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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
30 октября 2020 13:25
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22k
Master Sсheduled Dobrosvet 8 часов назад
Компания не факт что хорошая., какая уж будет. Возможно, вместо катания и стреляния придется много копать, строить кому-то дом а в свободное время развлекать чернявых ребят танцами лезгинки.
На рабочем месте в твое отсутствие может произойти ряд изменений, не факт что в лучшую для тебя сторону - ты ведь не участвуешь в принятии решений. С женой кстати та же хрень.
А вот ипотеки не будет совсем не в том благостном смысле, который вложил в картинку автор.
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1k
Евгений Master Sсheduled 7 часов назад
Если уходить так же как и сейчас, разом на год, то да, я с вами соглашусь, хреново может выйти в итоге по возвращению. Но вот в самой милитаризованной стране мира, вроде как, в Швейцарии, как раз похожим образом и служат в армии, взрослые люди ходят туда уже. Но не разом на год или два, а раз в несколько лет, на месяц что ли. Как по мне очень даже неплохое решение.
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9k
владимир сидорский Dobrosvet 6 часов назад
какая разница, если не дай бог что, загребут всех под гребенку до 60 лет!
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46k
alertol Dobrosvet 8 часов назад
А главное в этом возрасте только вспомнишь про тёщу, и добровольно пойдёшь под пули )))
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33k
Const Dobrosvet 8 часов назад
И в 18, и в 30.
Верняк.
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Dobrosvet

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