Автомобиль латыша попал под сильный град

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Житель Латвии, путешествующий на автомобиле, не смог сдержать эмоций, когда сильный дождь сменился градом.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Автомобиль Видео Эмоции автомобилист град люди
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И для общей информации, кто не вкурсе. В Латвии, Латышей, не более 15%, они и есть тут национальное меньшинство, от сюда и такая агрессивная внутреняя языковая политика, они пытаются, но ничего у них не выйдет. Официальная статистика, по Латвии, гласит, что подавляющее большинство составляют русско-говорящее и русско-понимающее, население страны. Русские, как и сами Латыши, по опять же, официальной статистике самой Латвии, не хводят даже в десятку лидирующих национальностей страны. На первом месте Украинцы и их родственники, на втором месте Беларусы и их родня, ну а дальше, там ещё интересней. Так что, в Латвии коренных Латышей 15 человек на сотку и те уже давно женаты, кто на ком и у нас имена типа: Томс Панченко или Эдгарс Ильинс - это норма вещей. А всякие там Круминши и Озолиньши - это уже практически персонажи, местных сказок.
Все коренные Латыши, любящие Латвию и её традиции, как только достигают совершенолетия, сразу чемодан, вокзал и Ирландия, Англия, Австралия, Канада, Испания, Португалия, Франция, кто куда и "свою" Латвию, они любят из далека, только вот по официальному опросу, одного издания, 99.99% уехавших, назад не спешат, от слова совсем.