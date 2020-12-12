Про математику и числа

1 класс: Есть числа от 1 до 10, в принципе, не сложно

2 класс: Есть числа больше 10. И даже больше ста.

3 класс: Твою мать, это работает и в обратную от нуля сторону!

4 класс: Теперь в примерах ещё и буквы!!!

5 класс: Между 0 и 1 тоже бесконечность из чисел...

6 класс: Бесконечности вправо и влево мало. Нужно добавить бесконечность вверх, вниз, вперёд и назад.

7 класс: Цифры были, буквы были, что бы ещё добавить? А давайте-ка порисуем в клеточках и назовём это графиком!

8 класс: Больше знаков и букв!

9 класс: Ещё больше знаков и букв!

10 класс: Переломный момент, когда надписи на доске плавно переходят в смесь цифр, букв и знаков.

11 класс: Логарифмируем, логарифмируем да не вылогарифмируемся. Интегрируем, интегрируем да дождь вызываем.

1 курс: На ноль делить нельзя, но есть пределы.

2 курс: На ноль делить можно, если осторожно.

3 курс: Да, в принципе, и корень из отрицательного числа извлечь можно. В этом нам помогут число, которое состоит из других чисел и буковки.

4 курс: В надписях, сделанных преподом на огромной доске сквозь строк проглядывает тайна мироздания.

5 курс: Узнал про число Грэма, сижу, обняв коленки, осознаю ничтожность пределов своего разума.