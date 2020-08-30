Как без проблем засолить арбуз
Маленькие темно-зеленые арбузы, размером с два кулака, солили на Руси испокон веков. Конечно, в бочках. И, понятное дело, хранили в погребах. Я выросла в местности, где арбузы именно такими и были. Так что одну кадку мы на зиму непременно заквашивали.
А кроме них обязательно бочонок моченых яблок. А еще каким-то хитрым способом в большой бутыли с узким горлышком мариновались сливы, а потом специальным маленьким черпачком на длинной ручке вылавливались. Забавно и неудобно, но почему-то было именно так. Но как же это оказывалось вкусно! Особенно арбузы - ледяные из погреба, сочные, солено-квашено-сладкие. Не кислые, а именно квашеные, чуть пощипывающие язык. В общем, есть что вспомнить. Может именно тогда во мне и зарождался вкус к еде.
Где они сейчас эти арбузы? Разве что только в Астраханской области. Мы же с вами привыкли к полосатым гигантам, чтоб послаще, да поспелее. Погреба с бочками тоже мало у кого есть, заквасить уже не получится. Но есть способ и попроще - посолить арбузы в банках. Для любителей сладко-солено-чесночного вкуса в одном кусочке - арбузы соленые с медом и чесноком.
Неудачный недозрелый арбуз как нельзя лучше подходит для засолки. Достаточно спелый, но не совсем рассыпающийся тоже вполне годится.
На трехлитровую банку понадобится:
арбуз – 1,5 кг,
1 головка чеснока,
3 ст. ложки меда,
2 ст. л. соли,
2 ст. л. столового уксуса 9%.
Банки подготовить заранее - помыть и стерилизовать над кипящим чайником.
Что делать:
Арбуз тщательно помыть и разрезать на небольшие сегменты, толщиной 2-2,5 см - чтобы проходили в горлышко банки.
Чеснок разобрать на зубчики и очистить.
Сложить в банку кусочки арбуза, чеснок и залить 1,5 л кипятка. Дать постоять 10 минут и слить воду в кастрюлю. Добавить мед и соль, довести до кипения и залить арбуз, влить уксус. Если есть, положить сверху чистые листья смородины, закрыть полиэтиленовой крышкой, остудить и убрать в холодильник. Первая проба - не раньше, чем через месяц. Другие рецепты засолки: https://a-eda.ru/konservirovanie/
А кроме них обязательно бочонок моченых яблок. А еще каким-то хитрым способом в большой бутыли с узким горлышком мариновались сливы, а потом специальным маленьким черпачком на длинной ручке вылавливались. Забавно и неудобно, но почему-то было именно так. Но как же это оказывалось вкусно! Особенно арбузы - ледяные из погреба, сочные, солено-квашено-сладкие. Не кислые, а именно квашеные, чуть пощипывающие язык. В общем, есть что вспомнить. Может именно тогда во мне и зарождался вкус к еде.
Где они сейчас эти арбузы? Разве что только в Астраханской области. Мы же с вами привыкли к полосатым гигантам, чтоб послаще, да поспелее. Погреба с бочками тоже мало у кого есть, заквасить уже не получится. Но есть способ и попроще - посолить арбузы в банках. Для любителей сладко-солено-чесночного вкуса в одном кусочке - арбузы соленые с медом и чесноком.
Неудачный недозрелый арбуз как нельзя лучше подходит для засолки. Достаточно спелый, но не совсем рассыпающийся тоже вполне годится.
На трехлитровую банку понадобится:
арбуз – 1,5 кг,
1 головка чеснока,
3 ст. ложки меда,
2 ст. л. соли,
2 ст. л. столового уксуса 9%.
Банки подготовить заранее - помыть и стерилизовать над кипящим чайником.
Что делать:
Арбуз тщательно помыть и разрезать на небольшие сегменты, толщиной 2-2,5 см - чтобы проходили в горлышко банки.
Чеснок разобрать на зубчики и очистить.
Сложить в банку кусочки арбуза, чеснок и залить 1,5 л кипятка. Дать постоять 10 минут и слить воду в кастрюлю. Добавить мед и соль, довести до кипения и залить арбуз, влить уксус. Если есть, положить сверху чистые листья смородины, закрыть полиэтиленовой крышкой, остудить и убрать в холодильник. Первая проба - не раньше, чем через месяц. Другие рецепты засолки: https://a-eda.ru/konservirovanie/
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Ингредиенты:
сладкий перец - 140 г;
халапеньо - 500 г;
яблочный уксус - 370 мл;
сливочное масло - 20 г;
сахар - 1,5 кг;
пектин - 60 г.
Приготовление
Оба вида перца нарежьте мелкими кубиками.
Залейте уксусом, добавьте масло и пектин.
Доведите до кипения, всыпьте сахар.
Через минуту снимите с плиты и быстро укупорьте в банки.
Источник: https://a-eda.ruhttps://a-eda.ru