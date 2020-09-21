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Самое интересное о телевидении

Самое интересное о телевидении (1 фото)

Автор:
21 сентября 2020 06:48
Сообщество : Факты
Метки: интересное   телевидение   факты   
216
1
Телевидение является важным элементом жизни современного человека. Сегодня никого не удивляет это явление, а телевизор есть практически в каждом доме. Ниже собраны любопытные факты о телевидении, которые неизвестны широкой аудитории.

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Метки: интересное   телевидение   факты   
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5  комментариев
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24k
Acu900 2 часа назад
Странно... в 1041 году должна была быть реклама надежных гвоздей от фирмы "Понтий Пилат", а тут какие-то часы...
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27k
BuG 46 минут назад
Вот ещё в тему телевидения и видео.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Где то верят в спагетти на дереве, а у нас в спагетти на ушах и рен-тв.
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24k
labuda.blog 2 часа назад
Пиз.. и провокация, первая реклама мюзикла была в СССР в фильме "Весёлые ребята" на 49:45 минуте, в 1934 году.
Ссылка youtu.be
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