– Николай Васильевич, хотите, я вам сон расскажу, который мне приснился намедни? Весьма любопытный сон, я вам доложу!
– Сделайте одолжение, буду премного благодарен.
– Приснилось мне, что люди придумали себе забаву: пинать воздух ногами.
– Александр Сергеевич, экий вы шутник, как можно пинать воздух?
– Сделайте одолжение, буду премного благодарен.
– Приснилось мне, что люди придумали себе забаву: пинать воздух ногами.
– Александр Сергеевич, экий вы шутник, как можно пинать воздух?
– Очень просто! Надувают в кожаную сферу воздуха, да так много, что она начинает подпрыгивать, и давай её гонять туда-сюда по поляне!
– Занятно, а в чём смысл?
– На первый взгляд никакого смысла. Но, то и примечательно, что они находят это дело весьма осмысленным. При этом очень переживают, радуются или огорчаются. Кроме того, вокруг поляны собирается уйма народу, посмотреть на то, как другие пинают сферу с воздухом.
– Как в театре?
– Больше чем в театре! В десятки, в сотни раз больше!
– Как можно, любезный Александр Сергеевич? Столько народу вокруг поляны никак не поместится.
– А для зрителей построены специальные места – трибуны с галёркой. Этакое сооружение наподобие Колизея, только еще больше!
– Больше Колизея? Для того, чтобы посмотреть, как пинают воздух на траве?! Вы всё изволите шутить?
– Милостивый государь Николай Васильевич, не судите строго. Это сон, всего лишь глупый сон.
– Прошу прощения друг мой, извольте продолжать.
– Однако забавно и то, что в обществе весьма ценят тех, кто умеет хорошо пинать сферу с воздухом! Такие люди пользуются большим почётом и уважением, им платят немалое жалование!
– Да ну, как можно?! Жалование за то, что они гоняют сферу с воздухом по поляне?!
– Точно так! Не забывайте сударь, это всего лишь сон.
– Я понимаю друг мой, но всё-таки …
– Скажу больше! Не простое жалование, как у какого-нибудь земского доктора или учителя гимназии, а очень большие деньги!
– Как у коллежского советника?
– Намного больше! Пожалуй, даже больше чем у действительного тайного советника 1-го класса!
– Ах, ха-ха, ха-ха! Ну, спасибо Александр Сергеевич, рассмешили! Жалование больше чем у генерал-фельдмаршала?! Смешно, очень смешно!
– Представляете, Николай Васильевич, приснится же такая нелепица?!
– Вот уж, действительно нелепый сон!
– И скажу я вам, их там просто боготворят!
– Кого, пинальщиков воздуха?
– Да.
– Ах, ха-ха, ха-ха!
– Пишут о них в газетах и журналах.
– Ах, ха-ха, ха-ха! О чём же там можно писать???
– Существуют даже специальные журналы, которые пишут исключительно про пинание воздуха ногами!
– Ах, ха-ха, ха-ха! И людям интересно об этом читать?
– Представьте себе! Люди часами способны говорить об этом занятии, обсуждая тактику и стратегию. Кто правильно пнул, а кто не очень, для чего придумано множество специальных терминов.
– Ах, ха-ха, ха-ха! Тактика и стратегия пинания?! Ах, ха-ха, ха-ха! Боготворят пинальщиков воздуха?!
– Да, да! Воспевают их как героев, посвящают им стихи и песни! Пишут о них книги!
– Книги?! Вы еще скажите, что их любят и ценят больше чем писателей и поэтов?!
– Представьте себе, да! Значительно больше, литература вообще на задворках, зато все вокруг хорошо разбираются в искусстве пинания воздуха ногами!
– Ах, ха-ха, ха-ха! Экий вздор! Хватит, не могу больше смеяться! Помилуйте, любезный Александр Сергеевич, пожалейте меня, хватит! Умеете вы удивить! Вот уважили, давно так не смеялся!
– Я дарю вам этот сюжет, может быть у вас, получится про это написать?!
– Покорнейше благодарю, мой друг за доверие, но сомневаюсь, что из этой бессмыслицы что-нибудь может получиться, уж больно неправдоподобно это всё...
