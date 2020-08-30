Как без проблем засолить арбуз

Маленькие темно-зеленые арбузы, размером с два кулака, солили на Руси испокон веков. Конечно, в бочках. И, понятное дело, хранили в погребах. Я выросла в местности, где арбузы именно такими и были. Так что одну кадку мы на зиму непременно заквашивали.



А кроме них обязательно бочонок моченых яблок. А еще каким-то хитрым способом в большой бутыли с узким горлышком мариновались сливы, а потом специальным маленьким черпачком на длинной ручке вылавливались. Забавно и неудобно, но почему-то было именно так. Но как же это оказывалось вкусно! Особенно арбузы - ледяные из погреба, сочные, солено-квашено-сладкие. Не кислые, а именно квашеные, чуть пощипывающие язык. В общем, есть что вспомнить. Может именно тогда во мне и зарождался вкус к еде.





Где они сейчас эти арбузы? Разве что только в Астраханской области. Мы же с вами привыкли к полосатым гигантам, чтоб послаще, да поспелее. Погреба с бочками тоже мало у кого есть, заквасить уже не получится. Но есть способ и попроще - посолить арбузы в банках. Для любителей сладко-солено-чесночного вкуса в одном кусочке - арбузы соленые с медом и чесноком.



Неудачный недозрелый арбуз как нельзя лучше подходит для засолки. Достаточно спелый, но не совсем рассыпающийся тоже вполне годится.



На трехлитровую банку понадобится:

арбуз – 1,5 кг,

1 головка чеснока,

3 ст. ложки меда,

2 ст. л. соли,

2 ст. л. столового уксуса 9%.

Банки подготовить заранее - помыть и стерилизовать над кипящим чайником.



Что делать:



Арбуз тщательно помыть и разрезать на небольшие сегменты, толщиной 2-2,5 см - чтобы проходили в горлышко банки.



Чеснок разобрать на зубчики и очистить.



Сложить в банку кусочки арбуза, чеснок и залить 1,5 л кипятка. Дать постоять 10 минут и слить воду в кастрюлю. Добавить мед и соль, довести до кипения и залить арбуз, влить уксус. Если есть, положить сверху чистые листья смородины, закрыть полиэтиленовой крышкой, остудить и убрать в холодильник. Первая проба - не раньше, чем через месяц. Другие рецепты засолки: https://a-eda.ru/konservirovanie/