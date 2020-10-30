В Екатеринбурге крановщик изнасиловал насильника

Мужчины познакомились на остановке на 13-м километре Сибирского тракта. Начали вместе употреблять спиртное. Затем пошли домой в обвиняемому.
Затем двое мужчин легли спать. Примерно в шесть утра один из них проснулся и понял, что его насилуют. После этого пострадавший обратился к полицейским.
Затем двое мужчин легли спать. Примерно в шесть утра один из них проснулся и понял, что его насилуют. После этого пострадавший обратился к полицейским.
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Метки: вор изнасилование насильник прикол
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короче 13 километр это Москва.
не знаю зачем автор так витиевато завуалировал место "события".
хвастается шоли???