– Как вам угодно, не стану настаивать. Забудьте, а у меня для вас есть другой сюжет. Николай Васильевич, рассказать вам о том, как в одном небольшом уездном городе меня по ошибке приняли за ревизора?
– Хм, очень интересно, из этого может выйти комедия! Я буду весьма признателен.
– Тогда слушайте...
Автор шуточного рассказа Николай Ревлис
– Занятно, а в чём смысл?
– На первый взгляд никакого смысла. Но, то и примечательно, что они находят это дело весьма осмысленным. При этом очень переживают, радуются или огорчаются. Кроме того, вокруг поляны собирается уйма народу, посмотреть на то, как другие пинают сферу с воздухом.
– Как в театре?
– Больше чем в театре! В десятки, в сотни раз больше!
– Как можно, любезный Александр Сергеевич? Столько народу вокруг поляны никак не поместится.
– А для зрителей построены специальные места – трибуны с галёркой. Этакое сооружение наподобие Колизея, только еще больше!
– Больше Колизея? Для того, чтобы посмотреть, как пинают воздух на траве?! Вы всё изволите шутить?
– Милостивый государь Николай Васильевич, не судите строго. Это сон, всего лишь глупый сон.
– Прошу прощения друг мой, извольте продолжать.
– Однако забавно и то, что в обществе весьма ценят тех, кто умеет хорошо пинать сферу с воздухом! Такие люди пользуются большим почётом и уважением, им платят немалое жалование!
– Да ну, как можно?! Жалование за то, что они гоняют сферу с воздухом по поляне?!
– Точно так! Не забывайте сударь, это всего лишь сон.
– Я понимаю друг мой, но всё-таки …
– Скажу больше! Не простое жалование, как у какого-нибудь земского доктора или учителя гимназии, а очень большие деньги!
– Как у коллежского советника?
– Намного больше! Пожалуй, даже больше чем у действительного тайного советника 1-го класса!
– Ах, ха-ха, ха-ха! Ну, спасибо Александр Сергеевич, рассмешили! Жалование больше чем у генерал-фельдмаршала?! Смешно, очень смешно!
– Представляете, Николай Васильевич, приснится же такая нелепица?!
– Вот уж, действительно нелепый сон!
– И скажу я вам, их там просто боготворят!
– Кого, пинальщиков воздуха?
– Да.
– Ах, ха-ха, ха-ха!
– Пишут о них в газетах и журналах.
– Ах, ха-ха, ха-ха! О чём же там можно писать???
– Существуют даже специальные журналы, которые пишут исключительно про пинание воздуха ногами!
– Ах, ха-ха, ха-ха! И людям интересно об этом читать?
– Представьте себе! Люди часами способны говорить об этом занятии, обсуждая тактику и стратегию. Кто правильно пнул, а кто не очень, для чего придумано множество специальных терминов.
– Ах, ха-ха, ха-ха! Тактика и стратегия пинания?! Ах, ха-ха, ха-ха! Боготворят пинальщиков воздуха?!
– Да, да! Воспевают их как героев, посвящают им стихи и песни! Пишут о них книги!
– Книги?! Вы еще скажите, что их любят и ценят больше чем писателей и поэтов?!
– Представьте себе, да! Значительно больше, литература вообще на задворках, зато все вокруг хорошо разбираются в искусстве пинания воздуха ногами!
– Ах, ха-ха, ха-ха! Экий вздор! Хватит, не могу больше смеяться! Помилуйте, любезный Александр Сергеевич, пожалейте меня, хватит! Умеете вы удивить! Вот уважили, давно так не смеялся!
– Я дарю вам этот сюжет, может быть у вас, получится про это написать?!
– Покорнейше благодарю, мой друг за доверие, но сомневаюсь, что из этой бессмыслицы что-нибудь может получиться, уж больно неправдоподобно это всё...
– Как вам угодно, не стану настаивать. Забудьте, а у меня для вас есть другой сюжет. Николай Васильевич, рассказать вам о том, как в одном небольшом уездном городе меня по ошибке приняли за ревизора?
– Хм, очень интересно, из этого может выйти комедия! Я буду весьма признателен.
– Тогда слушайте...
Автор шуточного рассказа Николай Ревлис
Авторский пост
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