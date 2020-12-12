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Про математику и числа

Про математику и числа (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 10:44
Сообщество : Математические фишки
Метки: высшая математика   короткопост   математика   текст   фото   школа   юмор   
1334
1
А еще они бывают натуральные, целые, рациональные, действительные...

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Метки: высшая математика   короткопост   математика   текст   фото   школа   юмор   
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7  комментариев
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18k
сёмик патрик 2 часа назад
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Про математику и числа
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64k
Пётровыч Полчаса назад
Как то сидя на унитазе я подумал. Есть еда, она потребляется организмом, всасывает нужные вещества, вещества состоят из белков, белки из атомов, атомы из ядра и электронов, ядро из протонов и нейтронов, протон состоит из кварков, так.... стоп, подумал я. Значит кварк тоже из чего-то состоит, а то из чего состоит частичка кварка, тоже из чего-то состоит, это же совершенно бесконечно вечное занятие, в чём же тогда смысл исследования, если к финалу дойти невозможно из за вечного открывания всё новых и новых частиц? В чём плять тогда смысл жизни???????????
А потом я смыл.
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30k
Опаньки Полчаса назад
Проверка на демократию:
в вашей стране можно делить на ноль?
Can I divide by zero in your country?
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15k
Lynx Час назад
модель кванты
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2k
Директор свежего воздуха Час назад
Слово от бога, число от сатаны. (ц)
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15k
Lynx Директор свежего воздуха 58 минут назад
Математика - наука точная.
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348
☣️Месть печенегов☣️ Директор свежего воздуха 58 минут назад
А слово "число" от кого?
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