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Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар» (1 фото)

Автор:
09 сентября 2020 15:21
Метки: BlackLivesMatter   оскар   пи*орасы   пи..дары   пид@расы   
604
1
Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии.

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Метки: BlackLivesMatter   оскар   пи*орасы   пи..дары   пид@расы   
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25  комментариев
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1k
Безумная Белла 3 часа назад
А ведь лет 5 назад мы про это шутили и смеялись.... Вот, сцуко, нихрена не смешно!
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7k
Serg2001 43 минуты назад
Страшно представить, сколько гениальных фильмов мы бы так и не увидели, если бы уже тогда действовали эти стандарты... Походу рано я собрался мешок с видеокассетами выкидывать... Если так дело пойдет, то и в интернете почистят всё, где нет "одноногих черных п#даров-трансгендеров"... остановите Землю - я сойду!
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7k
Maddy8 Serg2001 3 минуты назад
Подумайте о том,что сколько гениальных фильмов мы так и не увидим в первоначальном варианте.
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16k
ПаганецЪ Час назад
Короче понятно. Видишь надпись "номинант на Оскар" - смотреть не стоит.
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746
Ян 2 часа назад
Я так понимаю, что Аватар 2 заранее обречен уже!
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6k
albedo 2 часа назад
Премия Оскар давно пробила днище и из высокохудожественной престижной премии превратилась черти во что.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен albedo 8 минут назад
В премию по толерастии.
А может и педерастии....
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
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9k
alexis 2 часа назад
Скоро, для нормального режиссёра, номинация на Оскар будет оскорблением.
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8k
Атеист 2 часа назад
Стандарты пид@ристические, но выход найти можно.

" двум из четырех групп ". - легко.

1. " Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами,...."
-Это не является проблемой по сути, в любом практически фильме женщин примерно столько и есть.

2. "Среди стажеров, дистрибьюторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин,.."
Тоже найти среди этих товарищей несколько женщин не является проблемой, ну и т.к мы многонациональная страна, то и этнических групп в этих категориях много будет.

В общем выполняем сие 2 правила, а пид%растию нах*?р. Готова.

Но чет мне кажется, что ху% там! Не выдадут, ибо найдется какой-нибудь пид.. из европы который везде влепит "черных гомосеков инвалидов" и возьмет свою статую (оскар)
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9k
alexis Атеист 2 часа назад
Срочно снять фильм: все «герои» фильма вышеперечисленные меньшинства и лишь один нормальный, и он их мочит в стиле Тарантино.
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3k
Crechet alexis 16 минут назад
"Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем"...
"Вы черные, и в этом проблема..."...
И мочит в стиле Тарантино) )
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3k
Crechet alexis 16 минут назад
"Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем"...
"Вы черные, и в этом проблема..."...
И мочит в стиле Тарантино) )
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650
Сергей 2 часа назад
Пруфы есть?
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
чё вы переживаете? берем наш фильм о войне:
расовая проблема есть? еще какая. 30% женщин - не проблема, азиат, способный пристрелить белку в глаз - уже штамп. Ну и режиссёры у нас уровня "стажер". Готовьте своего черного оскара.
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5k
workmen77 3 часа назад
Это все хорошо, только что то в этом перечне необходимых актеров я не нашел белого мужчину.
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40k
zloykoyot 3 часа назад
После чернокожей Анны Карениной, графа Ростова и Йэннифер-индианки этого и следовало ожидать. А ещё на тупых обижаются
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2k
Татьянин день zloykoyot 2 часа назад
Дно давно уже пробито ......
Дно давно уже пробито ......
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7k
ГородДомов 3 часа назад
Оскар уже не торт ! .. а прокисший винегрет
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34k
Нанук Паналык 3 часа назад
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
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2k
Архимед 3 часа назад
не, не правильно понял, быть одноногим черным п"идаром надо быть. чтоб только номинироваться, а чтоб выиграть . наверно нужно быть слепо-глухо-немым одноногим гнусным п"идаром-зоофилом (про любовь к животным забыли)
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Очередной говновброс питараса о питарасах! Заипали уже!
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24k
labuda.blog HundeBeißer2 2 часа назад
@модератор Оскорбление пользователей, спам-фильтр на мат
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62k
Вит Вит HundeBeißer2 Час назад
Не ОБИЖАЙСЯ,скоро вас в кино показывать будут чаще))))
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808
Евгений 3 часа назад
Все правильно понял!
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