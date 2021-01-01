Доброго, фишки

Пустите погреться, а? Либерал, 41 год, девять кошек. Везде забанили за подлючесть. Моё у вас мелькало иногда. Тырили сюда моё. Я постараюсь мирно и легко обитать. Новое и свежее делать.
Знакомым привет.
=
Я текстовик. У меня только фотки моих кошек.
Знакомым привет.
=
Я текстовик. У меня только фотки моих кошек.
Авторский пост
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