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Как без проблем засолить арбуз

Как без проблем засолить арбуз (1 фото)

Автор:
30 августа 2020 14:15
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: a-eda.ru   арбуз   засолить   засолить арбуз   идея сезона   соленый арбуз   
340
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Как без проблем засолить арбуз

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Метки: a-eda.ru   арбуз   засолить   засолить арбуз   идея сезона   соленый арбуз   
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10  комментариев
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692
Николай 3 часа назад
Кто пробовал, как на вкус? Это вообще съедобно?
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Ковыль Перистый Николай 3 часа назад
На мой вкус - съедобно. Но только, если из рецепта убрать мёд.
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1k
Vic Twin 21 минуту назад
Как для квашения, слишком много мутоты. Стерилизация, кипячение. Не стоит оно того. Мы занимались такой хер..й с молодой женой когда-то, пока мать не узнала. Сначала истерически смеялась, а потом рассказала, как нужно делать с обычной сырой водой, но огурцы будут в трехлитровых банках, как бочковые. Когда был школьником, я же особо этим у нее не интересовался. Мама уже на небе, а мы пользуемся и вспоминаем ее.
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12k
Максим 2 часа назад
а рецепт повидла из огурцов есть?
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525
Sergey Автор поста Максим 12 минут назад
Итак, как сделать повидло из огурцов? 1. Промойте огурцы, снимите кожицу и разрежьте вдоль. Удалите семечки. 2. Нарежьте тонкими полосками. Я использую для этой цели нож для чистки овощей. 3. Огурцы сложите в кастрюлю, засыпьте их сахаром, добавьте мед, натрите цедру лимона и выдавите лимонный сок. 4. Промойте листики мяты, просушите. Измельчите и также посыпьте огурцы. 5. Очистите небольшой кусочек корня имбиря, натрите на мелкой терке и - в кастрюлю. 6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты с огурцами и оставьте на 2-3 часа настояться. 7. После того, как наши огурчики настоялись, ставьте их на средний огонь. Помешивая, доводим до кипения и уменьшаем огонь до медленного. Варим на медленном огне полчаса, не забывая периодически помешивать. Повидло будет готово, когда наше варево будет похоже на густой сироп. 8. Разливаем по чистым сухим банкам и закручиваем. Из указанного количества продуктов выйдет примерно 400 мл повидла из огурцов. Храните в темном прохладном месте. Приятного аппетита!
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14k
Алексей Маков 2 часа назад
И с чем его есть? С жареной картошечкой?..
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Жду рецепт варенья из халапеньо.
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Алексей Маков Свирепый Бамбр 2 часа назад
Варенье варят даже из сосновых шишек, так что...
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525
Sergey Автор поста Свирепый Бамбр 9 минут назад
Варенье из халапеньо - еще одна заготовка, раскрывающая уникальность острого перца. Лакомством со сладковато-жгучим вкусом, можно смазывать крекеры, приправлять мясо, оттенять вкус сыра. Варенье готовится с маслом, уксусом и пектином. Уксус нивелирует остроту, масло уменьшает образование пены, пектин делает массу гуще.

Ингредиенты:

сладкий перец - 140 г;
халапеньо - 500 г;
яблочный уксус - 370 мл;
сливочное масло - 20 г;
сахар - 1,5 кг;
пектин - 60 г.
Приготовление

Оба вида перца нарежьте мелкими кубиками.
Залейте уксусом, добавьте масло и пектин.
Доведите до кипения, всыпьте сахар.
Через минуту снимите с плиты и быстро укупорьте в банки.
Источник: https://a-eda.ruhttps://a-eda.ru
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