика?
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7k
Шурум-бурум VOX 3 часа назад
с основы пиши, убогий, страдающий синдромом дефицита внимания и возбуждающийся от моих комментариев
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423
VOX Шурум-бурум 3 часа назад
Это всё фигня. Давай мы сделаем анализ тебя? Всё крайне просто. После него можно либо ставить на тебе крест, либо считать, что тебя ещё можно исправить. Итак!
1. Чей Крым?
2. Отношение к Навальному?
3. Отношение к СССР.
4. Отношение к выбору России или россиян, в лице их Президента?
После ответов всё предельно чётко и ясно встанет на свои места. Тут только, то бишь исключительно, чёрное или белое.
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7k
Шурум-бурум VOX 3 часа назад
сначала ты, убогий, возбуждающийся от моих комментариев, ответишь с основы, какое отношение твои вопросы имеют к теме поста?
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14k
dimitr VOX 2 часа назад
Просто уточнение: кто крест-то ставит или не ставит? И нужно ли при этом огорчаться или радоваться?
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282
vmsoroka 3 часа назад
а офицеры - ответственные за это, получили и выговор и все....
ни одного гниду-офицера не посадили...
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10k
Элитный тигр vmsoroka 3 часа назад
Психиаторов надо судить, которые идиота в армию пропустили.
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282
vmsoroka Элитный тигр 3 часа назад
а как насчет того что до этого парень был свидетелем по делу о дедовщине, после которого его начали чморить?
Я его не оправдываю - свой срок он заслужил, а вот типа "офицеры" которые должны были это все контролировать и пресекать нихрена не делали. Я даже не удивлюсь если эти так званые "офицеры" и способствовали его пресингу после его свидетельств на суде.
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1k
Ивлар vmsoroka 2 часа назад
Не чморить, а заставлять жить по Уставу. Это несколько разные вещи
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4k
Sanar Ивлар 2 часа назад
А он не поймёт, в 80, 90, 2000 года кто служил спроси любого срочника, как легче служить при дедовщине или при уставщине? Ответ почти у 99 процентов опрошенных будет при дедовщине.
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3k
KL11 vmsoroka Час назад
а про роль верховного главнокомандующего нет желания рассказать? Что ты так мелко роешь? Давай уж всех в кучу соберем и начнем с его родителей, школы, добавим и военных прокуроров и комитеты всяких матерей и сержантов и ВВК и Единую Россию и уполномоченных по правам. Че ты в офицеров уперся?
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6k
Alexandr Barhudarov 4 часа назад
т.е. за умышленное теперь дают по 3,125 за тело?
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6k
Кружок Fat Lynx 3 часа назад
Старик в 43 года?
Однако ...
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26k
Fat Lynx Кружок 3 часа назад
25 крытой здоровья не прибавляют...
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1k
Ивлар Кружок 2 часа назад
Там условия для жизни не способствуют закалке организма и улучшения здоровья...Так,что в 43 будет выглядеть , в лучшем случае на 50...Хотя с его гонором, может и не досидеть...Попадется такой же отмороженый...
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38k
Александр Fat Lynx 2 часа назад
А что за ограничение свободы от года до двух?
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26k
Fat Lynx Александр 2 часа назад
отсидит 25, а потом еще 2 года домашнего ареста, чтоб не шлялся по улицам и к воле привыкал.
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