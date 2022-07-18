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Демотиваторы: отличное настроение гарантировано!

Демотиваторы: отличное настроение гарантировано!

Автор:
18 июля 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   прикол   смех   
3087
20
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Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   прикол   смех   
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34  комментария
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8k
Женя Полчаса назад
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Antarno Минуту назад
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Котэ на цепи
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1k
Antarno 3 минуты назад
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Дорогая! Я давно хотел тебе сказать...
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1k
Antarno 5 минут назад
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А как трусы натянули?
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520
sapsanbosh 6 минут назад
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Видимо автор писал про себя. Хорошая самокритика.
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7k
mbr 7 минут назад
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любовный треугольник, это когда Ваня любит Маню, Маня любит Гошу, а Гоша любит Ваню -- вот тогда это треугольник!
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6k
Алекс Крайчек 21 минуту назад
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Как это "сам"? А мужик, который сидит внутри и перебирает по асфальту ногами?
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Так будут думать, пока не вымрут те кто так гворит...
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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И когда сам может выехать из автосалона...
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Это лемуры идут налево, или бронтозавры идут направо?...
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22k
Дмитрий 38 минут назад
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На попутке
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3k
вася васильев 43 минуты назад
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На видео, пущенным задом наперёд))
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25k
SerGProS 43 минуты назад
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3k
вася васильев 45 минут назад
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Вопрос в том, сколько раз повторятся эти "two beer"!))))
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25k
SerGProS 48 минут назад
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И без зависти

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вася васильев 49 минут назад
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10 одинаковых пар - и ни тоски, ни проблем!)))
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25k
SerGProS 54 минуты назад
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25k
SerGProS 55 минут назад
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Носок с дырявым пальцем закрывается носком с дырявой пяткой!
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10k
Самка Хорька 59 минут назад
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Да фуфля это, а не подготовка! Во! По-любому даст!
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Самка Хорька Час назад
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Так под майкой что-то есть под стаканы. А по факту там, может, нулевой размер.
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10k
Самка Хорька Час назад
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Это не факт. Видела я один фильм....
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