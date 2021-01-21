Рядовому Шамсутдинову дали 24,5 года за убийство восьми сослуживцев

Суд признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и приговорил его к 24 с половиной годам колонии. Шамсутдинов в октябре 2019 года застрелил двух офицеров и шесть солдат.



Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил Шамсутдинову назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и шесть месяцев с содержанием в колонии строгого режима.



Ранее на этой неделе гособвинитель попросил суд приговорить солдата-срочника к 25 годам колонии. Обвинение также поддержало гражданские иски о компенсации семьям погибших общей суммой 28 млн руб.



Шамсутдинов не признал иски, он отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокаты просили суд учесть признание вины и раскаяние.