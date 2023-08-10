Не пропустила пожарную машину и поплатилась

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В Новочебоксарске женщина-водитель на автомобиле Хавэйл не пропустила пожарную машину, ехавшую с включенной сиреной и мигалками на красный сигнал светофора и в результате аварии была госпитализирована.
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маленькие красненькие машинки они покупают потому-что на нормальных у них ездить не получается , вместо доп уроков автошколы они берут такие красненькие букашки! вот результат
Может тогда эти недоумки глаза на дорогу поднимут хоть раз.
пожарная машина должна была убедиться, что её пропускают
таковы ПДД