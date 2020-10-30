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В Екатеринбурге крановщик изнасиловал насильника

В Екатеринбурге крановщик изнасиловал насильника (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 17:46
Метки: вор   изнасилование   насильник   прикол   
1052
1
Мужчины познакомились на остановке на 13-м километре Сибирского тракта. Начали вместе употреблять спиртное. Затем пошли домой в обвиняемому.
Затем двое мужчин легли спать. Примерно в шесть утра один из них проснулся и понял, что его насилуют. После этого пострадавший обратился к полицейским.

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Метки: вор   изнасилование   насильник   прикол   
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14  комментариев
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1k
Афраний 2 часа назад
Вот и встретились два одиночества..
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12k
Владислав Грецов 2 минуты назад
красавцы....
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5k
vitenok Полчаса назад
Извините, но [мат] захватили бесы.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
занимательная история )))
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807
Brevnault 56 минут назад
Сначала увидел фото, а заголовок прочитался сам: В Екатеринбурге крановщик изнасиловал насяльника
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18k
Matrosskin 59 минут назад
Всегда найдётся рыба покрупнее....
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760
ZloyPupsik Час назад
карма...
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56k
Опиум для народа Час назад
Сидельцы п"доров не любят -говорили они...)))
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66k
Фома 2 часа назад
Свобода их разлучила, а потом, сквозь года, он нашел его, свой первый любовь.
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44k
Albert GER 2 часа назад
посмотрел шо такое сибирский тракт.

короче 13 километр это Москва.
не знаю зачем автор так витиевато завуалировал место "события".
хвастается шоли???
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48k
smakido 2 часа назад
" Вор у вора палочку украл!"
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2k
Ухалус Посовиномус smakido Час назад
Скорее вор вору палочку кинул)
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12k
Ligov 2 часа назад
"Да воздастся каждому по делам его"...
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13k
Мария Коненкова 2 часа назад
Как часто пишут: в этой новости прекрасно всё! и заголовок, и заглавное фото, и новость.
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alalab

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