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Американский эксперт оценил уровень угрозы, которую представляет российская система «Авангард»

Американский эксперт оценил уровень угрозы, которую представляет российская система «Авангард» (1 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:53
Сообщество : Военное
Метки: ВС РФ   авангард   гиперзвуковые ракеты   
537
1
Публицист из Соединенных Штатов Питер Сучиу рассказал в материале американского издания National Interest о создании российской гиперзвуковой системы «Авангард» и отметил, что данное оружие может стать серьезной проблемой для США.

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Метки: ВС РФ   авангард   гиперзвуковые ракеты   
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14  комментариев
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4k
RomaXz 2 часа назад
National interest и не такое напишет. Давно известно, что это за "СМИ"
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20k
sportage030 2 часа назад
Авангард это шахтный комплекс, а на фото ПГРК Ярс
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Alex 2 часа назад
ну все,Америка в страхе,теперь то мы точно заживем еще лучше
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2k
Варяг 2 часа назад
роблема в том что кроме как разоаботать, нужно ещё и произвести это как то...
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2k
Варяг 2 часа назад
один раз мы уже проиграли гонку вооружений....
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Питер Сучиу хреновый эксперт, сша не будут выпендриватся и проблем не будет,а полезут к нам то да проблемы только начнутся.
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2k
Варяг ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
а чего им к нам лезть?... Путин то не вечный.
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
А это важно? Десяток-другой подобных ракет и ничто не станет важным.
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99
Hexo4uha 3 часа назад
https://muckrack.com/peter-suciuhttps://muckrack.com/peter-suciu
Мнение фрилансера-копирайтера конечно же очень важно для нас.
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Павел Hexo4uha 12 минут назад
Там по кнопке промахнулись:
должно быть "suciy"
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28k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
"эксперт" имеет отношение к производству? он точно в шоке?
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