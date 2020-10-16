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Список библейских маньяков убийц

Список библейских маньяков убийц (1 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:31
Метки: Яхве   библия   евреи   книга зверя   
1565
1
Реальная сущность библейских персонажей .

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Метки: Яхве   библия   евреи   книга зверя   
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8k
Касьян Пуздой 6 часов назад
Список библейских маньяков убийц
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Это другое, понимать надо. А кто не согласен, тот антисемит и подонок, и место ему в тюрьме.
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5k
Ivan 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Марина 59 минут назад
Ну так, вы ещё вспомните княгиню Ольгу (ту что древлян геноцидила) или её мерзкого внучка Владимира Красно Солнышко (убийства, братоубийства, изнасилования, многоженство, предательства и и.д.).
И все они весьма почитаемы кровавой православной церковью.
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813
Kariya 2 часа назад
А все как всегда: есть люди, что творят херню во имя себя, искренне считая, что потом попадут в рай, потому что оправдывают херню божественным промыслом, который на минутку "я есмь любовь, ни убий итд".. хотя это про христианского бога говорят, а про иудейского те еще страшилки есть, так что..))
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27k
winergy2012 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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27k
winergy2012 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Kucher 3 часа назад
Так вот почему Николашку второго святым объявили! Оказывается, чем больше народа угробил, тем ты святее.
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85k
Дмитрий Автор поста 4 часа назад
Ветхий Завет - Книга Зверя
.
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55k
Опиум для народа Дмитрий 2 часа назад
А Новый-нет?
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85k
Дмитрий Автор поста Опиум для народа 2 часа назад
Новый Завет Зверя и древнеарийская традиция
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5k
Rus77 4 часа назад
Может точнее иудейских?!
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55k
Опиум для народа Rus77 2 часа назад
"Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона" (Матфея 5:17-18)
"Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие." (Матфея 7:21-23)
"Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают" (Евангелие от Матфея 23:1-3)
"Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? " (Иоанна 5:46-47)
"если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят." (Луки 16:31)
"Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы" (Малахия 4:4)
"Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами." (Откровение 22:14)
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6k
Doomer 5 часов назад
Здесь всё сложные морально-этические вопросы. Кроме того, надо учитывать что описывается совсем другое время, когда было совсем другие отношение к человеческой жизни и другие отношения между людьми. Другая мораль. Люди меньше отделяли себя от природы и лучше понимали: не хочешь, чтобы потомки побеждённых ударили тебе в спину - убей их всех. Понятия "геноцид" тогда не существовало. Действия всех описанных персонажей людям, жившим в те времена, были понятны и нисколько не осуждались. Но времена меняются, меняются и морально-этические человеческие установки. То, что раньше считалось нормальным и обыденным - сегодня у многих вызывает ужас.
А что касается последнего персонажа Саваофа-Иеговы-Яхве... Так он вообще не человек. Подходить к нему с общечеловеческими понятиями о морали, добре и зле, тем более с нынешними, - просто глупость. Кто для него люди? Не более, чем персонажи игры, которую он сам и состряпал. Ну-ка, любители компьютерных игр, что вы делаете в игрухах с персонажами противной стороны? Да же если вам предоставляется выбор: грохнуть или отпустить... Всегда-всегда отпускаете? А если по сюжету выбора нет? А чем оправдываете те горы игровых трупов, которые после вас остаются? Тем что они нарисованные боты? А кто вы для для Яхве? Ну, не нарисованные, а по легенде слепленные когда-то из праха. В чём разница-то? Да на в чём. Разве что в качестве реализации игрухи. И ничего, ни каких морально-этических проблем у вас не возникает. Так что:
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?"
(И.А.Крылов)
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61k
Gogaren_3Meu 5 часов назад
Лео Таксиля почитайте - "Занимательная Библия", "Занимательное Евангелие", "Священный вертеп" - у него там всё подробно описано, убийства, изнасилования и прочие богоугодные деяния христианских святых и христианских священников.
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46k
alertol 5 часов назад
Среди любителей теорий заговоров, ходит весёлое видео где весьма аргументированно обсуждают что в переводе библии случайно (или как у любителей таких теорий принято верить что умышленно) перепутали бога и дьявола, что это именно бог дал Еве яблоко (свободу выбора) а именно дьявол уничтожил райский сад, и строил козни людям и заставлял их (и под угрозой расправы, и обманом) убивать своих близких, посылал их на войны, а сам сжигал и затапливал целые города, и.т.д.
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