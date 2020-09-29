– Очень просто! Надувают в кожаную сферу воздуха, да так много, что она начинает подпрыгивать, и давай её гонять туда-сюда по поляне!

– Занятно, а в чём смысл?

– На первый взгляд никакого смысла. Но, то и примечательно, что они находят это дело весьма осмысленным. При этом очень переживают, радуются или огорчаются. Кроме того, вокруг поляны собирается уйма народу, посмотреть на то, как другие пинают сферу с воздухом.

– Как в театре?

– Больше чем в театре! В десятки, в сотни раз больше!

– Как можно, любезный Александр Сергеевич? Столько народу вокруг поляны никак не поместится.

– А для зрителей построены специальные места – трибуны с галёркой. Этакое сооружение наподобие Колизея, только еще больше!

– Больше Колизея? Для того, чтобы посмотреть, как пинают воздух на траве?! Вы всё изволите шутить?

– Милостивый государь Николай Васильевич, не судите строго. Это сон, всего лишь глупый сон.

– Прошу прощения друг мой, извольте продолжать.

– Однако забавно и то, что в обществе весьма ценят тех, кто умеет хорошо пинать сферу с воздухом! Такие люди пользуются большим почётом и уважением, им платят немалое жалование!

– Да ну, как можно?! Жалование за то, что они гоняют сферу с воздухом по поляне?!



– Точно так! Не забывайте сударь, это всего лишь сон.

– Я понимаю друг мой, но всё-таки …

– Скажу больше! Не простое жалование, как у какого-нибудь земского доктора или учителя гимназии, а очень большие деньги!

– Как у коллежского советника?

– Намного больше! Пожалуй, даже больше чем у действительного тайного советника 1-го класса!

– Ах, ха-ха, ха-ха! Ну, спасибо Александр Сергеевич, рассмешили! Жалование больше чем у генерал-фельдмаршала?! Смешно, очень смешно!

– Представляете, Николай Васильевич, приснится же такая нелепица?!

– Вот уж, действительно нелепый сон!

– И скажу я вам, их там просто боготворят!

– Кого, пинальщиков воздуха?

– Да.

– Ах, ха-ха, ха-ха!

– Пишут о них в газетах и журналах.

– Ах, ха-ха, ха-ха! О чём же там можно писать???

– Существуют даже специальные журналы, которые пишут исключительно про пинание воздуха ногами!

– Ах, ха-ха, ха-ха! И людям интересно об этом читать?

– Представьте себе! Люди часами способны говорить об этом занятии, обсуждая тактику и стратегию. Кто правильно пнул, а кто не очень, для чего придумано множество специальных терминов.

– Ах, ха-ха, ха-ха! Тактика и стратегия пинания?! Ах, ха-ха, ха-ха! Боготворят пинальщиков воздуха?!

– Да, да! Воспевают их как героев, посвящают им стихи и песни! Пишут о них книги!

– Книги?! Вы еще скажите, что их любят и ценят больше чем писателей и поэтов?!

– Представьте себе, да! Значительно больше, литература вообще на задворках, зато все вокруг хорошо разбираются в искусстве пинания воздуха ногами!

– Ах, ха-ха, ха-ха! Экий вздор! Хватит, не могу больше смеяться! Помилуйте, любезный Александр Сергеевич, пожалейте меня, хватит! Умеете вы удивить! Вот уважили, давно так не смеялся!

– Я дарю вам этот сюжет, может быть у вас, получится про это написать?!

– Покорнейше благодарю, мой друг за доверие, но сомневаюсь, что из этой бессмыслицы что-нибудь может получиться, уж больно неправдоподобно это всё...

– Как вам угодно, не стану настаивать. Забудьте, а у меня для вас есть другой сюжет. Николай Васильевич, рассказать вам о том, как в одном небольшом уездном городе меня по ошибке приняли за ревизора?

– Хм, очень интересно, из этого может выйти комедия! Я буду весьма признателен.

– Тогда слушайте...



Автор шуточного рассказа Николай Ревлис