FISHKINET
Новое
Новое
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
Автор:
Никифоридис
Новый двигатель возвращает России турбовинтовую региональную авиацию
Автор:
КВТИУ-80
На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов
Автор:
PokemonKa
Замдиректора кадетского корпуса отправил курсанта в нокдаун во время урока
Автор:
Burzum
Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах
Автор:
PokemonKa
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Центр Москвы: как должна выглядеть набережная здорового человека
Сообщество:
Урбанистика всякая
Что с ним? Подписчики Пэрис Хилтон спорят, что не так с её ребёнком
Сообщество:
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не выпускать в прокат фильм с этим актёром в главной роли
Сообщество:
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
“Алименты будут?”: пользователи Twitter очень удивились узнав, что у Лунтика есть мать
Сообщество:
Юмор
МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга Беглова
Сообщество:
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
В Одессе парень подрался с белкой-аниматором
Автор:
Fidel
Когда папа сбрил бороду
Автор:
Fidel
Женщина быстро исцелила подростка от "одержимости"
Автор:
Dobriy drug
Косатки окружили лодку с рыбаками и устроили шоу в Приморье
Автор:
Anarasius
В Китае ветер унёс спящих людей из многоэтажного дома
Автор:
Fidel
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Кот играл с вешалкой и проиграл
Автор:
Dobriy drug
"Зато своя": вариант обустройства очень маленькой квартиры
Автор:
Fidel
Музыкальная пауза с попугаем
Автор:
Dobriy drug
Отец собирается с дочками на стрелку
Автор:
Alex Chebrikov
Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ну очень общительный котик
Автор:
Anarasius
Прогулка кота с камерой на ошейнике
Автор:
Fidel
Очень милый пассажир
Автор:
Forestdude
Особый бросок для пожилого пса
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Как мяукает грозная черноногая кошка
Автор:
Forestdude
Как суда проходят через Панамский канал
Автор:
Forestdude
Медик рассказала о любителях засовывать в себя разные предметы
Автор:
Forestdude
"Бобродировка": в 1948 году в США сбросили 76 бобров на парашютах
Автор:
Deiz
Ученые заявили, что лежать полезней, чем сидеть
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
До и после: ремонт в доме 40-х годов
Автор:
GoodNeon
Мужчина сделал копию лёгкого танка времён Первой мировой войны
Автор:
mindflixx
Кольцо ручной работы с бриллиантом
Автор:
mindflixx
Снайперская рогатка
Автор:
Krasin
Постройка мини-плотины за две минуты
Автор:
Prostoilogin
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Хитрость с поясом для тех, кто потолстел
Автор:
GoodNeon
"Выключи, у меня от неё давление поднимается!": армянин смотрит рецепт томатов от Юлии Высоцкой
Автор:
AccheDin
Полная "котострофа"
Автор:
GoodNeon
Миссия невыполнима: испанец учит цифры на русском
Автор:
Olxi
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В московском метро мужчина попросил молодежь вести себя потише — в ответ был послан
Автор:
Snezhinka
Черепахе дали возможность передвигаться по дому на высоких скоростях
Автор:
Forestdude
Женщина зря сомневалась в своей кошке
Автор:
mindflixx
Надежно подстраховал
Автор:
Infinite
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Анти
Антифишки
Россия начнет массово поставлять украине авиабомбы ФАБ-3000
Автор:
Иван Кемеров
Меры, которые должны принять власти РФ, по мнению депутата ГД Михаила Делягина
Автор:
Иван Кемеров
Англичанка гадит. Под себя
Автор:
Иван Кемеров
Политическая рубрика от NAZARETH за 08.04.24. Новости, события, комментарии - 1625 /вечер/
Автор:
NAZARETH
Политический мониторинг (296)
Автор:
Татьяна Юсова
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Игры
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Болид Формулы-1 Lotus-Climax Type 12 пустят с молотка
Автор:
Добрый Бабайка
Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным
Автор:
Добрый Бабайка
Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора
Автор:
Добрый Бабайка
Озвучен ресурс нового вариатора на Lada Vesta
Автор:
Добрый Бабайка
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
Автор:
Добрый Бабайка
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Когда девушка решила помочь парню поменять колеса
Автор:
Alove_Roleen
В Новосибирске мужчина справил нужду на автомобиль, который был припаркован прямо у подъезда
Автор:
Alorous
Воровку настигла расплата за попытку похищения продуктовой тележки
Автор:
Anarasius
В Хабаровске 36-летний отец решил покатать детей на тюбинге
Автор:
Alove_Roleen
Объяснил жене все на пальцах
Автор:
IsTOPnik
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Аттракцион травмировал посетителей студенческого фестиваля
Автор:
Мультголова
Мать с дочерью возвращались с отменённых соревнований в «Крокусе» и погибли в аварии на трассе
Автор:
PokemonKa
Накладной бампер способен снизить смертность от аварий до 60%
Автор:
Добрый Бабайка
Голодная обезьяна прыгнула на скутер и устроила аварию
Автор:
Dobriy drug
Автомобилистка пережила встречу с оторвавшейся шар-бабой
Автор:
Krasin
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
19-летняя пьяная женщина на Кайене разбила 10 автомобилей
Автор:
Дальнобой
Автомобиль сбежал от водителя на МКАД
Автор:
Дальнобой
Интересно, штраф за проезд на красный выпишут?
