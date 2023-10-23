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Суровый домофонный блогер "выписал штраф" автомобилисту

Суровый домофонный блогер "выписал штраф" автомобилисту

Автор:
23 октября 2023 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   вандал   колёса   пьяный   шины   
1682
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Мужчина решил наказать автомобилиста, поставившего транспортное средство под окнами дома. Находясь под воздействием "храброй воды" герой ролика ножом повредил шины автомобиля.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Автомобиль   Видео   вандал   колёса   пьяный   шины   
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15  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Очередное синее быдло. В полиции потом будет извиняться и плакаться, что бес попутал
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25k
Михаил Сметанкин Минуту назад
Как очень легко попасть на 50 косарей по собственной тупости...
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11k
Властелин Полчаса назад
Мужичек попал на административную и на компенсацию. А такая резина не дешевая.
Но если мужик такой обеспокоенный гражданин то для начала убрал бы лужу перед подъездом.
На самом деле не вижу никакой помехи от запаркованной машины или она для бухарика заградила проход на детскую площадку.
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13k
кот базилий Час назад
А резина такого размера ох дорого стоит.
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5k
Vэл Час назад
Похоже он это со своей машиной сделал.)
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4k
Lexx 2 часа назад
Он про ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества знает? Похоже не слышал.
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644
Шурман 2 часа назад
У нас недавно соседка такое же исполнила , правда она была когда то соседкой , с мужем развелась а тот уже с другой бабкой живет , но она здесь цирк устроила , прыгала по его машине , достала от куда то мясной тесак и порезала все колеса , но на этом не успокоилась , где то камень нашла и стекла в машине побила . Полицию в ту ночь позвонили все даже наверное самые ленивые , когда менты приехали я им ору у нее в рюкзаке здоровый нож . Менты оружие достали и сказали бросить рюкзак а их строну а она на меня смотрит и орет теперь из за тебя я попаду в тюрьму . Да она бы по любому попала на 3-4 месяц .
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28k
Lehoia 2 часа назад
Эта мицубиси что и кому закрывает? Припаркована даже не у подъезда.
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35k
albedo 2 часа назад
У нас тоже СО ВТОРОГО раза режут колеса, если кто выход из подъезда закрывает своей таратайкой.
На мой взгляд правильная мера.
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