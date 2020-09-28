"Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново"

«Для подъема обрабатывающей промышленности нам необходимо развивать технологии, связанные с формированием и развитием материально-технической базы. Это в первую очередь технологии новых композиционных материалов на основе нанотехнологий, — сказал он. — А чтобы развивать новые технологии, надо развивать и новую технику. Для того, чтобы решить проблему обновления и развития производственных мощностей, необходимо практически заново создавать станкопром и радиоэлектронную промышленность. Для этого нужны не только технические мероприятия, но и организационные».



Напомним, ранее Каленов заявил, что российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов.