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Робот-дельфин, которого не отличишь от настоящего

Робот-дельфин, которого не отличишь от настоящего (1 гиф)

Автор:
16 октября 2020 10:45
Метки: гифки   робототехника   
118
1

Авторский пост

Метки: гифки   робототехника   
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