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Не спешился на пешеходном переходе и поплатился за это

Не спешился на пешеходном переходе и поплатился за это

Автор:
08 августа 2023 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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Вечером 6 августа в Твери велосипедист решил переехать дорогу по пешеходному переходу, но попал под колёса автомобиля Тойота Королла, водитель которой и не думал останавливаться перед пешеходным переходом. О состоянии велосипедиста не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   
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8  комментариев
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1k
Жирный бот 14 минут назад
Ну у велосепедиста мозгов нету, но ничего в мозгу не щелкнуло у водителя что сбил, что перед зеброй остановились не просто так?
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19k
Александр 16 минут назад
Неужели ничего не сработало в голове когда увидел что в соседнем ряду машина притормозила возле перехода?
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Пешеходы прошли, транспортное средство водитель Тойоты не заметил. ДТП. Великому стратегу на велосипеде теперь ещё и ремонт автомобиля возмещать.
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