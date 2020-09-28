"Эксперт заявил, что радиоэлектронную промышленность в РФ придётся создавать заново"

В России не приходится говорить о подготовке высококреативных кадров, если обучение инженеров ведется на оборудовании середины XX столетия. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
«Для подъема обрабатывающей промышленности нам необходимо развивать технологии, связанные с формированием и развитием материально-технической базы. Это в первую очередь технологии новых композиционных материалов на основе нанотехнологий, — сказал он. — А чтобы развивать новые технологии, надо развивать и новую технику. Для того, чтобы решить проблему обновления и развития производственных мощностей, необходимо практически заново создавать станкопром и радиоэлектронную промышленность. Для этого нужны не только технические мероприятия, но и организационные».
Напомним, ранее Каленов заявил, что российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов.
Напомним, ранее Каленов заявил, что российская обрабатывающая промышленность нуждается в государственной поддержке, которая сейчас оказывается лишь на уровне программных документов.
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Метки: будущее промышленность россия
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Королёв, судя по всему, ракеты делал на станках из будущего.
Поэтому будем дальше нежно тряпочкой протирать то что осталось от более развитой ранней цивилизации.
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"с формированием и развитием материально-технической базы" Если погуглить хотя бы; Электронная промышленность России, Станкостроительная промышленность России, сразу станет понятно насколько материально состоялась промышленность. Заводов очень много, техническая база современна, или опять россияне дураки, процессоры с внедорожными колесами делать?? Напомнить что и "нанотехнологии в России! тоже можно погуглить?
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Дальше идет повторение уже сказанного другими словами но "словоблудистее". "чтобы развивать новые технологии, надо развивать и новую технику" и новая техника и новые технологии в России есть, Смотри выше про процессоры. Проблем обновления и развития производственных мощностей нет. Есть необходимость - есть производство. Ни станко ни электронную промышленность создавать заново не надо, списки предприятий в гугле, запрос выше. (радиоэлектронную))? это доцент так сказал?).
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Следующая фраза опять повторяет смысл предыдущих.
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И... "государственная поддержка на уровне программных документов" присутствует,
То есть что, как и по каким стандартам делать четко прописано.
Предприниматели и госпредприятия неплохо работают и развиваются. или в России безработица? В России сейчас 6%, в Израиле 12%. Бедные евреи.
Вывод, полуграмотный доцент три или четыре раза сказал "в России полный пипец!!!" акцентируя на отрасли, недоступной к пониманию 80% читателей, в том числе большинству профессуры физики и электроники. И уж особенно доценту экономики промышленности рассуждающему о электронике и станкостроении. Ну хрен он скажет что дает увеличение плотности монтажа микрокомпонентов кроме увеличения собственно самой плотности монтажа микрокомпонентов.
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Кароч Каленов застряв в развитии и озлобившись, вовсю рвет жопу чтобы привлечь внимание госдепа и хоть ма-а-аленький конвертик с зеленью получить. Еще пара высеров про "в России полный пипец!!!". потом его нафталином "отравят"(где ему новичка то взять))) и вот тебе гражданство за бугром и гонорары за репортажи в СиЭнЭн про русские станки под допингом и нанодиктатуру.
Безработица 6%? Это официальные данные, которые считают по количеству зарегистрированных безработных стоящих на учете в службе занятости ко всему трудоспособному населению. Даже в правительстве было дело признали, что у нас 40% трудоспособного населения непонятно чем занимаются, вернее чем они занимаются понятно - абсолютное большинство из них работает в черную без каких-либо гарантий.
Заводы в России есть, но их очень и очень мало, кроме того даже с учетом всего того, что есть мы не производим всех необходимых компонентов, была новость, что даже для ядерного оружия закупили чипы производства Латвии, то есть страны участника агрессивного блока НАТО, наш потенциальный противник. Закупившие, правда, говорили, что всё проверили и никаких закладок в этих чипах нет, но всё же. Если уже даже для стратегического оружия приходится часть компонентов покупать, то что говорить об остальном.
При этом даже не собираюсь ориентироваться на публикации типа "разработки нового российского процессора" и иже с ними, равно как и на "разоблачения" этих публикаций с приведением китайских прототипов...
Сужу только по тому, что вижу в рынке, как гражданский потребитель.
Любые технологичные гражданские девайсы российского происхождения - произведены в Китае, пусть и по заказу отечественного лейбла.
При этом, сорри, конкуренцию с аналогами не держат.
Разговоры о том, что высокотехнологичные разработки предназначены типа только для спеццелей оборонки, кажутся очень сомнительными - удачное решение, в обрезанном виде, всегда попадало на гражданский рынок. И только спустя года, становилось известно, что это упрощенка серьезного решения.
А бравирование количеством заказов "новейших разаботок" только госструктурами, больше похоже на обязалово.
Будь решение реально хорошим и секретным, о нем бы узнали лет через N-цать, как это происходит с наработками СССР, завеса тайны над которыми приоткрывается только сейчас.
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Как же это малолетнее гавно вообще может рассуждать об этих вопросах???
для сведения :
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Каленов Олег Евгеньевич
- в 2009 г. окончил Международный университет природы, общества и человека «ДУБНА» со специальности «Менеджмент организации»
- в 2012г. защитил кандидатскую диссертацию в РЭУ им. Г.В.Плеханова на тему «Инструменты управления инновационно-технологическим развитием промышленного предприятия»
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ёпаный юнат рассуждает о промышленных технологиях - тьфу, пля!!!
Ну не может страна производить самые самые танки,самые самые ракеты на отсталом оборудовании и с отсталыми технологиями. Тут тогда или танки не самые самые или всё таки с технологиями и оборудованием всё Ок.
В этом разница оборонки и бытовухи.
В Краснодаре был [мат] Станкостроительный завод им.Седина ( карусели делал на весь мир), радиозаводы: ЗИП (приборы и вообще все что угодно), РИП (оборонка), Сатурн (солнечные батареи), Импульс (оборонка), Компрессорный завод и еще дохренищща, чего я не знаю.....
пол-города там работало.
Все накрылось вагиной.
От горизонта до горизонта.
Порезали на металлолом.
Народ, кто вживую видел отечественные микросхемы с датами выпуска моложе 2005 года ????
да член с ним, 2000 года ?
Еще моложе?
Листай
https://productcenter.ru/producers/catalog-mikroskhiemy-1573https://productcenter.ru/producers/catalog-mikroskhiemy-1573
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Да ну на?
А можно поинтересоваться, знает ли автор фамилии Зворыкин и Лосев?
Так, на вский случай?
Да, и поинтересуйтесь заодно, в какой стране Зворыкин делал свои изобретения.
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Конечно же ушла.
Но куда бы она ушла без них?
Это имеет к экономике такое же отношение, как моя потенция к дочке казахов из Внутренней Монголии.