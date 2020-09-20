Американский эксперт оценил уровень угрозы, которую представляет российская система «Авангард»

Автор материал напомнил читателям, что «Авангард» способен развивать гиперзвуковую скорость и совершать маневры в атмосфере. Данные факторы очень сильно усложняют противодействие вооружению. В качестве примера он привело позицию китайских экспертов, которые ранее заявили, что российский «Авангард» с ядерными боеголовками способен «опустошить» американскую оборону.





Сучиу отметил, что комплекс «Аавангард» является одним из многих компонентов арсенала Вооруженных Сил России, включающий в себя 528 межконтинентальных ракет подводного и наземного базирования, а также ядерное оружие, которое доставляется на бомбардировщиках.



«При этом противоракетная оборона Соединенных Штатов сосредоточена лишь на перехвате «небольшого количества» межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР», - утверждает публицист.



Напомним, о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» в 2018 году рассказал российский лидер Владимир Путин. Это произошло в ходе обращения к Федеральному собранию. Тогда же были представлены и другие новые виды вооружения.



В тот день Российская Федерация стала первой страной в мире, которая официально сообщила о наличии гиперзвукового оружия.



Гиперзвуковой комплекс «Авангард» способен совершать полет в плотных слоях атмосферы на межконтинентальные расстояния. При этом ракета достигает скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При направлении к цели крылатая ракета осуществляет глубокое маневрирование, что делает её неуязвимой для любых средств противоракетной обороны.