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Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново

Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново (1 фото)

Автор:
28 сентября 2020 22:32
Метки: будущее   промышленность   россия   
360
1
В России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров, если обучение инженеров ведется на оборудовании середины XX столетия. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

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Метки: будущее   промышленность   россия   
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46  комментариев
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834
Шурман 7 часов назад
Автор фотку поменяй , не делай из Российских ( советских ) спецов дебилов . Нашел бы хоть что то нормальное . Нахера ему типа сокет паять жалом ?:) мне что курс провести как сокеты выпаивать ? а такой огромный пинцет наверное что бы защитить портц от статистики ?:))
Автор фотку поменяй , не делай из Российских ( советских ) спецов дебилов . Нашел бы хоть что то нормальное . Нахера ему типа сокет паять жалом ?:) мне что курс провести как сокеты выпаивать ? а такой огромный пинцет наверное что бы защитить портц от статистики ?:))
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37k
мурзилка009-1 Секунду назад
А машиностроение, лёгкую промышленность, авиационную грузопассажирскую, медицину, социальную область и т.д и т.п... Да практически, десятка два-три направлений...
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1k
V2.Smirnov Полчаса назад
Забавно. Доцент Плехановки - экономического института, выпускающего чиновников и бизнесменов - ругает чиновников и бизнесменов в том, что они делают что-то не то... Может в консерватории что-нибудь поправить?
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−54
Андрей Аксаментов Полчаса назад
Ну заново так заново, начнем с создания лампочки, а там если не все деньги украдут то можно и на радио замахнуться. Надо только подождать и потерпеть совсем немного, и Интел с Эпплом подвинутся!
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11k
Erorist Час назад
Сумасшедший какой-то доцент... Лучше пенсионный возраст ещё раз повысить, налогов побольше и штрафов,а недовольных заткнем ещё более бредовыми законами. А тут развивать, вкладывать...
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29k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
М-да.
Королёв, судя по всему, ракеты делал на станках из будущего.
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2k
Варяг Mamin Sibiriak 4 часа назад
да нет, на станках из настоящего, на американских станках ,коих в1940-е навезли в СССР немеряно!
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1k
Алексей Варяг 3 часа назад
Почему это на американских? На настоящих немецких, которые были получены в виде репараций. Всё таки было вывезено около 3000 заводов.
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2k
Варяг Алексей 3 часа назад
а что бы получить немецкие, потребовались вначале американские.. учите родную историю!
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1k
Outcast Варяг 2 часа назад
Ну ну
Ну ну
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−170
1234567890 5 часов назад
кто ни понимэ типа кремлеботов которые думать не привыкли. Напомню вам, что изготовление процессоров и прочих микрочипов для той же оборонки, это делаю печатные станки прошлого поколения купленные в китае за баснословные деньги в твердой валюте. Но сейчас из за санкции никто даже и прошлого поколения станок не продаст. Вы не задумывались почему более нет армат, пак фа и прочих новинок в оборонке? Почему все стихло, потому что не из чего все это теперь собирать, а на освоение современной авионики без западного оборудования невозможно.
Поэтому будем дальше нежно тряпочкой протирать то что осталось от более развитой ранней цивилизации.
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406
kmg 5 часов назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_С5https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_С5
Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново
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3k
Schumacher 5 часов назад
Могу возразить аргументированно по каждому пункту. "В России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров" Способности к обучению и развитию персональны как и полет рационализаторской мысли (степени креативности), хотите сказать что средний уровень интеллекта и образования у россиян ниже чем на западе? Способность же самого обучения к обучению, зависит от преподавателя и методики. Наличие же современных инструментов в процессе обучения лишь облегчают кадрам адаптацию и переход непосредственно к работе.
.
"с формированием и развитием материально-технической базы" Если погуглить хотя бы; Электронная промышленность России, Станкостроительная промышленность России, сразу станет понятно насколько материально состоялась промышленность. Заводов очень много, техническая база современна, или опять россияне дураки, процессоры с внедорожными колесами делать?? Напомнить что и "нанотехнологии в России! тоже можно погуглить?
