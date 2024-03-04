FISHKINET
Сообщество Юмор 18482 поста • 3671 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Демотиваторы > Сообщество Юмор
Свеежая коллекция демотиваторов

Свеежая коллекция демотиваторов

Автор:
04 марта 2024 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
2522
18
Свернуть все комментарии под фото
Новая подборка демотиваторов на любой вкус и самые разные темы, чтобы рабочий день недели был лёгким и позитивным!
×
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Жирный бот 2 часа назад
Комментарий к фото
Х.з, у меня жена идеально паркуется..Но есть индивиды, за которыми можно наблюдать вечно) И это не только женщины)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Макс 6 секунд назад
Комментарий к фото
В свете последних западных тенденций, отверстие могло бы быть на цветке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov Минуту назад
Комментарий к фото
Так вот они какие - СКРЕПЫ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Искандер 3 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Batman_ 7 минут назад
Комментарий к фото
Чаем? Похоже эти рубашки обоссали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дядяЛёха 10 минут назад
Комментарий к фото
На что ловить?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 11 минут назад
Комментарий к фото
Просто невеста коряво кинула букет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дядяЛёха 12 минут назад
Комментарий к фото
...и, поссал стоя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer 15 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nikolay Полчаса назад
Комментарий к фото
Установка повторного разлива пива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Victor Полчаса назад
Комментарий к фото
Впервые они не спорят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Victor Полчаса назад
Комментарий к фото
Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть! Хоть бы хлеба достала! С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 Полчаса назад
Комментарий к фото
Обычно так мусор выбрасывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Victor Полчаса назад
Комментарий к фото
Хорошее фото. Дама с букетом радуется, молодой чувак в шоке, старый уже оценивает кандидата (кандидатку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 49 минут назад
Комментарий к фото
ЖДУНША
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 50 минут назад
Комментарий к фото
И посетительнийы там, наверное подстать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 58 минут назад
Комментарий к фото
Раковины, что ли, нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Arts Sitnikov Час назад
Комментарий к фото
Букет ловят незамужние вроде?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1342260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии
«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии
"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета
"На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#забавно#интересно#милота#кино#дети#комментарии#снег#фильм
#животные#СССР#люди#Китай#Юмор#новости#Еда#ограбление#собака#красота
#в мире#факты#кот#Прикол#Россия#сарказм#Индия#США#интересное#котик