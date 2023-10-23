Суровый домофонный блогер "выписал штраф" автомобилисту

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Мужчина решил наказать автомобилиста, поставившего транспортное средство под окнами дома. Находясь под воздействием "храброй воды" герой ролика ножом повредил шины автомобиля.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Но если мужик такой обеспокоенный гражданин то для начала убрал бы лужу перед подъездом.
На самом деле не вижу никакой помехи от запаркованной машины или она для бухарика заградила проход на детскую площадку.
На мой взгляд правильная мера.