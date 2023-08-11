Два мотоциклиста без прав не поделили дорогу

852
1
1
По предварительной информации, 14-летний подросток, двигаясь на мотоцикле BSE по ул. Декабристов, при совершении обгона допустил столкновение с мотоциклом RegularSport 003 под управлением 17-летнего парня, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево. Оба водителя не имеют права на управление транспортными средствами. В результате ДТП 14-летний мотоциклист госпитализирован с переломом ребер.
По факту ДТП проводится проверка, установлено, что мототранспортом подростки управляли в шлемах.
Отметим, что в соответствии с действующим законодательством за данные правонарушения придется ответить не только виновникам произошедшего, но и их родителям, в отношении которых будут рассмотрены материалы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также за передачу права управления транспортным средством", - сообщили в Госавтоинспекции Хакасии.
Отметим, что в соответствии с действующим законодательством за данные правонарушения придется ответить не только виновникам произошедшего, но и их родителям, в отношении которых будут рассмотрены материалы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также за передачу права управления транспортным средством", - сообщили в Госавтоинспекции Хакасии.
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама