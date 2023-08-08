В Чехии придумали «космический корабль» на колёсиках

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Компания Katanga представила лежачий веломобиль VM45, напоминающий некую футуристическую капсулу. Он может везти грузы до 120 кг и разгоняться до 45 км/ч..
Как тебе такое, Илон Маск?
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