.
Дальше идет повторение уже сказанного другими словами но "словоблудистее". "чтобы развивать новые технологии, надо развивать и новую технику" и новая техника и новые технологии в России есть, Смотри выше про процессоры. Проблем обновления и развития производственных мощностей нет. Есть необходимость - есть производство. Ни станко ни электронную промышленность создавать заново не надо, списки предприятий в гугле, запрос выше. (радиоэлектронную))? это доцент так сказал?).
.
Следующая фраза опять повторяет смысл предыдущих.
.
И... "государственная поддержка на уровне программных документов" присутствует,
То есть что, как и по каким стандартам делать четко прописано.
Предприниматели и госпредприятия неплохо работают и развиваются. или в России безработица? В России сейчас 6%, в Израиле 12%. Бедные евреи.

Вывод, полуграмотный доцент три или четыре раза сказал "в России полный пипец!!!" акцентируя на отрасли, недоступной к пониманию 80% читателей, в том числе большинству профессуры физики и электроники. И уж особенно доценту экономики промышленности рассуждающему о электронике и станкостроении. Ну хрен он скажет что дает увеличение плотности монтажа микрокомпонентов кроме увеличения собственно самой плотности монтажа микрокомпонентов.
.
Кароч Каленов застряв в развитии и озлобившись, вовсю рвет жопу чтобы привлечь внимание госдепа и хоть ма-а-аленький конвертик с зеленью получить. Еще пара высеров про "в России полный пипец!!!". потом его нафталином "отравят"(где ему новичка то взять))) и вот тебе гражданство за бугром и гонорары за репортажи в СиЭнЭн про русские станки под допингом и нанодиктатуру.
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4k
Ф Ив Schumacher Полчаса назад
Наличие современного оборудования как раз-таки необходимо для обучения. И уровень интеллекта тут не причем. Взять первобытных людей каменного века. Они дураки, потому что не умели читать и писать? А вы попробуйте сделать из камня орудие и поймете что это не так-то просто.
Безработица 6%? Это официальные данные, которые считают по количеству зарегистрированных безработных стоящих на учете в службе занятости ко всему трудоспособному населению. Даже в правительстве было дело признали, что у нас 40% трудоспособного населения непонятно чем занимаются, вернее чем они занимаются понятно - абсолютное большинство из них работает в черную без каких-либо гарантий.
Заводы в России есть, но их очень и очень мало, кроме того даже с учетом всего того, что есть мы не производим всех необходимых компонентов, была новость, что даже для ядерного оружия закупили чипы производства Латвии, то есть страны участника агрессивного блока НАТО, наш потенциальный противник. Закупившие, правда, говорили, что всё проверили и никаких закладок в этих чипах нет, но всё же. Если уже даже для стратегического оружия приходится часть компонентов покупать, то что говорить об остальном.
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11k
Алексей 5 часов назад
Не имея профильного образования, могу судить о вопросе лишь с точки зрения потребителя.
При этом даже не собираюсь ориентироваться на публикации типа "разработки нового российского процессора" и иже с ними, равно как и на "разоблачения" этих публикаций с приведением китайских прототипов...
Сужу только по тому, что вижу в рынке, как гражданский потребитель.
Любые технологичные гражданские девайсы российского происхождения - произведены в Китае, пусть и по заказу отечественного лейбла.
При этом, сорри, конкуренцию с аналогами не держат.
Разговоры о том, что высокотехнологичные разработки предназначены типа только для спеццелей оборонки, кажутся очень сомнительными - удачное решение, в обрезанном виде, всегда попадало на гражданский рынок. И только спустя года, становилось известно, что это упрощенка серьезного решения.
А бравирование количеством заказов "новейших разаботок" только госструктурами, больше похоже на обязалово.
Будь решение реально хорошим и секретным, о нем бы узнали лет через N-цать, как это происходит с наработками СССР, завеса тайны над которыми приоткрывается только сейчас.
