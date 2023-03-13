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IsTOPnik
Демотиваторы: банкомат, дети, музыка
Автор:
IsTOPnik
13 марта 2023 09:33
Сообщество :
Юмор
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11
комментариев
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31k
Андрей Иванов
Час назад
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5 ответов
11k
Евгений
17 минут назад
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2k
Enotko Ytko
Час назад
Комментарий к
фото
это вранье
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8k
Copycat
2 часа назад
Не знаю, у меня есть корзина для белья в 3 отсека, один для белого\исподнего второй просто для одежды, и третий для носков
как только снимаю носки кладу их в этот ящик, ничего сложного
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3k
Ухалус Посовиномус
Copycat
Час назад
Это вот этот вот тряпочный мусор? Если нет, делись, где нормальную нашел)
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11k
Евгений
Ухалус Посовиномус
11 минут назад
У меня 30 пар одинаковых носков на месяц. Использую вот такое ведро. Для остального, корзина.
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как только снимаю носки кладу их в этот ящик, ничего сложного