Россияне на «Ту-160» установили новый мировой рекорд по беспосадочному полету

На этот раз речь пойдет об авиации. Командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш заявил, что российские летчики установили новый мировой рекорд по беспосадочному полету. Два экипажа стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» провели в воздухе более 25 часов, преодолев расстояние свыше 20 000 км. Это беспрецедентный результат для самолетов подобного класса.



Интересно, что предыдущий рекорд также принадлежал нашим Ту-160. Он был установлен десять лет назад. Самолеты провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.



В российском оборонном ведомстве рассказали некоторые подробности о полете. «Белые лебеди» начали свой путь с аэродрома в Энгельсе. Маршрут проходил над водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Баренцевоа, Чукотского, Карского и Восточно-Сибирского морей. На некоторых участках Ту-160 сопровождали российские истребители Су-35С и самолеты иностранных государств, хотя все проходило в рамках действующих международных соглашений об использовании воздушного пространства.



Полетом командовали генерал-майор Олег Плеча и подполковник Сергей Волковицкий.