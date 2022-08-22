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Демотиваторы: котики, отношения и работа

Демотиваторы: котики, отношения и работа

Автор:
22 августа 2022 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   прикол   смех   
11983
26
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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   прикол   смех   
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59  комментариев
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18k
Corvus Corax 10 часов назад
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Безуспешная, как понимаю? ))
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Kom9ipa Полчаса назад
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Книжки с полочки "Умелые руки".
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1k
Игорь Меншиков 56 минут назад
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2k
Ослик Иа на позитиве 2 часа назад
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Если воспроизвести видео боксерского поединка в обратной последовательности, то можно увидеть, как боксеры излечивают друг-друга от гематом и фингалов...
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46
topersk 2 часа назад
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похоже что он туда пипи делает )) мстит за что-то, а тапочек не нашлось ))
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46
topersk 2 часа назад
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надеюсь это не самогонный аппарат )))
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7k
ишты 2 часа назад
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Фотошоп! В реале изо рта били бы лучи света...
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1k
Лимонадный Джо 3 часа назад
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Мне тут на днях рассказали,как с помощью талончика на автобус вытереть задницу. 1. Сгибаешь талончик пополам и ещё раз пополам. 2.Потом отрываешь у талончика уголок. 3.Разворачиваешь талончик и в дырку просовываешь палец. 4. Вытираешь с помощью пальца задницу,аккуратно с помощью талончика собираешь всё с пальца и выбрасываешь. 5.Оставшимся у тебя оторванным уголком тщательно вычищаешь оставшуюся грязь из-под ногтя. Процесс завершён.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 3 часа назад
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