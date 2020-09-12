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Новое > Солянка 
Получай Конст

Получай Конст (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 19:25
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19  комментариев
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53k
Igor Имярек 16 часов назад
Получай Конст
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3k
Egoritch Имярек 14 часов назад
Джигиты, не устали плюсовать?
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23k
seka64 Имярек 15 часов назад
С 71 по 81 год отучился в советской школе. Ничего такого не припомню...
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217
Имярек Автор поста seka64 15 часов назад
А с памятью у всех проблеммы. Она - избирательна.)
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8k
Гуляка seka64 15 часов назад
Так учили же дев. А ты?
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6k
Джонатан Свифт Имярек 16 часов назад
Вот про девичью честь свежее от Гоблина
Ссылка www.youtube.com
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33k
Пингвин-оленевод Имярек 16 часов назад
Офигеть! Мы это... Да нам на каждый урок... Да навсегда!
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22k
FAITER Имярек 16 часов назад
я не понял, у тя к консту чуЙства?
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217
Имярек Автор поста FAITER 16 часов назад
Даже зачатков ненависти нет.
Просто он, ввиду своей профессии, видит то, что мы не гра мотные....)
А, ИМХО - Русский язык знают только те, кто изучают его в американских спецслужбах). И даже это им не помогает.)))
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить (или, как правильно - не измерять?) .)
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22k
FAITER Имярек 16 часов назад
а говоришь зачатков нетЬ... А крестишься двумя перстами? или тремя как Петр велел?
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217
Имярек Автор поста FAITER 16 часов назад
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14k
dimitr Имярек 13 часов назад
Русский язык знают те, кто себя уважает. Ну, и в школе учился.
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2k
Illya Evseev dimitr 10 часов назад
Серьезно? Я вам открою секрет. На нашей планете дофига тех, кто учился в школе и себя уважает и при этом не знает русский. Причем вообще.
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Имярек

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