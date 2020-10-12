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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 236 постов • 241 подписчик подписаться
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Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды

Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды (1 фото)

Автор:
12 октября 2020 15:43
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Лайфхак   губка   полезно   посуда   секрет   уборка   цвет   
13948
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В магазинах продается огромное количество губок на любой вкус и цвет. Цвет – вот главный их классификатор. И почему они в основном зеленого, красного и желтого цвета? Простое совпадение? Не думаем! Если выбрать губку правильного оттенка, то это сможет облегчить вашу жизнь!

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Метки: Лайфхак   губка   полезно   посуда   секрет   уборка   цвет   
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85  комментариев
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14k
dimitr 4 часа назад
Ничего не означает, все одинаковой жёсткости.
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1k
Сержик 20 секунд назад
Вообще бред. Жесткость абразивного слоя определяется в колличестве кварца на м2 полотна. 500 гр м2 , 700 гр на м2. Цвет на выбор. Белый абразив - без кварца, для деликатных поверхностей.
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1k
Igors 20 минут назад
Цвет губки - "сода"!
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18k
turyst Полчаса назад
"Теперь вы знаете тайну губок!"


"Теперь вы знаете тайну губок!"
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286
Вадим Полчаса назад
А как заманчиво звучит "хочешь я расскажу тебе тайну губок?"
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17k
BillyBonzz 40 минут назад
а фиолетовый?
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Комментарий удален
−94
Князь Курбский 53 минуты назад
5Австрия AT 25.50 € 4'080.00 € 374'430.00 RUB
2 Бельгия BE 31.20 € 4'992.00 € 458'126.00 RUB
3 Болгария BG 5.00 € 800.00 € 73'418.00 RUB
4 Венгрия HU 7.90 € 1'264.00 € 116'000.00 RUB
5 Германия DE 27.70 € 4'432.00 € 406'734.00 RUB
6 Греция GR 12.80 € 2'048.00 € 187'950.00 RUB
7 Дания DK 38.30 € 6'128.00 € 562'379.00 RUB
8 Ирландия IE 28.00 € 4'480.00 € 411'139.00 RUB
9 Испания ES 16.20 € 2'592.00 € 237'874.00 RUB
10 Италия IT 20.50 € 3'280.00 € 301'013.00 RUB
11 Кипр CY 14.10 € 2'256.00 € 207'038.00 RUB
12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 114'532.00 RUB
13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 129'215.00 RUB
14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 541'822.00 RUB
15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 207'038.00 RUB
16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 408'202.00 RUB
17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 127'747.00 RUB
18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 170'329.00 RUB
19 Румыния RO - - -
20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 135'089.00 RUB
21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 234'937.00 RUB
22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 396'456.00 RUB
23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 361'215.00 RUB
24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 139'494.00 RUB
25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00 RUB
26 Швеция SE 24.60 € 3'936.00 € 361'215.00 RUB
27 Эстония EE 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00
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7k
владимир Князь Курбский 42 минуты назад
Это как то связано с цветом губок для посуды ?!?
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4k
Курык Марий™ 58 минут назад
Недавно этот криво переведённый бред тут уже был...
Цвет поролононовой ГУБКИ роли не играет! Важен цвет шершавой нашлёпки. Абразивной является именно она. Но в НАШЕЙ стране выбор абразива возможен только в магазине для автомаляров. И то не по цвету, он у всех производителей разный - ГОСТа нет.
Может на Е-бэе или Али=экспрессе эта фишка и работает, а у нас, я видел только зелёные нашлёпки.

Не вводите в заблуждение людей с гуманитарным складом ума!
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9k
net Час назад
Одна сторона шершавая, вторая мягкая и больше это нихрена не значит
Одна сторона шершавая, вторая мягкая и больше это нихрена не значит
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16k
Евгений net Час назад
Читай внимательно.
На твоём фото все зелёные.
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2k
Tuskub 2 часа назад
А что на счет пруфов? ГОСТы или хотя бы ТУ производителей?
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20k
Russo Turisto 2 часа назад
"Теперь вы знаете тайну губок!"
"Теперь вы знаете тайну губок!"
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1k
IL1987 2 часа назад
Бред сивой кобылы. Много раз покупал набор губок от разных производителей. Там все разноцветные, и все одинаковые.
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8k
Шурик IL1987 Полчаса назад
Читать внимательно надо, и тогда прочитанное не будет казаться бредом. Обращать внимание нужно на цвет абразивной стороны, а не на цвет поролона.
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3k
Ыукп Шурик 9 минут назад
До фанаря цвет абразивной стороны. Какой краситель добавят, такой и цвет будет. По желанию заказчика. Работал я на таком производстве - знаю. В качестве абразива - молотый кварц определённой фракции.
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4k
Leo Sun 2 часа назад
"для удаления засохших пятин"


"пятЕн"
исправьте
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533
Shadow Moon Leo Sun 55 минут назад
Похоже, что сам пост - одно из засохших пятИн.
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27k
Минчанин 2 часа назад
По-моему, это такая же шляпа, как и про цветометки на тюбиках пасты.

Может, у брендованных губок цвет "абразивной стороны" что-то там и обозначает, но у обычных, которыми пользуются практически все, цвет той самой абразивной стороны, обычно, бывает либо зелёный, либо чёрный. Других я не видел.
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Очередная хрень от "штатного автора"?
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12k
Терапевт 2 часа назад
Значит желтые самые мягкие, говоришь )))))) ?

Значит желтые самые мягкие, говоришь )))))) ?
Значит желтые самые мягкие, говоришь )))))) ?
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9k
Sergey Терапевт Час назад
Кто хочет пожестче просто переворачивает зеленым внутрь :)
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8k
Шурик Терапевт Полчаса назад
На фото зеленые, а не желтые. Речь идет про цвет абразивной стороны, а не поролона.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−94
Князь Курбский 2 часа назад
Зарплата в России 200
Зарплата в Литве 1400
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5k
Крот Князь Курбский 2 часа назад
Да ты дебилоид уже достал со своей Литвой, везде с ней лезешь... тут про губки статья, так иди на хер отседова
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20k
Russo Turisto Крот 2 часа назад
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60k
Максим Князь Курбский Час назад
Литовская в каких денежных единицах? А то я со смеху не могу печатать нормально даже.
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7k
владимир Князь Курбский 40 минут назад
Ты уже в Литве?
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5k
Крот 2 часа назад
"...Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды..."

Ну если учесть, что уже как-то был пост про цвет губок, то вполне мы что-то да знаем


https://old.fishki.net/3405198-pochemu-gubki-dlja-mytyja-posudy-raznogo-cveta.html?sign=666846258634078,932155231813138https://old.fishki.net/3405198-pochemu-gubki-dlja-mytyja-posudy-raznogo-cveta.html?sign=666846258634078,932155231813138
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30k
Человек-Редискa 3 часа назад
Это означает какой краситель по дешевле приобрел производитель тот и использует... Ничего личного только деньги...
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25k
АнтонПолднев Человек-Редискa 2 часа назад
Класс. А как быть с теми пачками в которых губки всех цветов?
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8k
krivsan 3 часа назад
Спорим, что вы не знали? Что означает цвет губок для мытья посуды
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2k
Денис 3 часа назад
давно знал что означает жесткость , но у нас в продаже видел только зеленый и черный цвет абразива
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