Жители России перестали доверять телевидению

Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет. За год он снизился ещё на 5 процентных пунктов до 23%.
В этом году ТВ меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других миллионников (21%) и студенты (15%). Традиционно высокий уровень доверия телевидению выказывают люди 55−59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%). 55% россиян считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Такие ресурсы, а также официальные сайты, например, компаний и госорганов оказались основными источниками информации для россиян. Но и к ним доверие снизилось — с 42% годом ранее до 39%.
При этом на российских телеканалах, впрочем, негативной тенденции не видят. Так, в ВГТРК заявили, что внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории. Аудитория НТВ также увеличилась по сравнению с 2019 годом, как и время просмотра информационных программ НТВ в эфире, так и на сайте, официальном YouTube-канале и в социальных сетях.
Однако заместитель гендиректора Rambler & Co (Lenta.ru, «Газета.Ру» и др.) по цифровой стратегии Антон Сучков отметил, что в стрессовые моменты жизни, каким стал режим самоизоляции весной, россияне значительно увеличивают медиапотребление именно в интернете.
На этом фоне аудиторию все больше раздражает онлайн-реклама, отмечает Deloitte. В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются подключить блокировщики рекламы (в прошлом году таких было 44%). К рекламе на ТВ россияне относятся в среднем чуть лояльнее, находя ее более полезной, чем в интернете.
Президент IAB Russia Борис Омельницкий указывает, что блокируют в интернете в первую очередь раздражающую рекламу: только 26% пользователей компьютеров и 17% пользователей смартфонов установили программы полной блокировки, остальные же применяют средства, которые пропускают рекламу, соответствующую отраслевым рекомендациям.
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При этом на российских телеканалах, впрочем, негативной тенденции не видят. Так, в ВГТРК заявили, что внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории. Аудитория НТВ также увеличилась по сравнению с 2019 годом, как и время просмотра информационных программ НТВ в эфире, так и на сайте, официальном YouTube-канале и в социальных сетях.
Однако заместитель гендиректора Rambler & Co (Lenta.ru, «Газета.Ру» и др.) по цифровой стратегии Антон Сучков отметил, что в стрессовые моменты жизни, каким стал режим самоизоляции весной, россияне значительно увеличивают медиапотребление именно в интернете.
На этом фоне аудиторию все больше раздражает онлайн-реклама, отмечает Deloitte. В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются подключить блокировщики рекламы (в прошлом году таких было 44%). К рекламе на ТВ россияне относятся в среднем чуть лояльнее, находя ее более полезной, чем в интернете.
Президент IAB Russia Борис Омельницкий указывает, что блокируют в интернете в первую очередь раздражающую рекламу: только 26% пользователей компьютеров и 17% пользователей смартфонов установили программы полной блокировки, остальные же применяют средства, которые пропускают рекламу, соответствующую отраслевым рекомендациям.
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Метки: доверие россияне телевидение
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Ну явно писал человек, плохо владеющий русским языком.
Кто то доверяет или не доверяет фильмам, показываемым по ТВ?!
Запомните, мальчики и девочки. Есть действительно люди, которые живут своим умом. Их не так уж и мало. Но вы к ним не относитесь. Вы сидите в интернете, и если вашей бабушке мировоззрение формирует телевидение, то вам мировоззрение формирует интернет. Интернет гораздо худшая помойка, чем телевидение. Он лучше подстраивается по конкретную группу людей. Любой сумасшедший гуру-дебил найдёт своих дебилов- приверженцев в интернете.
Если хотите быть по настоящему независимым в своих мыслях, не сидите в интернете. Интернет калечит мозги так, как не снилось никакому телевидению.
Конечно, я осознают, что это глас вопиющего в пустыне, и сам я порядком подсел на интернет, но я хоть понимаю, что болен.
Возьмём другую профессию, например специалист по срачу в инете, человек должен хоть немного знать о вопросе и даже не столь важна достоверность информации, сколь важен кругозор (чтоб на любую тему было что пёрнуть в инете). Блогер без доступа к информационным ресурсам ничего из себя представлять не может, ну и как человек он будет просто скучен, его предел рассказать тебе о своей головной боли (почти познавательно). Так что посещай инфоресурсы так же как и повар посещает склад продукции/магазин и тебе будет что пёрнуть в инете.
Сферический конь в вакууме мало кому интересен и ему очень одиноко.
Это как - я смотрю его или нет?
У меня почти тоже самое что и у Вас. Только к телеку HDMI от компа подключил. У нас в регионе, классный интернет-провайдер, у них есть такая услуга как Большое ТВ. Там выкладываются все новинки фильмов и сериалов как только появляются в сети с высоким качеством, плюс обширная фильмотека. Любой фильм ищется по поисковику. От советских, до голливудских.
Зачем тогда телевидение? Тоже не понимаю.
А ваще, это "2 с половиной человека"
а так-то мы всей душой за вас.))
сала немае, свободы и щастя нет..