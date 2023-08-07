Уфимец остановил катящийся автомобиль, не выпуская ребенка из рук

На помощь пришел прохожий с двумя детьми: он одной рукой он остановил транспорт, не переставая держать при этом младшего ребенка. В этот момент успела прибежать хозяйка авто и поставить машину на «ручник».

«Сумерки - русская версия», – шутят пользователи в соцсетях. Впрочем, некоторые посчитали, что вытворять такие «чудеса» с ребенком на руках опрометчиво.