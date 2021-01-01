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Доброго, фишки

Доброго, фишки (1 фото)

Автор:
01 января 2021 23:44
Метки: Шпионы Лихтенштейна   беженцы   животные   либералы   
312
1
Пустите погреться, а? Либерал, 41 год, девять кошек. Везде забанили за подлючесть. Моё у вас мелькало иногда. Тырили сюда моё. Я постараюсь мирно и легко обитать. Новое и свежее делать.
Знакомым привет.
=
Я текстовик. У меня только фотки моих кошек.

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Метки: Шпионы Лихтенштейна   беженцы   животные   либералы   
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11  комментариев
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5k
Крот 8 часов назад
Ну мы люди тоже добрые, нам минусов не жалко
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72k
Dixi_Mole 54 минуты назад
Милости просим) У нас тут хорошо
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13k
vikklu 2 часа назад
А где, собственно, пост?
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Свирепый Бамбр 4 часа назад
Вот ты сучара! Тебе самое место здесь! Давай минусить друг-друга!
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13k
Александр 4 часа назад
Как-то коротковато... И с кошками, и с текстом... Давай уж "пополнее", место жительства, образование, пол и имена кошек, жилищные условия.... И "обитай мирно и легко"...
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7k
Alex Djeff 7 часов назад
Эй, "текстовик", ты бы пропылесосил у себя.
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Весёлые сандали. 7 часов назад
И? В чём подлючесть? Где кошки? Что стырено? И хотелось бы фотку 41-го летнего увидеть.
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43k
Daniel Rumiantsev 8 часов назад
Доброго, фишки
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7k
Mauritanien 8 часов назад
9 кошек... Женщины нет? Да и пост ни о чем. Минус тебе
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3k
schmubu 8 часов назад
смотри ты, вежливый какой... представился...
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4k
RomaXz 8 часов назад
Путина любишь? Сталина? СССР?
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Yanssen

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