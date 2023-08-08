Повезло, что живы остались

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2 августа на трассе Иркутск - Шелехов водитель автомобиля Тойота Рактис пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем Ниссан Икстрейл не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Газель, а также столкнулся с фургоном Fiat. Пострадали двое детей, находившиеся в Тойоте.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Скорее тут все вместе
- дождь
- возможно, неопытный водитель на дуге накрутил рулем
- помеха в виде Ниссана
Водитель за рулем Тойоты сама себе злобный буратино, кроме того, судя по скорости "эвакуации" детей с заднего сиденья, никакими детскими креслами там и не пахло. Пассажирка тоже молодец, вытащить пострадавшего ребенка и подбрасывать его как куклу
Идиотка, двое детей в машине, а она гонит куда-то.