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Жители России перестали доверять телевидению

Жители России перестали доверять телевидению (1 фото)

Автор:
31 октября 2020 05:43
Метки: доверие   россияне   телевидение   
304
1
Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет. За год он снизился ещё на 5 процентных пунктов до 23%.

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Метки: доверие   россияне   телевидение   
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4k
Ф Ив 4 часа назад
Неужели народ стал прозревать?
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19k
мистер Конвей Твитти 18 минут назад
Молодое поколение его давно уже не смотрит,но сказочной власти это и не надо.Ее верная и преданная аудитория - это пенсионеры.Те,которые будут бесконечно плакать и жаловаться на несчастную жизнь,но стоит произнести кодовое слово "путин" и в их глазах тут-же появится лихорадочный блеск,а из недр организма польются словесные метастазы "я за путина!","руки прочь от нашего президента!","на Украине все плохо,хотите чтобы и нас так-же было?"...
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29k
Азат Баширов 42 минуты назад
Жители России перестали доверять телевидению
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
доверяют интернету.... Телек - днище, конечно, но в нэте помоек еще больше. Чтоб потреблять любую информацию нужно обладать навыками критического и логического мышления. А также помнить, что все это открытые источники информации, что уже должно наталкивать как минимум на сомнение в правдивости или достоверности.
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7k
albedo 2 часа назад
Блин, что значит "доверять телевидению".
Ну явно писал человек, плохо владеющий русским языком.

Кто то доверяет или не доверяет фильмам, показываемым по ТВ?!
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11k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Молодец автор, такую работу провёл, всё подсчитал (правда, как он это сделал - хз). В общем, минус жирный.
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5k
vitenok 3 часа назад
Вот откуда это всё известно? Ах да, это же в интернете сказали, интернет врать не будет.
Запомните, мальчики и девочки. Есть действительно люди, которые живут своим умом. Их не так уж и мало. Но вы к ним не относитесь. Вы сидите в интернете, и если вашей бабушке мировоззрение формирует телевидение, то вам мировоззрение формирует интернет. Интернет гораздо худшая помойка, чем телевидение. Он лучше подстраивается по конкретную группу людей. Любой сумасшедший гуру-дебил найдёт своих дебилов- приверженцев в интернете.
Если хотите быть по настоящему независимым в своих мыслях, не сидите в интернете. Интернет калечит мозги так, как не снилось никакому телевидению.
Конечно, я осознают, что это глас вопиющего в пустыне, и сам я порядком подсел на интернет, но я хоть понимаю, что болен.
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19k
Влад vitenok 2 часа назад
Уважаемый, вы сами себе противоречите."Он лучше подстраивается по конкретную группу людей. Любой сумасшедший гуру-дебил найдёт своих дебилов- приверженцев в интернете" написали вы. Другими словами интернет удовлетворяет любым потребностям и поддерживает всё многообразие мнений, а телевизор навязывает - то что мы должны думать по мнению власти (сама власть так не думает)
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vitenok Влад Час назад
Ну да, есть в интернете такая группа дебилов, которая считает, что интернет поддерживает всё многообразие мнений, , а телевизор навязывает мнение власти. Согласен.
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3k
Денис Колосов vitenok 40 минут назад
лучше читать экономические новости, а к политике и политической аналитике, даже не прикасаться-)
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19k
Влад Денис Колосов Полчаса назад
Если две недели назад я лично покупал сахар в "Пятерочке" по 31р/кг, а вчера купил его-же по 57 и одновременно попивая чаек я вижу в телевизоре как Кудрин говорит что что инфляция не превысит 4% и фонд даже вырос мысль верить власти и экономистам перестает умещаться у меня в голове, наверно чай ее выдавливает.
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5k
Pravednik84 vitenok Полчаса назад
Расскажу тебе немного про одну профессию, например про профессию повар. Этот человек ни хрена не вещь в себе, для производства кулинарных шедевров ему нужны продукты из магазина.
Возьмём другую профессию, например специалист по срачу в инете, человек должен хоть немного знать о вопросе и даже не столь важна достоверность информации, сколь важен кругозор (чтоб на любую тему было что пёрнуть в инете). Блогер без доступа к информационным ресурсам ничего из себя представлять не может, ну и как человек он будет просто скучен, его предел рассказать тебе о своей головной боли (почти познавательно). Так что посещай инфоресурсы так же как и повар посещает склад продукции/магазин и тебе будет что пёрнуть в инете.
Сферический конь в вакууме мало кому интересен и ему очень одиноко.
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
У меня есть телек. Большой. Я каждый день его включаю. Но я понятия не имею что там и как... Он или что-то фонит или показывает то, что я в него всуну!
Это как - я смотрю его или нет?

У меня есть телек. Большой. Я каждый день его включаю. Но я понятия не имею что там и как... Он или что-то фонит или показывает то, что я в него всуну! Это как - я смотрю его или нет?
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2k
Том Джоуд Свирепый Бамбр 2 часа назад
Какая тетка страшная. Она, как-будто кого-то съесть пытается.

У меня почти тоже самое что и у Вас. Только к телеку HDMI от компа подключил. У нас в регионе, классный интернет-провайдер, у них есть такая услуга как Большое ТВ. Там выкладываются все новинки фильмов и сериалов как только появляются в сети с высоким качеством, плюс обширная фильмотека. Любой фильм ищется по поисковику. От советских, до голливудских.
Зачем тогда телевидение? Тоже не понимаю.
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1k
Свирепый Бамбр Том Джоуд 2 часа назад
Ну блин, это же классика! Это Берта - домработница и персональный цербер Чарли Шина! )))
А ваще, это "2 с половиной человека"
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2k
Том Джоуд Свирепый Бамбр 2 часа назад
Честно, не знал. Сегодня после работы посмотрю.
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44k
Albert GER 3 часа назад
автор забыл уточнить - опрос проводили в Киеве.
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44k
Albert GER Heisenberg 2 часа назад
да нам прост т-щ маёр приказал. ничего личного.
а так-то мы всей душой за вас.))
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474
Heisenberg Albert GER 2 часа назад
Всё то вы о России думаете.Прям вот жалко даже как то вас бедолаг.Ну ладно,хоть на горсточку крупы себе 30 сребреников заработаешь.
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27k
winergy2012 Heisenberg 2 часа назад
Хохлоскот тоже не дремлет.
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44k
Albert GER Heisenberg 2 часа назад
та голодаемс. голодоморс у нас)))
сала немае, свободы и щастя нет..
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Heisenberg winergy2012 Час назад
Башкортостан вошёл в состав Украины?Вот ты дебил.Всё по старым методичкам шпаришь прихвостень пригожинский.
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