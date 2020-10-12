"...Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды..."

В магазинах продается огромное количество губок на любой вкус и цвет. Цвет – вот главный их классификатор. И почему они в основном зеленого, красного и желтого цвета? Простое совпадение? Не думаем! Если выбрать губку правильного оттенка, то это сможет облегчить вашу жизнь!
В век посудомоечный машин губки отходят на второй план, но они пока имеют место в нашей жизни. Согласитесь, что при их выборе, мы чаще всего обращаем внимание не на цвет, на форму и размер. И в этом главная наша ошибка. Оказывается, каждый оттенок имеет свое определенное значение. Но нужно обращать внимание на цвет не поролона, а абразивной стороны - профессионалы называют ее скотч-брайтом:
1. Зеленый цвет – губка из грубых волокон. Она предназначена для удаления засохших пятин, либо пригоревшей пищи. Теперь внимание: она легко может поцарапать тефлоновую поверхность сковороды. Будьте осторожны!
2. Красный цвет – губка со средней жесткостью. С ее помощью можно удалить въевшиеся пятна, но сохранить «нежные» поверхности в безопасности.
3. Желтый цвет – это совсем мягкий вариант, который не подойдет для мытья посуды. Основное предназначение таких губок – уход за стеклами.
Теперь вы знаете тайну губок!
1. Зеленый цвет – губка из грубых волокон. Она предназначена для удаления засохших пятин, либо пригоревшей пищи. Теперь внимание: она легко может поцарапать тефлоновую поверхность сковороды. Будьте осторожны!
2. Красный цвет – губка со средней жесткостью. С ее помощью можно удалить въевшиеся пятна, но сохранить «нежные» поверхности в безопасности.
3. Желтый цвет – это совсем мягкий вариант, который не подойдет для мытья посуды. Основное предназначение таких губок – уход за стеклами.
Теперь вы знаете тайну губок!
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27 Эстония EE 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00
Цвет поролононовой ГУБКИ роли не играет! Важен цвет шершавой нашлёпки. Абразивной является именно она. Но в НАШЕЙ стране выбор абразива возможен только в магазине для автомаляров. И то не по цвету, он у всех производителей разный - ГОСТа нет.
Может на Е-бэе или Али=экспрессе эта фишка и работает, а у нас, я видел только зелёные нашлёпки.
Не вводите в заблуждение людей с гуманитарным складом ума!
На твоём фото все зелёные.
"пятЕн"
исправьте
Может, у брендованных губок цвет "абразивной стороны" что-то там и обозначает, но у обычных, которыми пользуются практически все, цвет той самой абразивной стороны, обычно, бывает либо зелёный, либо чёрный. Других я не видел.
Зарплата в Литве 1400
Ну если учесть, что уже как-то был пост про цвет губок, то вполне мы что-то да знаем
https://old.fishki.net/3405198-pochemu-gubki-dlja-mytyja-posudy-raznogo-cveta.html?sign=666846258634078,932155231813138https://old.fishki.net/3405198-pochemu-gubki-dlja-mytyja-posudy-raznogo-cveta.html?sign=666846258634078,932155231813138