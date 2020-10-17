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Аналог жидкого моющего средства для посуды – хозяйственное мыло

Аналог жидкого моющего средства для посуды – хозяйственное мыло (1 фото)

Автор:
17 октября 2020 20:03
Метки: Лайфхак   быт   мыло   польза   удобство   хозяйство   экология   
299
1
Вот уже более трех лет я не использую жидкие средства для мытья посуды. Впрочем, жидкое мыло не использую тоже, но об этом позже. Искренне считаю, что лучше хозяйственного мыла ничего нет.

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Метки: Лайфхак   быт   мыло   польза   удобство   хозяйство   экология   
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Хозяйственное мыло отмывает всё. Всё, что оно не отмывает, другое моющее средство не возьмёт. Если только технические жидкости
2. Хозяйственное мыло действительно антибактериальное. Случайно подтверждено ещё давно (читайте воспоминания Ольги Громыко)
3. Хозяйственное мыло бывает только 72%. Если вам кто предлагает мыло 65%, бегите оттуда с криком "Помогите! Насилуют!"
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30k
Элек Мек 4 минуты назад
Аналог жидкого моющего средства для посуды – хозяйственное мыло
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1k
Ослик Иа на позитиве 6 минут назад
Хозяйственное мыло, оно конечно вонючее в сравнении с современными ароматизированными, но действительно - от семи бед...
Им в саду опрыскивать от вредителей можно.
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92
чокнутый 41 минуту назад
это моющее средство, известно еще старожилом военным, для пхд хозяйственного 2-3 куска и пошел строгать по казарме, интересно, как сейчас в современной армии, есть ли пхд, если есть то как он проходит?!
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5k
Divergent?!? чокнутый Полчаса назад
не все понимают, дружище, что такое ПХД. И что такое "строгать по казарме". Ты бы еще "машку" и мастику вспомнил. Уж расскажи всем, а то большинство посетителей не понимают. Я уже 30 лет жене и детям армейские байки рассказываю, я уже на деда становлюсь похож.
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92
чокнутый Divergent?!? Минуту назад
ну естественно не все, и в этом нет ничего такого, я вот не пойму никогда службу отца или деда, там все по другому у них было, так что на каждое поколение, своя история
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995k
Сергей Час назад
Помню, как мама тёрла хозяйственное мыло в стиральную машину (кажется, "Ока"), - со стиральными порошками в 60-х 70-х была напряжёнка!
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2k
Allmaster Час назад
В старые времена работал на заводе, выдавали мыло, еще так сказать ГОСТовское. В чем то даже запах нравился. Голову им мыли. Никакой перхоти.
Сейчас к современному мылу доверия мало. Хрен знает из чего его делают. Как то купил баллон типа жидкого хозяйственного. Цвет только одинаковый. Больше ничем не напоминает. Тот же разбодяженный неонол. У нас на заводе выпускают, это основа всех мыл и шампуней, я то знаю.
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44k
Albert GER Allmaster 50 минут назад
хозмыло продаётся даже в Германии.
во всех руссеншопах.
так и называется.
в немецких магазинах тоже есть - кернзайфэ называется. )
производитель другой и много дешевле.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
А если гуталин намазать на кусок хлеба и потом черноту счистить ножом,то получается бюджетная рюмка водки с куском хлеба. Натурпродукт! Рекомендую.
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92
чокнутый Taximaxi 38 минут назад
венечка, глазам своим не верю, ты ж помер?
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10k
Taximaxi чокнутый 19 минут назад
И немедленно выпил...
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