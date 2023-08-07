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Уфимец остановил катящийся автомобиль, не выпуская ребенка из рук

Уфимец остановил катящийся автомобиль, не выпуская ребенка из рук

Автор:
07 августа 2023 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Герой   авто леди   дети   забавно   мудчина   остановил машину   
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Девушка припарковала машину и вышла из салона. Но ее авто почти сразу же покатилось в сторону мусорных баков.

На помощь пришел прохожий с двумя детьми: он одной рукой он остановил транспорт, не переставая держать при этом младшего ребенка. В этот момент успела прибежать хозяйка авто и поставить машину на «ручник».


«Сумерки - русская версия», – шутят пользователи в соцсетях. Впрочем, некоторые посчитали, что вытворять такие «чудеса» с ребенком на руках опрометчиво.

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Метки: Видео   Герой   авто леди   дети   забавно   мудчина   остановил машину   
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