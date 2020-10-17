Аналог жидкого моющего средства для посуды – хозяйственное мыло

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Да, первое время непривычно долго мылить кусок губкой, хочется р-р-раз, и чтобы пена шапкой огромной возникла на губке. Но вреда от такого средства масса. В первую очередь для самого человека, и для экологии, конечно, тоже. Поэтому приходится выбирать: комфорт или забота об окружающем мире. Но мыло чудесно отмывает жир и сильные загрязнения, поэтому неудобства очень быстро перестанут казаться таковыми - проверено на себе.Начнем с того, что моющие средства очень плохо смываются с поверхности тарелки и мы употребляем их вместе с пищей. Хозяйственное мыло смывается гораздо лучше, причем практически безвредно. Те, кто мучается от мышей или крыс в доме, прекрасно знают, что куски хозяйственного мыла съедаются грызунами в два счета. В то время как коробки со стиральным порошком или жидким мылом они не трогаю - знают, что умрут от него. Вороны тоже с удовольствием клюют мыло, если оставить его у дачного рукомойника.Конечно, вред бытовой химии можно доказать и рассказав вам всю опасность с научной точки зрения, но куда показательнее наглядные примеры. Многим может показаться, что хозяйственное мыло оставит после себя неприятный специфический запах, но это не так. После того как посуда высохнет, она вообще не будет пахнуть, что очень приятно. Бытовая химия пахнет долго и особенно противно, когда она добавляет свой «непревзойденный» аромат блюдам, выложенным на, казалось бы, чистую посуду.Кроме того, мыло полностью разлагается в почве и не отравляет воду. Если не можете сразу же отказаться от фейри и аналогов, настоятельно рекомендую перейти на мытье посуды хозяйственным мылом на даче. Ведь только задумайтесь: вся бытовая химия стекает в почву, а оттуда – в грунтовые воды. Песок и почва, конечно, хорошо очищает воду, являясь природным фильтром, но ведь бытовая химия продолжает накапливаться в почве, которой питаются растения.Очевидно, что нам необходимо минимизировать вред окружающей среде, пока нам еще это не аукнулось. Причем хозяйственное мыло можно применять везде: и в уборке, и даже при мытье собственного тела и волос. Единственное, чтобы восстановить естественные ph волос после щелочи, необходим «кислый» бальзам. Отлично подходит уксус с яблочной водой, но об этом я вам расскажу в следующих выпусках.При выборе хозяйственного мыла ориентируйтесь на состав. Моющее средство должно состоять из жирных кислот и щелочей и не должно содержать в себе никаких дополнительных веществ. Особо вредным считается диоксид титана, который способен накапливаться в организме и негативно влиять на него. Чем выше содержание жирных кислот, тем выше считается качество мыло. Идеально, если в составе их будет 72%.