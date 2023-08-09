Таксис сбил и переехал двух пешеходов в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Кушелевской дороге таксист на автомобиле Рено сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. 19-летний мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ушиб грудной клетки и перелом костей таза. Он находится в реанимации. Девушке повезло больше - она отделалась лишь ушибами.
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