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−170
1234567890 6 часов назад
РФ никогда не догонит и не перегонит запад. Чтобы это сделать нужно иметь совсем иное мышление, другую философию. Не нужно пытаться кого то догнать или перегнать чтобы что то кому то доказать, а создавать конкретные цели для своих нужд. Идти своим путем. Как это сделал Китай. И в один прекрасный день когда тот путь который вел вас в никуда забуксует у вас будет своя дорога в будущее. И тогда на ваш путь встанут другие чтобы догнать уже вас. Не благодарите.
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−170
1234567890 6 часов назад
Самое время начать ее создавать
Только для начало радио попробуем самостоятельно собрать без помощи китая.
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6k
albedo 1234567890 5 часов назад
То есть все С400 и прочее Китай собирает?
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2k
Варяг albedo 4 часа назад
а где мы видали боевое применение с-400? Мы видели в Сирии как из с200 сирийцы вместо израильского самолета сбили российский. мы видели как израильский дрон расколошматил "Панцирь" а больше ничего позитивного не видели!
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406
kmg 6 часов назад
Кстати, вся вычислительная часть рабочего места оператора ЦУП, отвечавшего за полет"Союз-Аполлон" была построена на советских микроЭВМ "Электроника С5". ССылка https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_С5https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_С5.
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2k
Варяг kmg 3 часа назад
Неоценимый вклад в рождение и долголетнюю жизнь поколений микро-ЭВМ «Электроника С-5», не закончившуюся до настоящего времени, внесли коллективы инженеров и учёных из Киевского Института Кибернетики под руководством Виктора Михайловича Глушкова, Бориса Николаевича Малиновского, Александра Васильевича Палагина
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406
kmg 6 часов назад
Развал начался еще в 1976 году, когда вышел приказ Министра РЭП. "Нового не делать. Драть все с запада". При том уровне технологии полупроводников отставание уже было лет на 5 - 7. Хотя схемотехника пока не страдала. А дальше уже началось отставание "на всегда"...
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14k
Dr.CrAzY 6 часов назад
постер, тварь - чпокни себа в свой моцк, а не мозг читателей...

---
Как же это малолетнее гавно вообще может рассуждать об этих вопросах???
для сведения :
-
Каленов Олег Евгеньевич
- в 2009 г. окончил Международный университет природы, общества и человека «ДУБНА» со специальности «Менеджмент организации»
- в 2012г. защитил кандидатскую диссертацию в РЭУ им. Г.В.Плеханова на тему «Инструменты управления инновационно-технологическим развитием промышленного предприятия»
-
ёпаный юнат рассуждает о промышленных технологиях - тьфу, пля!!!
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Враки всё это.
Ну не может страна производить самые самые танки,самые самые ракеты на отсталом оборудовании и с отсталыми технологиями. Тут тогда или танки не самые самые или всё таки с технологиями и оборудованием всё Ок.
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10k
Пумба AlekseiTFS 6 часов назад
Я работал не так уж давно на донецком Топазе, "Кольчуги" и "Мандаты" клепали. Видел вблизи эту "радионачинку". Понимаете, армия есть армия, там похрен, что блок весит 20 кг и выглядит как пи...дец всего живого (на самом деле совершенно безобидный блок). Главное - чтобы выдержал погружение в жерло вулкана не менее, чем на 1,5 км, заморозку до -274 С и, конечно же, прямое попадание ядреной бомбы. А, и еще желательно, чтобы ресурс работы был от 10 000 лет и себестоимость полбакса. Тогда это хороший блок. А то, что с применением сверхсовременных технологий его можно сделать размером со спичечный коробок - пофиг. Потому что тогда он даже полчаса прожарки в масле не выдюжит. Тумблер размером с ногу младенца? Отлично! Значит его легко сможет перещелкнуть боец в овчинных рукавицах, ослепший после ядренного взрыва или даже ногой в кирзовом сапоге.
В этом разница оборонки и бытовухи.
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29k
Mamin Sibiriak Пумба 5 часов назад
Японцы, когда потрошили МиГ-25, ох.уевали - русские летают на ламповом оборудовании! Только вот лампа выдержит ядерный взрыв, а полупроводники сдохнут.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 7 часов назад
Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново
Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново
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3k
Schumacher ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
и что ты об этом знаешь? у тебя даже написано неправильно, поццент.
