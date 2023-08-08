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Повезло, что живы остались

Повезло, что живы остались

Автор:
08 августа 2023 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2 августа на трассе Иркутск - Шелехов водитель автомобиля Тойота Рактис пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем Ниссан Икстрейл не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Газель, а также столкнулся с фургоном Fiat. Пострадали двое детей, находившиеся в Тойоте.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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5k
satra 52 минуты назад
Ниссан, конечно, тот еще обгоняльщик через сплошную. Но на встречке ДВЕ полосы. Да и Ниссан уже уходил на свою полосу.
Скорее тут все вместе
- дождь
- возможно, неопытный водитель на дуге накрутил рулем
- помеха в виде Ниссана
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1k
Леший 8 минут назад
занос на переднем приводе дело редкое....водила неопытный видимо
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8k
KarabasBarabas 17 минут назад
Ниссан, конечно, му.дак. Но он уже в своей полосе был, когда Тойоту понесло на встречку.
Водитель за рулем Тойоты сама себе злобный буратино, кроме того, судя по скорости "эвакуации" детей с заднего сиденья, никакими детскими креслами там и не пахло. Пассажирка тоже молодец, вытащить пострадавшего ребенка и подбрасывать его как куклу
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19k
Александр 47 минут назад
Мне кажется она в начале выехала на встречку, а уж потом пыталась избежать столкновения. Именно в такой последовательности, а не так, что она пыталась избежать столкновения, а потом выехала на встречку.
Идиотка, двое детей в машине, а она гонит куда-то.
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