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Два мотоциклиста без прав не поделили дорогу

Два мотоциклиста без прав не поделили дорогу

Автор:
11 августа 2023 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без прав   машина   мотоцикл   
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По предварительной информации, 14-летний подросток, двигаясь на мотоцикле BSE по ул. Декабристов, при совершении обгона допустил столкновение с мотоциклом RegularSport 003 под управлением 17-летнего парня, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево. Оба водителя не имеют права на управление транспортными средствами. В результате ДТП 14-летний мотоциклист госпитализирован с переломом ребер.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без прав   машина   мотоцикл   
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5  комментариев
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75k
Viktor Час назад
А с правами там кто-нибудь есть?
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1k
Seryi_spb 9 минут назад
Ну тут рег виноват, однозначно, он им обзор закрывал.
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43k
Валерий 47 минут назад
два дебила, один поворачивает не глядя, второй по встречке выпучив глаза несётся
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54k
dima423 48 минут назад
красиво))
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