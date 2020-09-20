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Россияне на «Ту-160» установили новый мировой рекорд по беспосадочному полету

Россияне на «Ту-160» установили новый мировой рекорд по беспосадочному полету (1 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:40
Метки: Белый лебедь   ВКС РФ   авиация   
397
1
У Россиян имеется одна отличительная черта, которая характеризует их исключительно с лучшей стороны. Трудно сказать, почему происходит именно так, быть может суть кроется в особенностях менталитета или воспитании, но граждане РФ всегда и во всем стремятся быть первыми. А, как известно, результаты при подобном подходе не заставляют себя долго ждать.

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Метки: Белый лебедь   ВКС РФ   авиация   
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6  комментариев
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28k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
и все счастливы?
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305
Dervish 2 часа назад
"С 16 по 17 января 1957 года во время операции Power Flite три стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress совершили беспосадочный кругосветный полет и тем самым поставили мировой рекорд."
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12k
Максим 2 часа назад
кто то хвастается уровнем зарплат и пенсий, а кто то самолетами
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99
Hexo4uha Максим 2 часа назад
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!
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28k
Azesh 3 часа назад
самолет то еще в СССР разрабатывался, в начале восьмидесятых. И на нем много рекордов уже. Только что с ними делать, непонятно.
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1k
Буратино Azesh 3 часа назад
да ничо не делать, попилить и сдать в металлолом как небратья-хохлы, да?
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