Автор:
Дальнобой
Без ДТП. Это же надо было такое исполнить
Автор:
Дальнобой
Водитель под допингом за пару минут выронил пассажиров, сбил человека и подрался
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Занос ценою в 4 жизни
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Обгон со смертельным исходом
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб
Автор:
Дальнобой
Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области
Автор:
Дальнобой
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Раритетный микроавтобус-кемпер выставили на продажу в Нидерландах
Автор:
Добрый Бабайка
В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63
Автор:
Добрый Бабайка
Очень дорогой рестмод старого Land Rover Defender
Автор:
Добрый Бабайка
В США построили гигантскую тележку для супермаркета из старого автомобиля VW Beetle
Автор:
Добрый Бабайка
Тюнеры превратили мотоцикл Kawasaki H2 в квадроцикл
Автор:
Добрый Бабайка
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мемолента
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Анти
Игры
Авто
Мемолента
Я автор
Новости
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Ностальгия
Политическая солянка
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
ru
en
Найти
добавить
пост
Сообщество
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
4777 постов • 1925 подписчиков
подписаться
Главная
>
Картинка дня
>
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Никифоридис
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
Автор:
Никифоридис
09 апреля 2024 19:28
Сообщество :
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки:
Мемы
Прикол
Юмор
подборка
ржака
соцсети
юмор из соцсетей
1050
20
Сегодня отмечается Международный день стоматолога, поэтому если у вас есть лишние 200000 рублей, вы знаете, кого поздравить!
1.
0
Источник:
Смотреть все фото в галерее
2.
0
Источник:
×
3.
0
Источник:
4.
0
Источник:
5.
0
Источник:
6.
0
Источник:
7.
0
8.
0
Источник:
9.
0
Источник:
10.
0
Источник:
11.
0
Источник:
12.
0
Источник:
13.
0
Источник:
14.
0
Источник:
15.
0
Источник:
16.
0
Источник:
17.
0
Источник:
18.
0
Источник:
19.
0
Источник:
20.
0
Источник:
Источник:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки:
Мемы
Прикол
Юмор
подборка
ржака
соцсети
юмор из соцсетей
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
1
комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
alexis
9 минут назад
14. Раньше у этого рая было другое значение.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Жизнерадостный пёс вышел на прогулку.
Почему корейцам хочется быть одинокими.
Откуда взялся котик с лапкой - манэки-нэко.
Потерявшаяся собака учуяла запах хозяйки на многолюдной площади.
Настоящий тяжеляк: тест по группам, исполняющим очень тяжёлый рок.
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео).
Врачи считали пациентку ленивой, пока не диагностировали редкое заболевание.
Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки.
"Голодные игры". VIP-дети теперь ездят на Чёрное море выживать на 150 000 рублей.
Водитель под допингом за пару минут выронил пассажиров, сбил человека и подрался.
Пока креативщики, привет нейросеть.
Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора.
Ферма китов в СССР: история о том, как хотели создать огромные производства на искусственных....
Рыжик, который смог: нейросеть создала мотивирующую историю любви котиков.
В Екатеринбурге учительница начальных классов таскала ребенка по классу.
Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка.
"Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот....
Строители БАМа нашли древнюю закрытую металлическую дверь внутри скалы во время горных работ.
Забавные вопросы, которые хотя бы раз в жизни приходили в голову каждому.
СМИ: на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги.
Том и Джерри в реальной жизни.
"Сказали, осталось жить 15 месяцев": после химиотерапии женщина узнала, что врачи ошиблись в....
Отец собирается с дочками на стрелку.
Женщина с иронией рассказала о минусах собственного бизнеса.
Почему нельзя кормить лосей и других животных у дороги – три причины.
Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения.
Кот играл с вешалкой и проиграл.
14 партнёров за всю жизнь – много? Исследователи назвали самые развратные страны.
Особый бросок для пожилого пса.
Как карточный домик: момент обрушения моста в Вязьме попал на видео.
Интересно, штраф за проезд на красный выпишут?.
Ваби-саби — красота убогости и одиночества.
Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году.
17 случаев, когда природа вернула всё "на круги своя".
Подборка смешного детского беспредела.
В Москве покончил с собой оперный певец Евгений Кунгуров.
Женщина быстро исцелила подростка от "одержимости".
Без ДТП. Это же надо было такое исполнить.
Очень милый пассажир.
90 человек утонули у берегов Мозамбика.
Попугай кормит своего хозяина чипсами.
Николай Яковченко: что скрывалось за беззаботным образом клоуна с грустным взглядом?.
Какой суровой была природа миллионы лет назад.
Музыкальная пауза с попугаем.
19-летняя пьяная женщина на Кайене разбила 10 автомобилей.
Пост ужасающего позитива.
"Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса.
Настоящий кошмар педанта: 35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка».
22 неизвестных факта о «Тельме и Луизе» - самом конъюнктурном фильме Ридли Скотта, который....
Малыш с нарушением слуха впервые слышит голос мамы.
Причуды сумасбродного и любвеобильного султана: его фавориткой была 160 кг красотка по....
Зрители разных возрастных категорий назвали свои любимые мультфильмы.
Поразительное массовое нашествие жуков.
Автомобиль сбежал от водителя на МКАД.
Показать ещё
Удиви меня!
Никифоридис
Дата регистрации: 24.03.2015
4305 постов (4209 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
1090680
Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину
Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
49
31
62
72
95
27
Ноя
Дек
Янв
Фев
Мар
Апр
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»
Мужчины поведали об отвратительных вещах, которые представляют, чтобы смочь больше 5 минут
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Животные
1708
318
Жить в России
1061
279
Юмор
3684
252
Треники&Вареники
3099
236
ФотоМир
866
154
Аварии
565
132
Автомир
856
131
Треники&Вареники
3099
1412
Жить в России
1060
1326
Животные
1708
1154
Юмор
3684
1060
Криминал
386
1033
ФотоМир
866
741
Аварии
565
622
Треники&Вареники
3099
8745
Животные
1708
6258
Жить в России
1060
5224
Юмор
3684
4240
Криминал
386
4210
Без кота и жизнь не та
510
3391
ФотоМир
866
3248
Юмор
3684
180
Жить в России
1061
243
Животные
1708
229
Новости со всего Мира
1469
110
Кино
1292
56
Автомир
856
111
ФотоМир
866
161
За день
За день
За месяц
Весь топ
АРОН
627k
NAZARETH
1M
Юганск
1.1M
Иван Кемеров
2M
Михаил
72
Игорь
216k
Татьяна Юсова
134k
Юганск
1.1M
NAZARETH
1M
АРОН
627k
Татьяна Юсова
134k
Иван Кемеров
2M
Игорь
216k
Татьянин день 2
278k
Иван Кемеров
2M
Юганск
1.1M
NAZARETH
1M
Великий Немой
1M
А.Берестенко
927k
♕ Митхун
702k
Oxana161
695k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Авито
26
показать ещё
Мемолента
Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#автомобили
#машина
#Прикол
#ДТП
#фильм
#Россия
#кот
#США
#инцидент
#животные
#люди
#интересно
#факты
#авто аварии
#кино
#дети
#милота
#собака
#Орск
#в мире
#автомир
#Юмор
#аварии
#история
#Автовсячина
#забавно
#позитив
#интересное
#Реакция
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография/эротика
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться