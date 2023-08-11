Два мотоциклиста без прав не поделили дорогу

По факту ДТП проводится проверка, установлено, что мототранспортом подростки управляли в шлемах.



Отметим, что в соответствии с действующим законодательством за данные правонарушения придется ответить не только виновникам произошедшего, но и их родителям, в отношении которых будут рассмотрены материалы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также за передачу права управления транспортным средством", - сообщили в Госавтоинспекции Хакасии.