Почувствуй всю боль этой картинки

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особенно весело будет восстанавливать верхний, в углу....
кабели - компьютерные, типа UTP
слаботочка, напряжение на них - единицы вольт, ток - порядка 20мА...
излучения практически нет, они специально именно так и разрабатывались....
заметьте, каждый такой "провод" имеет внутри 8 тонких проводов, которые при восстановлении еще и нельзя перепутать.....
а суда по фото - целиком еще и нельзя перепротянуть....
2.Судя по фото-места для соединителей там достаточно. И "если", тут не катит.
3.Насчет целого провода в стене-тут полностью согласен. Но, если уж так случилось, то поверь, что UTP с соединителем, за гипсоакртонной панелью,не окислится, не заржавеет и не потеряет конртак лет 30. У него просто нет причин для этого.
Вот как-то так)
останусь при своем мнении.
продолжайте хоронить под штукатурку и ГКЛ обжимные соединения и дальше.
влажные помещения дадут о себе знать очень быстро
или - всего один "потоп" из-за неисправной сантехарматуры.
В местах где я работал за такой кульбит сотруднику бы высказали много всякого-разного. Но для подъезда вроде и нормально.