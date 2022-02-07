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Демотиваторы для прекрасного настроения

Демотиваторы для прекрасного настроения (22 фото)

Автор:
07 февраля 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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22
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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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2k
YaNa 2 часа назад
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620
!ГЕНнадий 5 минут назад
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Когда очень хочется фисташек...
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620
!ГЕНнадий 6 минут назад
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Кафе "у алеута" - понравится кому-то....
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620
!ГЕНнадий 6 минут назад
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Скромность....
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620
!ГЕНнадий 14 минут назад
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Бытие - определяет.... Одно смотрят, рядом живут, одинаково существуют.
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36k
Aleksandr Полчаса назад
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Требуется бригада феминисток для разгрузки склада. Оплата как бригаде грузчиков-мужчин...
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1k
Victor 53 минуты назад
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сначала подумал, что второй справа из штанов выпрыгнул
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1k
Victor 55 минут назад
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надо четко соблюдать скоростной режим, а то лопастями порубит
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1k
Денис Федоров 56 минут назад
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Сильное произведение...
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19k
Serg2001 59 минут назад
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19k
Serg2001 Час назад
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Чак Норрис чихнул...
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620
!ГЕНнадий Час назад
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... и о ерунде.
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9k
Самка Хорька Час назад
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Краски ли на холсте?..
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!ГЕНнадий Час назад
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Ты растёшь, и мастерство - растёт...
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!ГЕНнадий Час назад
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Им нельзя выходить одновременно...
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!ГЕНнадий Час назад
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Шёл седьмой день новогодних праздников....
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