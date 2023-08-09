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Таксис сбил и переехал двух пешеходов в Санкт-Петербурге

Таксис сбил и переехал двух пешеходов в Санкт-Петербурге

Автор:
09 августа 2023 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Санкт-Петербурге на Кушелевской дороге таксист на автомобиле Рено сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. 19-летний мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ушиб грудной клетки и перелом костей таза. Он находится в реанимации. Девушке повезло больше - она отделалась лишь ушибами.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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10  комментариев
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11k
Б.Касторский 37 минут назад
Что-то ощущение, что специально. Иначе я вообще не понял маневров. И зачем так прижиматься к пешеходам? Растолкать хотел? На заказ торопился? Жуть конечно.
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6k
Vladimir 14 минут назад
Если уж таксисты начали "путать педали", то я пожалуй БТР куплю.
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26k
Matrosskin 16 минут назад
Пздц, конечно - идёшь спокойно по переходу, на уверенный зелёный... Поэтому дожидаюсь всегда, пока машины точно остановятся - нельзя доверять чужому человеку, о котором ты не знаешь ничего - может он в САО, под наркотой или просто тупой и с телефоном. Люди обычно это не понимают
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47k
Максим Т. Полчаса назад
"Незаменимый специалист"?
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57k
alertol Полчаса назад
Ну тут надо разбираться, ощущение что водитель или просто обдолбался чем-то, или вовсе отрубился... Если уж он таксист, то явно опыт есть, а человек с опытом такого не сделает (я так даже в ГТА не разворачиваюсь)
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1k
Просто прохожий 36 минут назад
Вместо пешеходов лучше бы самокатчика сбил
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1k
Леший 38 минут назад
судя по кульбиту перепутал педали
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4
Собака У Попа 44 минуты назад
Хреново жизнь начинать с тяжёлых травм.
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19k
Александр 45 минут назад
По любому виноват самокатчик, не спешился
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