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Почувствуй всю боль этой картинки

Почувствуй всю боль этой картинки (1 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Одно фото   боль   короткопост   неудача   провод   провода   фото   
1604
1
Слушайте, специалисты, а что нет прибора который обнаруживает провода в стене?

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Метки: Одно фото   боль   короткопост   неудача   провод   провода   фото   
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37  комментариев
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9k
Schandmaul Час назад
это обидно, но не так, как просверлить трубу отопления в полу
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767
AGold 7 минут назад
а где фото джамшута с равшаном?
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15k
Андрей Иванов 21 минуту назад
Вопрос в другом. Нахрена вообще сверлили, да ещё и трубы вбили после этого, не глядя. Можно же было сверлить с этой стороны, просто отведя кабель в сторону
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15k
Андрей Иванов Полчаса назад
Есть, но профессиональный, который почует глубоко в стене (а не на глубине 1см) невключённый провод - очень дорогие.
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11k
Совранский Полчаса назад
КТО ТО БУДЕТ РАБОТАВЬ ВСЕ ВЫХОДНЫЕ

КТО ТО БУДЕТ РАБОТАВЬ ВСЕ ВЫХОДНЫЕ
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6k
sumrаknn 37 минут назад
Боль? Вот когда узбек-гастарбайтер просверлит дырку в несущей балке сквозь нижний ряд арматуры - вот тут да, просто абзац, ибо почти неримонтопригодно. Оставлять нельзя - может рухнуть, ремонтировать почти невозможно. а тут? Когда сервисятники сращивают перерезанные провода в домах для интернета и тв, у них на это уходит несколько секунд. Здесь и доступ хороший, и концы длинные - весь ремонт у них займет минут 5 это максимум. Так, мелкая непрятность
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9k
Лехахуторской 39 минут назад
Соединители в помощь.
Соединители в помощь.
Соединители в помощь.
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15k
Lynx 40 минут назад
Много раз спасал. Особенно после попаданий в самых непредсказуемых местах.
Много раз спасал. Особенно после попаданий в самых непредсказуемых местах.
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11k
Роман 43 минуты назад
Почувствуй всю боль этой картинки
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746
Lovels Travel 57 минут назад
Ладно провода, но если трубки теплых полов )
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25k
Fat Lynx Час назад
Слаботочка...
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7k
Vacony Час назад
а что за дятлы - зачем столько отверстий ?
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5k
Lev Asriev Vacony Час назад
Судя по месту, похоже сплит систему вешать собирались.
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
все 5 - "в яблочко"
особенно весело будет восстанавливать верхний, в углу....
кабели - компьютерные, типа UTP
слаботочка, напряжение на них - единицы вольт, ток - порядка 20мА...
излучения практически нет, они специально именно так и разрабатывались....
заметьте, каждый такой "провод" имеет внутри 8 тонких проводов, которые при восстановлении еще и нельзя перепутать.....
а суда по фото - целиком еще и нельзя перепротянуть....
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5k
Lev Asriev Броненосец Потелкам 39 минут назад
Забавно. Ровесник. И вроде адекватный. Но, какой-то очень недалекий. Может потому, в 46 лет до сих пор работаешь руками?1. Стена, она, как бы с одной стороны железобетонная.Со стороны гипсокартона, UTP учует даже голимый металлоискатель из Чип и Дипа, на двух батарейках. Я же это не с воздуха взял. Сам лично находил таким телефонную "лапшу" в штукатурке.
2.Судя по фото-места для соединителей там достаточно. И "если", тут не катит.
3.Насчет целого провода в стене-тут полностью согласен. Но, если уж так случилось, то поверь, что UTP с соединителем, за гипсоакртонной панелью,не окислится, не заржавеет и не потеряет конртак лет 30. У него просто нет причин для этого.
Вот как-то так)
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71k
Броненосец Потелкам Lev Asriev Полчаса назад
лично у меня опыт иной
останусь при своем мнении.
продолжайте хоронить под штукатурку и ГКЛ обжимные соединения и дальше.
влажные помещения дадут о себе знать очень быстро
или - всего один "потоп" из-за неисправной сантехарматуры.
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5k
Lev Asriev Анатолий Соколов Полчаса назад
Это всего лишь твои домыслы. У меня дома валяется такой где-то. "зона чувствительности" меньше сантиметра над границами металлического предмета.Погугли, сам поймешь.
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5k
Lev Asriev Броненосец Потелкам Полчаса назад
Да ради бога. В конце концов можно прожить до пенсии "по инструкции" , не включая смекалку. С точки зрения конечного потребителя, это даже лучше. Респект тебе, если столкнувшись с такой проблемой, ты ликвидируешь её так, как говоришь тут.
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4k
Дмитрий Горчилин fvm 18 минут назад
У меня в подъезде кто-то обрезал кабеля, витую пару. И пока я размышлял что там делать будут, провайдеры уже все починили. Чуть вытащили, зачистили и 4 жилы на сопливых скрутках. Что удивительно- оно работало.
В местах где я работал за такой кульбит сотруднику бы высказали много всякого-разного. Но для подъезда вроде и нормально.
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3k
Пепелац Час назад
А провода ли это? больше похоже на систему отопления...
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7k
Антон Семёныч Пепелац 59 минут назад
Так и есть, это система отопления. Подключаешь эти провода к источнику питания помощнее и они начинают греться и отапливать помещение.
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