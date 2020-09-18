Открытка от всего сердца

Работающая преподавателем в детской музыкальной школе женщина поделилась фотографией открытки, которую недавно получила от одной из учениц. Девочку зовут Валя.
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