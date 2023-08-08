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В Чехии придумали «космический корабль» на колёсиках

В Чехии придумали «космический корабль» на колёсиках

Автор:
08 августа 2023 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   космический корабль   лежачий веломобиль   фото   чехия   
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Компания Katanga представила лежачий веломобиль VM45, напоминающий некую футуристическую капсулу. Он может везти грузы до 120 кг и разгоняться до 45 км/ч..

Как тебе такое, Илон Маск?

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Метки: Видео   авто   космический корабль   лежачий веломобиль   фото   чехия   
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6  комментариев
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16k
Shtoppi 2 часа назад
отличный гроб на колесах
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145
Ви 5 минут назад
Капец изобретение. Прошлый век. Веломобиль Мади. 1983 г 70 км/час
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1k
klklkl 2 часа назад
А нахрена футуристичная капсула для таких скромных характеристик?
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16k
ss 2 часа назад
И к самокатчикам добавился ещё один смертник...
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145
Ви ss 14 секунд назад
А к автомобилистам еще один убийца. =)
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