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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 12:22
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14  комментариев
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15k
crazylom Игорь Надёжный 9 часов назад
Много, кто не знает Фарадея, Бузову знают все...
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15k
Ruslan Игорь Надёжный 7 часов назад
Рябята, не надо терять такую возможность. Скидывайтесь на билеты, я лечу в Германию!
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62k
MaxKosh Игорь Надёжный 8 часов назад
Может быть она "эмигрирует"-уедет а не "иммигрирует"-въедет?
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122k
Игорь Надёжный Автор поста MaxKosh 8 часов назад
Это бузова. Ты слишком много от неё ожидаешь.
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Михаил Игорь Надёжный 6 часов назад

Солянка от 28.08.2020
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122k
Игорь Надёжный Автор поста Михаил 5 часов назад

То-есть, навальный не поможет, она -динамо?
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113k
Михаил Игорь Надёжный 2 часа назад
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199
Острослов Игорь Надёжный 8 часов назад
Врёт, как сивый мерин! Её от ТАКОЙ сиськи хрен оторвёшь!
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2k
Филимон Игорь Надёжный 9 часов назад
Все всегда знали, что он она тупая, как и её подписчики и поклонники. Но что бы так вот дешево пиарится, тут она себя переплюнула. Т.е. ну вот допустим, что Навального траванули власти, хотя никто адекватный в это не верит и это бред, но сам факт отравления есть, т.е. это свершившееся уже действие, а эта ТП ждет помрет он или нет, т.е. если типо выживет, то это можно не считать отравлением и жить дальше в "страаашной" стране, а если таки загнется, то срочно надо сваливать?)))) Да куда эта дура от кормушки и хомяков своих свалит?))))
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167
Николай Бел Филимон 8 часов назад
Тупая, но денег рубит как умная.. умные на заводе впахивают за 30к
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136k
Дмитрий Александрович Николай Бел 8 часов назад
Она тупая. А манагеры у нее умные.
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1k
Ненадежный старый конь Филимон 7 часов назад
На начало 2020 общее состояние Бузовой, по приблизительной оценке, составляет $13 000 000, и Ольга явно не собирается останавливаться на достигнутом.
И кто тупой?
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Филимон Николай Бел 3 часа назад
Ну про рубит - ни кто ж не спорит. Рубит она на еще более тупых чем она хомяках.)) Рубит и ради бога, но это не отменяет в общем того, что она курица.)))
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Филимон Ненадежный старый конь 3 часа назад
Как эта инфа о её деньгах отменяет то, что сказал я?)))
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Игорь Надёжный

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