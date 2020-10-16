Список библейских маньяков убийц

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1. Елисей.Елисей был пророком, жившим, по предположениям, в девятом веке до н. э. Елисей совершил немало чудес, например, вернул воду Иерихону и воскресил сына одной женщины, но есть одно «чудо», которое выделяется из ряда его поступков. Однажды дети посмеялись над лысиной Елисея, за что пророк их проклял и призвал на их головы смертную кару. На зов прибежали два медведя и разорвали детей на куски. То есть, праведный пророк зверски убил 42 детей, просто потому что над ним смеялись. Сейчас Елисей почитается как святой.2. Иаиль.Возможно, вы никогда не слышали об Иаили: её единственной ролью в Библии было добиться доверия человека и убить его. В битве между израильской и ханаанской армиями в Святой войне победа осталась за израильтянами, перебившими всех воинов противника. Сбежать удалось только Сисаре — военачальнику армии. Спасаясь от преследователей, в пустыне он наткнулся на палатку союзника — Хевера Кенеянина. Жена Хевера, Иаиль, выбежала навстречу Сисаре, проводила в палатку и заверила, что он в безопасности. Затем Иаиль дождалась пока гость уснёт, подкралась к спящему и вогнала кол от шатра ему в висок, пригвоздив голову к земле.3. Давид.Царь Давид, пожалуй, самый праведный человек в Библии, даже несмотря на то, что в одиночку убил и оскопил 200 мужчин по просьбе жены. Жестокость в Библии часто идет с праведностью рука об руку, и именно праведник начинает бойню. Давид с армией вторгся в соседние земли и уничтожил всех мужчин и женщин в захваченных городах. В Библии не указана причина такого поступка, известно лишь, что это были «старые жители земли» — видимо, Давид уничтожал коренное население. Даже хрестоматийный эпизод убийства Давидом Голиафа заканчивается отрубанием головы поверженного врага, после чего она была пронесена вокруг лагеря.4. Самсон.Самсону была дарована Богом сверхчеловеческая сила для борьбы с филистимлянами. Самсон действительно победил врагов, но затем начал убивать всё больше и больше людей. Он держал пари с 30 мужчинами, что ни один из них не сможет разгадать его загадку. Если же кому-то это удастся, он подарит им 30 шёлковых рубашек. Соперники обманом вынудили жену Самсона сказать им ответ. Воин, чтобы уклониться от уплаты долга, убил 30 других человек, снял с них одежду и отдал её своим противникам.5. Илия.Илия — святой, который был пророком до Елисея, пока Бог не вознес его на небо. Когда Илия был пророком в Израиле, многие люди поклонялись языческому богу Ваалу. Пророк решил наказать израильтян и собрал 450 пророков Ваала, велел им убить быка, положить на алтарь и молиться, чтобы их бог заставил алтарь загореться. Естественно, ничего не вышло. Тогда Илия убил быка, возложил на алтарь и помолился Богу. Почти мгновенно заполыхал пожар. Пророки Ваала уверовали, но Илие этого показалось мало. Он отвёл их к реке и по одному всех казнил. Илия действительно не раз доказывал свою святость. Например, царь приказал 50-ти воинам привести Илию, на что пророк ответил: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и сожжёт тебя и твоих 50 воинов». Так он убил их, а затем сделал то же самое со следующей сотней мужчин, которые за ним пришли.6. Иеффай.Иеффай был одним из сынов города Галаада, богатым человеком, но мать его была блудницей, и Иеффай был изгнан из дома без наследства. Через несколько лет израильтяне отыскали Иеффая и попросили его вернуться в Галаад, чтобы повести армию против аммонитян. Царь Аммон попросил у Израиля просто позволить им жить в мире, на что израильтяне ответили: «Кого Господь Бог наш прогонит от нас, тем мы и овладеем». Иеффай до боя заключил сделку с Богом: если израильтяне победят, Иеффай пожертвует первое, что встретит его дома по возвращению. Когда Иеффай с победой вернулся домой, ему навстречу выбежала его единственная дочь, которую воин и принёс в жертву.7. ИегуИегу стал царем Израиля в результате свержения царя Иорама. Иегу выследил и убил всех членов королевской семьи Иорама — 70 человек — и свалил их отрубленные головы за городскими воротами. Затем он проехал по ещё живой матери Иорама на своей колеснице. Нового царя помазал на царствование пророк Елисей. Чтобы опровергнуть слухи о том, что он поклонялся Ваалу, Иегу попросил всех служителей Ваала принести богатую жертву в его честь. Пришедшие со всех концов царства люди заполнили огромное капище Ваала, после чего армия Иегу перерезала всех собравшихся. Бог вознаградил царя, пообещав, что его потомки будут гарантированно занимать трон Израиля на протяжении четырёх поколений.8. Иисус НавинПо легенде, Иисус сокрушил стены Иерихона с помощью трубного гласа. Как только стены пали, армия Иисуса Навина вошла в город и убила всех мужчин, женщин и детей. И это не единичный случай: города Ливна, Лахиса, Эглон, Хеврон и Давир также были разрушены, и каждый их житель нашёл свою смерть на остриях мечей армии Иисуса Навина.9. МоисейМоисей известен тем, что увёл израильтян из Египта. В книге Исхода рассказывается о десяти казнях, о том, как расступились воды Красного моря и о том, как были получены от Бога десять заповедей (в их числе была «не убий»). Израильский народ 40 лет скитался по пустыне, большую часть этого времени израильтяне провели, нападая на чужие города. После победоносной битвы против мадианитян Моисей отдал приказ убить всех младенцев мужского пола и всех женщин, познавших мужа на ложе. Всех детей женского пола, не познавших мужа, оставить в живых для себя. То есть все маленькие девочки в городах мадианитян были изнасилованы по приказу святого.10. Бог, Бог-Отец, Бог Саваофф , он же Иегова-Яхве -Вы только что прочитали, как были разорены десятки городов, как их жители были преданы смерти; узнали об изнасилованиях, религиозном геноциде, убийстве детей и человеческих жертвоприношениях. Но мы пока не говорили о сжигании блудниц или убийстве 70 000 мужчин.По подсчетам некоторых исследователей Библии по приказу этого всесильного существа или непосредственно им самим были убиты миллионы. Если говорить о каждом подобном деянии, совершённом по приказу Бога или с его согласия, не хватит и огромной толстой книги. А ведь по сегодняшним меркам все подобные действия считаются аморальными или даже безумными.