Не спешился на пешеходном переходе и поплатился за это

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Вечером 6 августа в Твери велосипедист решил переехать дорогу по пешеходному переходу, но попал под колёса автомобиля Тойота Королла, водитель которой и не думал останавливаться перед пешеходным переходом. О состоянии велосипедиста не сообщается.
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