FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10610 постов • 2391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Фото > Сообщество Юмор 
Открытка от всего сердца

Открытка от всего сердца (1 фото)

Автор:
18 сентября 2020 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: Одно фото   дети   короткопост   надпись   прикол   учитель   юмор   
265
1
Работающая преподавателем в детской музыкальной школе женщина поделилась фотографией открытки, которую недавно получила от одной из учениц. Девочку зовут Валя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Одно фото   дети   короткопост   надпись   прикол   учитель   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Serg2001 Час назад
Судя по надписи Вале 4 годика... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
сапер Водичка Полчаса назад
Открытка от всего сердца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Девушки-полицейские прикалываются Девушки-полицейские прикалываются 18 улетных объяснительных от школьников, чьих родителей вызвали к директору 18 улетных объяснительных от школьников, чьих родителей вызвали к директору Смешные вывески и надписи, которые невозможно прочесть Смешные вывески и надписи, которые невозможно прочесть Отец-выдумщик оживляет детские рисунки Отец-выдумщик оживляет детские рисунки Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

338110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бетонное судоходство: зачем строили железобетонные корабли
4
49
Бетонное судоходство: зачем строили железобетонные корабли
Угадай знаменитость. Новая серия
7
51
Угадай знаменитость. Новая серия
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
2
34
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
Путешествия внутри аппарата ИВЛ в 30-х годах прошлого века
0
5
Путешествия внутри аппарата ИВЛ в 30-х годах прошлого века
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#СССР#прикольные#на различный вкус#в мире#картинки#фотографии#авто авария
#фото#прикол#интересное#кино#разное#авария#дети#комментарии#абсурд#автомобили
#интересно#история#россия#люди#смешные#актеры#дтп#сша#австралия#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться