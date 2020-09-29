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Нелепый сюжет

Нелепый сюжет (1 фото)

Автор:
29 сентября 2020 19:11
Сообщество : Истории
Метки: классика   литература   рассказ   сарказм   сатира   футбол   юмор   яавтор   
846
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– Николай Васильевич, хотите, я вам сон расскажу, который мне приснился намедни? Весьма любопытный сон, я вам доложу!
– Сделайте одолжение, буду премного благодарен.
– Приснилось мне, что люди придумали себе забаву: пинать воздух ногами.
– Александр Сергеевич, экий вы шутник, как можно пинать воздух?

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Метки: классика   литература   рассказ   сарказм   сатира   футбол   юмор   яавтор   
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14  комментариев
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982k
Сергей 6 часов назад
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3k
Горожанин Час назад
- Странно, Александр Сергеевич, а откуда все это? Откуда же деньги?

- Извольте, сударь. Деньги свободно идут от свободных людей. Они и платят пинателям воздуха.

- Да как же? В чем же пинатели воздуха тогда виноваты? Платят люди, а писаки всякие винят в этом тех, кто просто пинает воздух и ничего плохого не делает, даже копейку зря не тратит. А отдают и потакают все совсем другие. А не дурнина ли это?

- Самая дурнина и ест, сударь. Причем, свободная.
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15k
тов.Suhov 4 часа назад
Кайков и Добронравов.

Кайков и Добронравов.
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441
manowar _by 4 часа назад
Это просто пять!!!)))
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7k
HUBLOT 4 часа назад
Пушкин, конечно, был глупее автора и про пинание мяча ничего не знал, сон приснился, бл...
Пушкин, конечно, был глупее автора и про пинание мяча ничего не знал, сон приснился, бл...
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3k
Едондер пуп HUBLOT 2 часа назад
В "Словаре языка Пушкина" встречаются слова "мяч" и "мячик", так что зря автор мудрил со "сферой". А вот слов "земский доктор" нет и не могло быть, ибо такие доктора появились только в 1860-х годах.
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32k
jonnyD 5 часов назад
Нелепый сюжет
Нелепый сюжет
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9k
Bill 6 часов назад
Если заменить "пинать воздух ногами" на что-то другое - то может получиться масса интересных вариантов. У нас в студенчесике годы была такая шутка: придумываем самую нелепую картинку, например "белый человек в цилиндре еб*т в ж*пу негра, который собирает клубнику". и далее читаем по очереди передовицы ТАСС:
- СССР вынес решительный протест на пленуме ООН ...
- Советская команда легкоатлетов завоевала "золото" в ...
- Комбайнеры Донбасса собрали рекордный урожай ...
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3k
CruelAsm 6 часов назад
Вот придумали занятие: рисовать пером на бумаге закорючки разные. Нарисуют побольше закорючек и тиражируют. А люди потом деньги платят за то, чтобы эти закорючки поразглядывать, смыслы всяческие в них находят...
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21k
Dobry vojak Svejk CruelAsm 4 часа назад
Или нарисуют соседку, по просьбе её папеньки. А потом толпы стоят и сочиняют, что автор думал, что вдохновило его, как он тайнопись сим шедевром потомкам переслал? Как палитру неба днями подбирал? А он в тот момент кроме как о жаловании за сие думал лишь о дровах, что на зиму запасти нужно, да крикнуть слуге, чтобы сена ослу подкинул. Ещё думал, как прыщи на лице девичьем случайно не нарисовать, да зубы, что скобы стоматолога не видели, не оттопырить аккуратно...
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10k
G[email protected] 6 часов назад
Был футбол с Черенковым, Дасаевым, Блохиным, Кипиани....
А сейчас шампанское за сотню евро((((
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56k
Viktor [email protected] 5 часов назад
За две сотни..., тысяч!
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724
Шапкин [email protected] 2 часа назад
Раньше воздух пинали, а сейчас икс,игрек,И...
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10k
поручик Ржевский Шапкин 59 минут назад
Нелепый сюжет
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