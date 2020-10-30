Не спится. Начал считать овец. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так просто считать овец, это уже не счёт, а имитация счета... Встал. Нашёл у детей тетрадь чистую. Прошил её и пронумеровал. «Журнал учёта овец» готов. Лёг. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так, бесконтрольно считать овец. Встал. Нашёл у детей ещё одну тетрадь чистую. Прошил её и пронумеровал. «Журнал контроля учёта овец» готов. Лёг. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так просто считать не имея на то полномочий. Встал. Нашёл у детей чистый листок. Написал приказ «О назначении меня счетоводом овец». Лёг. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так просто считать овец в одно лицо, без комиссии. Встал. Нашёл у детей чистый листок. Написал приказ «О создании счётной комиссии». Разбудил семью. Ознакомил с приказом. Ругались. Лёг. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так просто считать овец, не помечая считанных. Встал. Нашёл у детей чистый листок. Написал приказ «О маркировке считанных овец». Лёг. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так просто считать овец, без учёта прав и интересов овец. Встал. Разбудил семью. Назначил тех.совет. Ругались. Довёл повестку тех.совета. Очень сильно ругались. Кворума нет. Уложили меня. Одна, вторая, третья, четвертая... Стоп! Так нельзя. Нельзя, вот так просто считать овец, когда за окном льёт дождь и холодно. Встал. Уложили обратно. Лежу. Дискутируем с овцами на тему свободы выбора методики счета овец в ночное время, в соответствии с требованиями нормативной документации.