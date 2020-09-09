Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов. Среди них:



+ Главный герой фильма или один из важных второстепенных героев должны быть темнокожими, азиатами, латиноамериканцами, жителями Ближнего Востока или представителями одной из «недопредставленной» расовой или этнической группы;



+ Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;



+ Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;



+ Среди стажеров, дистрибуторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.



Для того, чтобы получить "Оскар", теперь необходимо быть одноногим черным п#даром-трансгендером? Я все правильно понял?