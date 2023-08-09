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Автомобиль латыша попал под сильный град

Автомобиль латыша попал под сильный град

Автор:
09 августа 2023 09:37
Метки: Автомобиль   Видео   Эмоции   автомобилист   град   люди   
1059
1
1

Житель Латвии, путешествующий на автомобиле, не смог сдержать эмоций, когда сильный дождь сменился градом.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Автомобиль   Видео   Эмоции   автомобилист   град   люди   
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9  комментариев
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3k
Константин Час назад
Ничего не понял по Латышски кроме русского мата )
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11k
El Niño 58 секунд назад
Ссылка youtu.be
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2k
Михаил 15 минут назад
Оказывается я немного латышский знаю
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54k
dima423 21 минуту назад
Латыши нормально так на нашем матерном разговаривают))
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3
Cheshire Cat dima423 37 секунд назад
От "вашего" матерного, там столько же, как в Житомере от Украинца. Перед тем, как присваивать себе то, что вам никогда не принадлежало, изучите досконально историю "вашего" мата, а уж потом присваивайте его себе.

И для общей информации, кто не вкурсе. В Латвии, Латышей, не более 15%, они и есть тут национальное меньшинство, от сюда и такая агрессивная внутреняя языковая политика, они пытаются, но ничего у них не выйдет. Официальная статистика, по Латвии, гласит, что подавляющее большинство составляют русско-говорящее и русско-понимающее, население страны. Русские, как и сами Латыши, по опять же, официальной статистике самой Латвии, не хводят даже в десятку лидирующих национальностей страны. На первом месте Украинцы и их родственники, на втором месте Беларусы и их родня, ну а дальше, там ещё интересней. Так что, в Латвии коренных Латышей 15 человек на сотку и те уже давно женаты, кто на ком и у нас имена типа: Томс Панченко или Эдгарс Ильинс - это норма вещей. А всякие там Круминши и Озолиньши - это уже практически персонажи, местных сказок.
Все коренные Латыши, любящие Латвию и её традиции, как только достигают совершенолетия, сразу чемодан, вокзал и Ирландия, Англия, Австралия, Канада, Испания, Португалия, Франция, кто куда и "свою" Латвию, они любят из далека, только вот по официальному опросу, одного издания, 99.99% уехавших, назад не спешат, от слова совсем.
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6k
Андрей Час назад
В экстренной ситуации латыши переходят на русский?
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77k
Татьяна Юсова Час назад
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Dobriy drug

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