Уфимец остановил катящийся автомобиль, не выпуская ребенка из рук

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Девушка припарковала машину и вышла из салона. Но ее авто почти сразу же покатилось в сторону мусорных баков.
На помощь пришел прохожий с двумя детьми: он одной рукой он остановил транспорт, не переставая держать при этом младшего ребенка. В этот момент успела прибежать хозяйка авто и поставить машину на «ручник».
«Сумерки - русская версия», – шутят пользователи в соцсетях. Впрочем, некоторые посчитали, что вытворять такие «чудеса» с ребенком на руках опрометчиво.
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