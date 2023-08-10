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Не пропустила пожарную машину и поплатилась

Не пропустила пожарную машину и поплатилась

Автор:
10 августа 2023 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожарная машина   
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В Новочебоксарске женщина-водитель на автомобиле Хавэйл не пропустила пожарную машину, ехавшую с включенной сиреной и мигалками на красный сигнал светофора и в результате аварии была госпитализирована.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожарная машина   
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8  комментариев
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6k
Андрей 55 минут назад
маленькая красненькая машинка не пропустила большую красненькую машинку)
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2k
SmartCat101 7 минут назад
вот тупая скотина!!!
маленькие красненькие машинки они покупают потому-что на нормальных у них ездить не получается , вместо доп уроков автошколы они берут такие красненькие букашки! вот результат
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273
mosazer Полчаса назад
Женщина за рулём на дороге как звезда в небе.... Её все видят, а она никого
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7k
Roman Час назад
Вместо сирены надо включать глушилку GSM.
Может тогда эти недоумки глаза на дорогу поднимут хоть раз.
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123
hasek39 Час назад
Так правильно пожарная машина должна была пропустить королеву, т.к женщин должны все пропускать
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