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6k
Караганда 7 часов назад
просрали мы это к сожалению.
и крайнего уж не найти.
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2k
au3 Караганда 7 часов назад
Мы? Так какого крайнего ты ищешь?
Ссылка youtu.be
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6k
Караганда au3 6 часов назад
эту хрень сделать-20 лет мин.надо.я не ищу крайних-а говорю,что просрали и процесс будет долгий.а пока гоооооооле на ближайшие 20 лет.
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3k
Schumacher Караганда 5 часов назад
ваше образование и специализация позволяют об этом судить? Огласите пожалуйста, или "просрали" это необоснованная точка зрения?
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71k
Броненосец Потелкам 7 часов назад
Ну правду сказал
В Краснодаре был [мат] Станкостроительный завод им.Седина ( карусели делал на весь мир), радиозаводы: ЗИП (приборы и вообще все что угодно), РИП (оборонка), Сатурн (солнечные батареи), Импульс (оборонка), Компрессорный завод и еще дохренищща, чего я не знаю.....
пол-города там работало.
Все накрылось вагиной.
От горизонта до горизонта.
Порезали на металлолом.
Народ, кто вживую видел отечественные микросхемы с датами выпуска моложе 2005 года ????
да член с ним, 2000 года ?
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834
Шурман Броненосец Потелкам 7 часов назад
Слушай давай начнем с того что Горбатый все развалил сам , ему помог Бухарик Ельцин , многие спецы как и мой отец уехали или остались в той же Германии и тд . Остальное все за кадром , Володя дает бабки типа работайте а все воруют и китайскую хрень выдают за свою . Я могу сказать допустим старые лампы советские в Европе идут на вес золота , пацаны делают нормальные усилки из того что могут заполучить . Это не нынешнее дерьмо , усилок сделан в Швеции , пишем в Швецию дают схему , это уже хорошо , начинаем искать аналоги а они только в Китае и только на Али , фирма продает усилители от 2000 евро а запчастей нет , я плюнул говорю так дайте блок полный и все , ответ опять убил связи с короной у нас нет комплектующих :)
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3k
Schumacher Броненосец Потелкам 5 часов назад
Сосед, я из Владика, давай вспомним о том, что вещевые рынки в Краснодаре стали местом работы большинства заводчан, и не потому что больше зарабатывали, просто меньше работали. При этом во Владикавказе ни один завод больше нескольких месяцев не стоял и люди продолжали работать, гоняя за шмотками в Краснодар, Ростов на Дону или Прохладный. Только в последние годы стали закрывать, и то устаревшие и загрязняющие заводы. Так что промышленность в Краснодаре убила не система а нежелание людей работать.
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3k
Schumacher Броненосец Потелкам 5 часов назад
навскидку; Эльбрус-2С+ , Зеленоград 2011 год.
Еще моложе?
Листай
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4k
Иван Шурман Час назад
20 бл*дь лет прошло с тех пор, двадцать сука. Посмотри в википедии что сделали за 20 лет в Интел, начиная с микрухи 8088.
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6k
Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
"Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново"
===================
Да ну на?
А можно поинтересоваться, знает ли автор фамилии Зворыкин и Лосев?
Так, на вский случай?
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241
Hexo4uha Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
Он экономист и говорит про экономическую сторону.
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5k
fvm Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
Со времён Зворыкина и Лосева электронная промышленность несколько ушла вперёд. Причём, за рубежом - дальше, чем в России, об этой проблеме в посте и написано.
Да, и поинтересуйтесь заодно, в какой стране Зворыкин делал свои изобретения.
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6k
Агент Безопасной Национальности fvm 6 часов назад
"Со времён Зворыкина и Лосева электронная промышленность несколько ушла вперёд."
============
Конечно же ушла.
Но куда бы она ушла без них?
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6k
Агент Безопасной Национальности Hexo4uha 6 часов назад
Не прг экономическую, а пор то, кто первым застолбил патент.
Это имеет к экономике такое же отношение, как моя потенция к дочке казахов из Внутренней Монголии.
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