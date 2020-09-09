Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии.
Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов. Среди них:
+ Главный герой фильма или один из важных второстепенных героев должны быть темнокожими, азиатами, латиноамериканцами, жителями Ближнего Востока или представителями одной из «недопредставленной» расовой или этнической группы;
+ Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
+ Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
+ Среди стажеров, дистрибуторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.
Для того, чтобы получить "Оскар", теперь необходимо быть одноногим черным п#даром-трансгендером? Я все правильно понял?
+ Главный герой фильма или один из важных второстепенных героев должны быть темнокожими, азиатами, латиноамериканцами, жителями Ближнего Востока или представителями одной из «недопредставленной» расовой или этнической группы;
+ Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
+ Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
+ Среди стажеров, дистрибуторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.
Для того, чтобы получить "Оскар", теперь необходимо быть одноногим черным п#даром-трансгендером? Я все правильно понял?
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А может и педерастии....
" двум из четырех групп ". - легко.
1. " Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами,...."
-Это не является проблемой по сути, в любом практически фильме женщин примерно столько и есть.
2. "Среди стажеров, дистрибьюторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин,.."
Тоже найти среди этих товарищей несколько женщин не является проблемой, ну и т.к мы многонациональная страна, то и этнических групп в этих категориях много будет.
В общем выполняем сие 2 правила, а пид%растию нах*?р. Готова.
Но чет мне кажется, что ху% там! Не выдадут, ибо найдется какой-нибудь пид.. из европы который везде влепит "черных гомосеков инвалидов" и возьмет свою статую (оскар)
"Вы черные, и в этом проблема..."...
И мочит в стиле Тарантино) )
"Вы черные, и в этом проблема..."...
И мочит в стиле Тарантино) )
расовая проблема есть? еще какая. 30% женщин - не проблема, азиат, способный пристрелить белку в глаз - уже штамп. Ну и режиссёры у нас уровня "стажер". Готовьте своего черного оскара.