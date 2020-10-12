"...Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды..."

В век посудомоечный машин губки отходят на второй план, но они пока имеют место в нашей жизни. Согласитесь, что при их выборе, мы чаще всего обращаем внимание не на цвет, на форму и размер. И в этом главная наша ошибка. Оказывается, каждый оттенок имеет свое определенное значение. Но нужно обращать внимание на цвет не поролона, а абразивной стороны - профессионалы называют ее скотч-брайтом:



1. Зеленый цвет – губка из грубых волокон. Она предназначена для удаления засохших пятин, либо пригоревшей пищи. Теперь внимание: она легко может поцарапать тефлоновую поверхность сковороды. Будьте осторожны!



2. Красный цвет – губка со средней жесткостью. С ее помощью можно удалить въевшиеся пятна, но сохранить «нежные» поверхности в безопасности.



3. Желтый цвет – это совсем мягкий вариант, который не подойдет для мытья посуды. Основное предназначение таких губок – уход за стеклами.



Теперь вы знаете тайну губок!