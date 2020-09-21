Самое интересное о телевидении

- Почему сериалы называют «мыльными операми»

«Мыльная опера» — так уже давно называют сериалы, но почему именно это сочетание слов вошло в обиход? В 1930-х годах, до широкого распространения телевизоров, люди обходились радио, и первые романтические истории с большим количеством выпусков выходили в аудиоформате. Так как слушали их преимущественно домохозяйки, то в перерывах на паузу ставили рекламу товаров, которые могли привлечь целевую аудиторию – женщин, занимающихся уборкой, мойкой, стиркой. Очевидно, что в то время особенно популярными были различные моющие средства. В какой-то момент любовные аудиоспектакли стали прочно ассоциироваться с чистящими средствами, откуда и пошло выражение «мыльная опера».



- Когда на ТВ появилась первая реклама

Первый рекламный ролик появился на телевидении 1 июля 1041 года. Именно тогда компания Bulova Watch Co. заказала у телеканала WNBT рекламу своей продукции – часов. Сюжет был довольно незамысловат – на фоне карты США показывали циферблат. Длилось это всего 10 секунд.



Не обошлось и без звукового сопровождения. Первый рекламный телевизионный ролик был озвучен Рэем Форрестом. Что говорил диктор — неизвестно, так как в те времена видео и аудио не сводились, поэтому до наших времен не дошли.



Показ 10-секундной рекламы пришелся на перерыв бейсбольного матча между Dodgers и Phillies. Не секрет, что бейсбол является самой популярной игрой в США и его смотрят миллионы людей. В то время телевизоры были далеко не у всех жителей США, но рекламу увидело около 4 тысяч человек. Обошлась она заказчику всего в 9 долларов, что по нынешним временам смешная сумма. Какой результат принесло это видео — неизвестно, но после этого сразу 10 телекомпаний получили право трансляции рекламы.



- Новогоднее поздравление от юмориста

После распада СССР в 1992 году Михаил Горбачев не мог поздравить население страны, так как только что покинул пост президента, а его преемник Борис Ельцин по неизвестным причинам отказался говорить речь под бой курантов. По этой причине задачу выполнил популярный юморист Михаил Задорнов, и его поздравление прозвучало через минуту после окончания боя курантов. Это единственный раз в истории СССР и России, когда поздравления не совпали с московским временем.





- Останкинскую башню придумали за одну ночь

После окончания второй мировой войны в СССР было принято решение улучшить качество телевизионного сигнала. Для этого нужна была новая телевышка, которой стала Останкинская башня. Мало кто знает, что ее проект был создан всего за одну ночь. Потрудился над этим Николай Никитин, советский ученый.



Даже сегодня Останкинская башня является самым высоким отдельностоящим объектом в Европе. Ее высота 540 метров, что вмещает 45 этажей. После ее строительства она десять лет держала звание самой высокой башни по всему миру. До ввода ее в эксплуатацию вещание обеспечивала Шуховская башня на Шаболовке.



- Эффект «CSI»

Не секрет, что телевидение часто становится источником идей или обучает зрителей чему-то новому. Существует эффект «CSI», порожденный одноименным сериалом. Он вышел на экраны в 2000 году и стал настолько популярным, что уже существует 15 сезонов. Шоу рассказывало о том, как следователи ведут дела и раскрывают преступления, при этом создатель шоу постарался снять его максимально достоверно. Для этого были приглашены в качестве консультантов настоящие детективы и другие специалисты, занятые в ведении дел от их расследования до вынесения приговора.



Проект получился настолько правдивым, что во всем мире стали выявляться случаи, когда преступники действовали в соответствии с тем, как это было показано на ТВ. Они научились заметать следы, узнали, на что именно обращают внимание полицейские. Более того, «эффект CSI» подковал преступников не только в совершении их злодеяний, но и в том, как избежать наказания.



- Первоапрельская шутка от BBC

Телеканал BBC известен, как один из самых правдивых во всем мире. Его зрители настолько доверяют показанному, что в 1957 поверили в первоапрельскую шутку телевизионщиков. В одном из новостных выпусков было рассказано о том, как в Швейцарии благодаря мягкой зиме случился высокий урожай спагетти. По словам ведущего, оно произрастает прямо на деревьях, и для большей достоверности были показаны фермеры, которые занимались сбором.



Шоу так впечатлило зрителей, что на BBC стали поступать многочисленные звонки с просьбами рассказать о том, как выращивать такие чудесные деревья, и где взять семена. Шутку решили не прекращать и всем желающим рассказали, что для выращивания таких деревьев необходимо поставить спагетти в банку с томатным соусом и ждать.



- Почему телевизор называют «голубой экран»

Мало кто задумывался над тем, почему телевизор часто называют «голубой экран». Диссонанс возникает от того, что на самом деле он черный. Дело в том, что первые ТВ делали на основе электронно-лучевой трубки. Это были кинескопные ТВ, которые сначала включались, а после получали сигнал, поступающий на заре телевидения с запозданием. В момент ожидания дисплей мерцал голубым цветом. При этом старые черно-белые телевизоры имели этот эффект гораздо более выраженным, чем пришедшие им на смену цветные ТВ с ЭЛТ. Сегодня такого эффекта нет, но прижившееся название осталось.