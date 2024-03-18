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Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Никифоридис
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Автор:
Никифоридис
18 марта 2024 18:37
Сообщество :
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки:
Мемы
Прикол
Юмор
подборка
ржака
соцсети
юмор из соцсетей
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Заканчивать понедельник всегда лучше на позитивной ноте, поэтому специально для вас я подготовил порцию мемов. Ожидаемо, не правда ли?
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4
комментария
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13k
Copycat
Час назад
Комментарий к
фото
я не ем в кровати) мне эти проблемы неведомы
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2 ответа
4k
Nicksed
12 минут назад
Большой толстый фуй в очко автору.
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