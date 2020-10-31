Жители России перестали доверять телевидению

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В этом году ТВ меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других миллионников (21%) и студенты (15%). Традиционно высокий уровень доверия телевидению выказывают люди 55−59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%). 55% россиян считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Такие ресурсы, а также официальные сайты, например, компаний и госорганов оказались основными источниками информации для россиян. Но и к ним доверие снизилось — с 42% годом ранее до 39%.При этом на российских телеканалах, впрочем, негативной тенденции не видят. Так, в ВГТРК заявили, что внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории. Аудитория НТВ также увеличилась по сравнению с 2019 годом, как и время просмотра информационных программ НТВ в эфире, так и на сайте, официальном YouTube-канале и в социальных сетях.Однако заместитель гендиректора Rambler & Co (Lenta.ru, «Газета.Ру» и др.) по цифровой стратегии Антон Сучков отметил, что в стрессовые моменты жизни, каким стал режим самоизоляции весной, россияне значительно увеличивают медиапотребление именно в интернете.На этом фоне аудиторию все больше раздражает онлайн-реклама, отмечает Deloitte. В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются подключить блокировщики рекламы (в прошлом году таких было 44%). К рекламе на ТВ россияне относятся в среднем чуть лояльнее, находя ее более полезной, чем в интернете.Президент IAB Russia Борис Омельницкий указывает, что блокируют в интернете в первую очередь раздражающую рекламу: только 26% пользователей компьютеров и 17% пользователей смартфонов установили программы полной блокировки, остальные же применяют средства, которые пропускают рекламу, соответствующую отраслевым рекомендациям.